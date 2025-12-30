El socialista José Tomé deja la presidencia de la Diputación de Lugo tras las denuncias por acoso sexual

José Tomé ha dejado este martes de ser presidente de la Diputación de Lugo, después de la celebración del pleno provincial en el que los diputados han ratificado el paso atrás del ya ex socialista, denunciado por acoso sexual a través del canal interno de la formación liderada por Pedro Sánchez. Tomé se mantiene como alcalde del municipio lucense de Monforte de Lemos y no renuncia a su acta de diputado, si bien ya no forma parte del PSOE.

Efrén Castro, del Bloque Nacionalista Galego (BNG) asume la presidencia de manera provisional, como parte de la coalición con el PSOE. La institución elegirá al sustituto de José Tomé el 14 de enero, con voto del ex presidente al mantener su acta de diputado.

El dirigente gallego anunció el pasado 10 de diciembre que dimitiría de los cargos que ostentaba en el PSOE de Galicia después de que salieran a la luz las denuncias por acoso sexual presentadas por varias militantes del partido. Tomé alegó que la renuncia se daba de forma voluntaria, por «responsabilidad» y en favor de facilitar su defensa.

El ya ex presidente de la Diputación de Lugo mantiene su inocencia a pesar de los testimonios y, como ya adelantó, mantiene su puesto como alcalde de Monforte de Lemos. En un pleno extraordinario en el Pazo de San Marcos, Tomé ha reivindicado su inocencia y ha insistido en que la «presunta denuncia» es «falsa». Además, ha dejado clara su intención de no parar «hasta descubrir qué es lo que hay detrás» de la denuncia.

«El daño ya está hecho», ha lamentado José Tomé este martes, refiriéndose a «lo político, lo familiar y lo social». Además, si bien ha indicado que este hecho «ya no tiene vuelta atrás», incide, para referirse a sí mismo, en que «quien nada hizo nada tiene que temer». Además, ha asegurado que todo lo ocurrido «obedece a cuestiones políticas supraprovinciales», donde, ha añadido, él «no era el único ni el objetivo principal».

El PP pide reprobar a Tomé

El Partido Popular de Lugo ha pedido la reprobación de José Tomé, en una moción presentada que se debatirá este martes en pleno ordinario. El portavoz del Grupo Popular, Antonio Ameijide, ya ha avanzado que también pedirán la reprobación de la diputada Pilar García Porto, «por encubridora» del caso, y ha apelado al BNG: «Hoy veremos si eligen entre feminismo o pisar moqueta».