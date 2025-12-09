Imputan a la ex alcaldesa de Maracena por un caso de corrupción que salpica al ex nº 2 del PSOE andaluz

El Juzgado de Instrucción número 9 de Granada ha citado a declarar el próximo 29 de enero a la ex alcaldesa de Maracena, Berta Linares (PSOE), como investigada por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación y puesta en marcha irregular de una gasolinera en el municipio, caso que salpica también al ex n.º 2 del PSOE andaluz, Noel López.

La investigación se remonta a 2012, cuando el ayuntamiento adjudicó la construcción de un centro comercial con aparcamiento subterráneo que incluía una estación de servicio. El proyecto quedó paralizado por orden judicial, pero la gasolinera comenzó a operar a finales de 2022 presuntamente sin una licencia de actividad válida, según un informe técnico municipal y documentos incorporados a la causa por la Guardia Civil y adelantados por Ideal.

En un informe patrimonial, los investigadores identifican diversas operaciones «susceptibles de blanqueo de capitales», como compras de inmuebles con pagos en efectivo y vehículos de alta gama. La Guardia Civil sostiene que el caso presenta una «situación compleja» que conecta la posible prevaricación de Linares con movimientos financieros opacos vinculados al entorno familiar de la ex alcaldesa socialista.

Los agentes plantean además ampliar la investigación al ex alcalde de Maracena y actual diputado andaluz del PSOE, Noel López, primo de Linares, para determinar si pudo beneficiarse económicamente de la puesta en funcionamiento de la gasolinera pese a las advertencias sobre las irregularidades. López fue también secretario de Organización del PSOE andaluz entre 2021 y 2023.

Ese mismo 29 de enero también declararán como testigos dos técnicos municipales y la ex concejal de Urbanismo, Vanessa Romero, que en 2023 fue presuntamente secuestrada por la entonces pareja de Linares. El secuestro provocó las dimisiones de Linares como alcaldesa y de López como secretario de Organización del PSOE-A. Este caso será juzgado aparte en febrero de 2026.