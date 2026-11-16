El secuestrador de la ex concejal socialista de Maracena acepta dos años de prisión tras un acuerdo con la Fiscalía

El hombre que secuestró en febrero de 2023 a Vanessa Romero, entonces concejal socialista del Ayuntamiento de Maracena (Granada), ha reconocido este lunes los hechos y ha aceptado una condena de dos años de prisión tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular. El pacto, que incluye el pago de una indemnización cuya cuantía no se hará pública, pone fin a un procedimiento judicial que se prolongaba desde hace casi tres años.

El acusado, que en el momento del secuestro era pareja sentimental de la entonces alcaldesa socialista de Maracena, Berta Linares, se enfrentaba inicialmente a una petición de ocho años de cárcel por parte del Ministerio Fiscal. La acusación particular, ejercida por la víctima, solicitaba nueve años de prisión. Sin embargo, el acuerdo entre las partes ha rebajado considerablemente la condena al aplicarse la atenuante muy cualificada de reparación del daño, después de que el procesado abonara la indemnización pactada.

La sentencia, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada y firme desde este lunes, contempla dos años de prisión por un delito de detención ilegal. No obstante, el tribunal ha acordado suspender el cumplimiento de la pena durante cuatro años, condicionándolo a que el condenado no vuelva a cometer ningún delito durante ese periodo. Asimismo, deberá abonar una multa de 1.080 euros como autor de un delito de lesiones psíquicas, también con la atenuante de reparación del daño.

El fallo incluye además una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con Vanessa Romero. El condenado no podrá acercarse a menos de 300 metros de la ex edil durante un periodo máximo de ocho años.

El abogado de la víctima, Jorge Aguilera, ha explicado a las puertas de los juzgados que su representada buscaba principalmente poner fin a la «pesadilla que le ha perseguido durante tanto tiempo», evitar nuevos recursos judiciales y poder recuperar la normalidad en su vida profesional y social. Según ha señalado, Romero se encuentra «bastante recuperada» tres años después de los hechos y ha conseguido retomar su actividad profesional. El acuerdo supone, en palabras del letrado, «un primer paso muy importante» para afrontar una nueva etapa.

Secuestro a las puertas del colegio de sus hijos

Los hechos se remontan a la mañana del 21 de febrero de 2023. El acusado se dirigió en su vehículo hasta el colegio donde Vanessa Romero dejaba habitualmente a sus hijos. Allí se acercó a ella y utilizó como excusa que había acudido a dejar a los hijos de Berta Linares y que se había quedado sin gasolina para pedirle que lo llevara.

Una vez que ambos se encontraban dentro del coche de la entonces concejal, el hombre la amenazó con una pistola simulada y condujo hasta la localidad granadina de Armilla. Allí introdujo el vehículo en un garaje que tenía alquilado y, bajo amenazas con una especie de barra metálica, obligó a la edil a introducirse en el maletero. La víctima quedó encerrada y atada de pies y manos. Sin embargo, consiguió aprovechar un momento para golpear los asientos traseros del vehículo hasta que cedieron. De esta manera logró escapar del maletero y pedir ayuda.

Mientras Romero conseguía liberarse, el acusado se desplazó hasta una ferretería de Maracena, donde compró un cuchillo y un rollo de cinta americana negra. Posteriormente, mantuvo un encuentro con quien entonces era su pareja sentimental, Berta Linares, y decidió regresar al garaje de Armilla, aunque finalmente fue detenido.

La investigación también alcanzó inicialmente a la entonces alcaldesa socialista de Maracena, que fue investigada como presunta inductora del secuestro, así como a otro concejal del municipio. Sin embargo, el juez instructor terminó archivando la causa respecto a ambos, por lo que no fueron juzgados por estos hechos.