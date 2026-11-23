Jacobo González-Robatto, candidato de Vox por Granada al Congreso, ha denunciado el abandono que, a su juicio, sufre la provincia por parte de los sucesivos gobiernos y ha cargado contra Pedro Sánchez por la situación de las infraestructuras ferroviarias. «Ya la voluntad del Gobierno cuando inauguró el tren fue clara: vino Pedro Sánchez en tren y se volvió en helicóptero; es un poco la metáfora de lo que está pasando», ha afirmado durante una entrevista con OKDIARIO.

El candidato ha lamentado que Granada continúe arrastrando problemas de conectividad y ha asegurado que viajar en tren hasta Madrid resulta menos práctico que hacerlo por carretera. «En tren tardas más; de hecho, cuando voy y vuelvo de Madrid, voy en coche, porque tardo muchísimo menos y además ahora tengo menos riesgo vital, tal y como están las cosas con estas infraestructuras», ha señalado.

González-Robatto ha relacionado las carencias de inversión con la gestión política y la corrupción, denunciando que las consecuencias van más allá de los contratos públicos. «Cuando pones un amigo en lugar de un técnico, pasa lo que pasa», ha afirmado, antes de comparar la elección de responsables con la necesidad de acudir a un mecánico cuando se avería un vehículo. A su juicio, la acumulación de decisiones de este tipo durante años termina teniendo consecuencias sobre el funcionamiento de las infraestructuras.

El candidato también ha puesto el foco en las conexiones ferroviarias de Granada, especialmente en la ausencia de una línea que conecte el puerto de Motril con la red nacional. Ha recordado que se trata de uno de los puertos más importantes de España que todavía carece de conexión ferroviaria, una situación que, según ha denunciado, «limita su capacidad operativa y encarece el transporte de mercancías».

«Se han hecho muchas promesas e inauguraciones, se han hecho muchos planes y mucho papel, pero no se ha puesto una sola vía, no se ha empezado», ha criticado sobre el proyecto ferroviario entre Motril y Granada. González-Robatto considera que la falta de esta infraestructura reduce las posibilidades de trasladar mercancías hacia el resto de España y Europa y frena el potencial económico de la provincia.

20 años de promesas con la presa de Rules

El candidato de Vox ha situado también entre sus prioridades la finalización de las canalizaciones de la presa de Rules, una infraestructura que considera fundamental para los agricultores granadinos. Ha lamentado que, pese a haberse ejecutado la parte más costosa del proyecto, el agua siga sin llegar a todos los regantes que la necesitan.

«Los agricultores están desesperados ya de por sí con todas las trabas, con todo el tema del Pacto Verde, la Agenda 2030 y todos estos palos en las ruedas, con el agua que fue prometida hace 20 años, no está llegando», ha asegurado. González-Robatto ha criticado que se anuncien actuaciones que posteriormente no se completan y ha reclamado voluntad política para finalizar las obras.

El dirigente de Vox ha defendido un plan de industria nacional que permita impulsar estas infraestructuras y otras actuaciones pendientes en la provincia, como las conexiones ferroviarias. Considera que Granada acumula proyectos paralizados durante décadas y que tanto el Gobierno central como la Administración autonómica han desatendido sus necesidades.

Vivienda, empleo y fuga de jóvenes

González-Robatto ha advertido asimismo del problema del desempleo en Granada, donde ha señalado que alrededor de 73.000 personas buscan trabajo y la tasa de paro alcanza el 16%. A su juicio, la provincia tiene potencial para generar oportunidades gracias a su universidad y al interés de empresas tecnológicas, pero la falta de condiciones favorables provoca que muchos jóvenes terminen marchándose.

Para revertir esta situación, ha defendido medidas dirigidas a autónomos y empresarios, la reducción de trabas burocráticas y políticas que faciliten el acceso a la vivienda. También ha propuesto bonificaciones fiscales para jóvenes que compren su primera vivienda, entre ellas una bonificación del 100% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

En materia agrícola, ha reclamado acabar con las canalizaciones de Rules, renegociar la Política Agraria Común, establecer cláusulas espejo para las importaciones y defender al campo español frente a la competencia de terceros países, especialmente Marruecos. Por último, el candidato ha denunciado los problemas de seguridad, la ocupación ilegal y el narcotráfico en Granada. Ha defendido la tolerancia cero frente a la ocupación y ha vinculado estas cuestiones con su propuesta de prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales y la vivienda.