El socialista Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, dimite tras las denuncias por acoso sexual

José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, ha anunciado que dimite de su cargo y de todos los que ostenta en el Partido Socialista de Galicia después de salir a la luz las denuncias de acoso sexual presentadas por varias militantes socialistas.

El dirigente gallego, en una rueda de prensa concedida a los medios este miércoles, ha asegurado que deja su cargo de forma voluntaria, por «responsabilidad» y para facilitar su defensa. Tomé también ha confirmado que mantendrá su puesto como alcalde de Monforte de Lemos. El ahora ex presidente de la Diputación de Lugo aún mantiene su inocencia a pesar de los testimonios de las denuncias presentadas por compañeras de partido.

El presidente de la Diputación de Lugo ha sido denunciado por varias militantes del PSOE por «comportamientos machistas». Los hechos fueron publicados por el programa de televisión Código 10 la noche de este martes. Las denunciantes han señalado a Tomé por presuntos tocamientos no consentidos, llamadas y mensajes subidos de tono y también por ofrecer puestos de trabajo a cambio de favores sexuales.

Noticia de última hora.