Broncano admite que «infravaloró» a Abascal y se ríe de la entrevista: «Soy quien más ha decepcionado a la izquierda después de Rufián

Tras la polémica entrevista a Santiago Abascal en La Revuelta el pasado lunes 9 de noviembre, David Broncano se ha disculpado ante su público habitual del programa de TVE. El humorista ha reconocido que «infravaloró» al líder de Vox y que, para él, es crucial que el público le apoye, algo que no había ocurrido el día anterior, por lo que no supo enfrentarse a la entrevista.

Broncano ha entrado siendo insultado por el público como en un pasillo de la vergüenza, pero era todo un show del programa. Nada más subirse al escenario, el humorista ha hablado de lo ocurrido el día anterior y ha pedido disculpas: «Bienvenidos a La Revuelta. El presentador soy yo. Lo siento mucho. La única persona que ha decepcionado más a la izquierda después de Rufián soy yo. Quiero disculparme con el público del programa, que es el público de verdad. Cometimos un error. Hoy me siento muy decepcionado conmigo mismo por cómo me llevé la entrevista de ayer. Hace tiempo que no estoy tan triste con algo, en mi vida, la verdad».

Broncano ha continuado y ha dicho: «Me siento que he decepcionado a mucha gente. Soy consciente de que ayer no estuve a la altura de lo que merece la televisión pública y me disculpo ante todo el mundo. Nos equivocamos con el público·».

Un invitado le ha echado en cara que debería «haber tomado otro camino» (hacia el humor) y Broncano ha respondido: «Hay gente que me dice que no permitiese que hiciese bromas con Abascal y que no le mostrase campechano. Por eso dije: Bueno, voy a intentar ser un poco más serio. Además, él dijo el otro día que los políticos estaban haciendo muchos chistes aquí, entonces pensé que era un buen pie hacerlo así (una entrevista más seria). Lo que pasa es que es problemático porque a su vez yo no puedo hacerlo así».

Sobre cómo actuó el líder de Vox, Broncano ha dicho: «Creo que él (Abascal) a nivel político, como estrategia, lo hizo bien. Yo, posiblemente, le había infravalorado en muchas cosas y él lo aprovechó muy bien y aprovechó el público que tenía. Cada cosa que decía le aplaudían y a mí me ponía en un brete. Fallo mío porque yo inicié lo del público.»

Broncano también ha admitido: «Intentar tener un tono periodístico sin lanzar un dato para contrastarlo es peligroso. Yo no me tenía todo preparado con datos porque no lo había hecho con otros políticos. Fue difícil, pero, igualmente, me he equivocado».

«Vox nos pidió traer a su propio público porque consideraban que, eso es verdad, el público de La Revuelta. Ellos decían que no se querían exponer a eso porque no les iban a dejar hablar y que les iban a abuchear. Yo dije que sí. No era un capricho, pero me he equivocado. Yo soy un tremendo flipado, pienso que era más máquina que ellos y aquí la cagué tremendamente», se ha justificado Broncano.

«Yo pensaba que si invitaba al público habitual de La Revuelta, me iban a aplaudir mucho e iba a servir para que ellos dijeran que no les habían dejado hablar y que la televisión pública impone la censura. Me parecía que si yo quería mostrar lo que Abascal iba a decir a su electorado habitual, era mejor que lo hiciera sin excusas. Inflavarolé la fuerza de 400 personas aplaudiendo cada frase que decía», ha continuado el humorista.

Broncano, con su discurso sobre el público, no ha hecho sino admitir que quien más es aplaudido en su plató es el que tiene el control de la narrativa, algo que, en su programa, siempre se inclina a su favor.

«Yo tenía que haber sido más rápido y rebatirle, pero sin embargo, en mi cabeza, solo escuchaba: Soy gilipollas. La he cagado. ¿Para qué he hecho esto?», ha expresado Broncano, además de admitir que: «El público fue educado, pero eran todos votantes de Vox».

🙏 Pedimos perdón a nuestro público → “Quería pedir perdón a nuestro público de verdad. Hacía tiempo que no estaba tan triste con nada» → «Soy consciente que no estuve a la altura de lo que merece la televisión pública” → “La cagué tremendamente. Pensaba que si venían con el público habitual, podría provocar que me aplaudieran mucho» #LaRevuelta — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 10, 2026

Ante la afirmación de que, si salen PP y Vox en las próximas elecciones, se cancelará La Revuelta, Grison ha dicho: «Después del programa de ayer, espérate que no nos eche el PSOE hoy»

Para concluir, Borncano ha dicho que «está muy orgulloso» de La Revuelta y de hacer un programa así en TVE.