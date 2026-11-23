Vox continúa aplicando la prioridad nacional en Extremadura. En esta ocasión, el vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha anunciado este lunes que retira la financiación al convenio de cooperación internacional que mantenía el Gobierno regional desde 2024 con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). De este modo, corta el grifo a 400.000 euros —correspondientes a 100.000 euros anuales entre 2027 y 2030— que serán dirigidos especialmente a las personas dependientes y sus familiares.

Hace unos días, Vox ya había anunciado el fin de la financiación a proyectos en el extranjero para redirigir esos recursos a los problemas de los extremeños, destinando 11,5 millones de euros eliminados del presupuesto de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) a la Consejería de Salud.

Ahora, el vicepresidente de la Junta, Óscar Fernández Calle, ha confirmado este lunes que no renovará el convenio de cooperación internacional con la AECID. «400.000 euros menos para la Agencia Española de Cooperación, 400.000 euros más para las familias extremeñas que tienen a su cargo personas dependientes», ha publicado Fernández Calle en sus redes sociales.

Con esta nueva medida, el partido liderado por Santiago Abascal continúa con la aplicación de su premisa de la prioridad nacional en los gobiernos regionales, apuntando a una apuesta por «proteger a quienes más lo necesitan, por respaldar a las familias que sostienen el cuidado de sus seres queridos y por garantizar que ningún cuidador tenga que afrontar en soledad una situación de dependencia».

En este sentido, Vox subraya su «compromiso con una gestión responsable del dinero público, la defensa de la prioridad nacional y una política centrada en lo que de verdad importa: los extremeños», según ha reiterado el partido a través de una nota de prensa.

En concreto, la Vicepresidencia de la Junta y la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia destacan que los 400.000 euros liberados contribuirán a reforzar el Programa de Respiro Familiar, que aumentará su presupuesto en 500.000 euros en 2027, pasando de 1,5 a 2 millones de euros. Además, reafirman que la prioridad debe estar en los mayores, dependientes y familias de la región: «El dinero público debe servir para resolver los problemas de los españoles».