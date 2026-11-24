El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del domingo, Alberto Núñez Feijóo, asegura que, si llega a La Moncloa, el próximo fiscal general del Estado será un perfil reconocido por su formación, su experiencia y su posición en el escalafón. El jefe de la oposición afirma no saber aún quién ocupará el cargo, aunque avanza que será un fiscal de sala o un magistrado del Tribunal Supremo, como marca la tradición. Además, se compromete a reformar el Estatuto del Ministerio Fiscal para que la imputación del fiscal general suponga su cese automático.

PREGUNTA.- ¿Quién será el fiscal general del Estado? ¿Será un fiscalillo como García Ortiz o un fiscal de sala o magistrado del Tribunal Supremo, como era la tradición?

RESPUESTA.- Le aseguro que la Fiscalía General del Estado, desde el punto de vista de formación, de experiencia, de lo que se dice en el ámbito de la Justicia, el escalafón, no será una persona discutida.

P.- ¿Sabe usted quién va a ser?

R.- Mire, no lo sé. Sé que hay una serie de fiscales y de magistrados del Tribunal Supremo que pueden ser perfectamente.

P.- ¿Será un fiscal o un magistrado del Supremo?

R.- Yo no le conozco. Yo le digo que no le conozco.

P.- ¿Pero será fiscal o magistrado del Supremo? Como ha sido la tradición.

R.- Si usted quiere darle impronta, pues sí. Y desde luego hay una pregunta: ¿se va a indultar al fiscal general del Estado?

P.- Sí, lo contó OKDIARIO hace unos días y va a ser en funciones después del 29-N, ya se lo digo yo.

R.- Vamos a modificar el Estatuto del Ministerio Fiscal y habrá un artículo que diga: en el supuesto de que el fiscal general del Estado resulte imputado, conllevará el cese automático de su cargo. Punto. Me da igual de qué forma sea imputado. Estoy hablando de imputado, no estoy hablando de condenado, obviamente, de imputado. Un fiscal general del Estado no puede ejercer sus competencias de persecución de delitos si está siendo investigado él. Esta es la diferencia y el cambio de regeneración institucional entre el Gobierno actual y lo que yo pretendo hacer. Ese artículo del Estatuto del Ministerio Fiscal está garantizado.

P.- ¿Serán los jueces, como dice la Constitución —la letra de la Constitución, no es algo que me invente yo—, quienes elijan a la mayoría de los miembros del Consejo General del Poder Judicial?

R.- Sí, nuestro proyecto está claro: de los 20 miembros del Consejo, 12 por parte de los jueces, 8 por parte de las Cortes.

P.- ¿Qué va a hacer para evitar que el Tribunal Supremo quede aniquilado por el Constitucional, sensu contrario, para que el Constitucional haga de tribunal de casación del Tribunal de Casación?

R.- Modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, donde se prohibirá que puedan ser nombrados miembros del Constitucional ninguna persona que haya tenido algún tipo de cargo político en cualquier Administración pública en los últimos cinco años. Y adicionalmente acordaremos, concretaremos en esa modificación, en qué asuntos puede entrar el Tribunal Constitucional para no actuar de sala de revisión del Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional es un tribunal que ha de respetar el ámbito jurisdiccional. El tribunal de mayor rango en el ámbito jurisdiccional es el Tribunal Supremo. No puede ocurrir que un Tribunal Constitucional deje sin efecto sentencias penales, como es el caso de los ERE o como es el caso de la Ley de Amnistía. Eso no puede ocurrir, no puede ocurrir. Se puede decir si una ley es o no conforme a la Constitución. Ahora, una sentencia por un asunto penal iniciado por juzgados de instrucción en Sevilla, validados por la Audiencia Provincial de Sevilla, ratificados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, confirmados por el Tribunal Supremo, ¿lo anula el Tribunal Constitucional? No, hombre, no. Pero esto no puede ser. Es que esto no es serio. Es que esto no había ocurrido nunca.

P.- Esto es un golpe de Estado judicial, ¿no?

R.- Mire, yo no sé si se puede llamar así o no. Lo que sí le digo es que el Tribunal Constitucional en el futuro no es la sala de revisión del Tribunal Supremo. O volvemos otra vez a ordenar la vida institucional y el Estado de derecho, o al final no hay Estado de derecho. Por el hecho de que el Tribunal Constitucional se reúna y que siete magistrados digan que las sentencias del Supremo no tienen efectos… Oiga, pero ¿qué dice usted? ¿Cómo que no tienen efectos? O sea, que siete magistrados —uno de ellos ex ministro; otro de ellos es asesor del Palacio de la Moncloa; otro de ellos ex fiscal general del Estado con un Gobierno socialista—, ¿con estos tres señores van a decidir lo que es delito y lo que no es delito en España? Eso no puede ser.

P.- ¿Habrá paz legal para los malvados? Es decir, ¿va usted a hacer una amnistía a la corrupción del sanchismo, en fin, un pacto de cloacas para que se vayan de rositas?

R.- No, yo he dicho que, dentro de la Ley del Indulto, que se prevé la posibilidad de indultar a alguien, a algún político condenado por corrupción, yo no lo voy a hacer. Yo no voy a amnistiar a ningún político condenado por corrupción.

P.- ¿Ni bajo manga a través de la Fiscalía?

R.- No, no, no, vea usted, yo no voy a ser cómplice. Lo que me encuentre en los ministerios lo pondré en manos de la Abogacía del Estado. La Abogacía del Estado señalará si es susceptible o no de remitirse a la Fiscalía. No voy a dar ninguna instrucción. Al contrario, la instrucción será muy clara: cualquier acto administrativo, cualquier decisión política de la que se pueda deducir que hay alguna responsabilidad penal, administrativa o contable, eso se va a la Fiscalía General. Es que yo no puedo ser un cómplice. Y no puedo ser un hipócrita para que aquello que denuncié en la oposición, lo tape durante el Gobierno. Eso no es posible. Yo no voy a amnistiar al sanchismo.

P.- ¿Ni bajo manga?

R.- Ni bajo manga, ni entre manga, ni debajo de la camisa, ni debajo del jersey. No, vea usted, no lo voy a hacer. Pero además lo he avisado. Y, por tanto, creo que me gustaría someterme a los hechos y que usted me lo vuelva a preguntar si tengo la responsabilidad de presidir el Gobierno.

P.- A lo mejor tienen que ampliar los recintos penitenciarios en España porque hay 120 o 130 imputados, más que diputados.

R.- De momento, porque los sumarios están sin concluir. 131 y los sumarios siguen. Siguen en marcha. Hay 17 sumarios que siguen en marcha, que siguen haciendo diligencias, que siguen llamando a testimonio, que hay testigos pendientes de testificar, que hay otros testigos que han intentado posponer su declaración hasta después de las elecciones. En fin, el último ha sido el delegado del Gobierno en Ceuta, que estaba llamado y pretendía, después de dimitir, que le defendiera la Abogacía del Estado. Pero, ¿cómo le va a defender a usted la Abogacía del Estado si usted ya no forma parte del Estado?