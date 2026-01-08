Nivel máximo de aviso de la AEMET por la borrasca Goretti: lluvias nunca vistas en estas partes de España

Las fiestas han quedado atrás, pero el invierno sigue mostrando su cara más dura en España. La AEMET ha alertado que, en las próximas horas, llegará a la península una potente borrasca bautizada como Goretti, que se intensificará con rapidez mediante un proceso de ciclogénesis explosiva. Este fenómeno provocará una caída brusca de la presión atmosférica y traerá consigo fuertes rachas de viento, lluvias persistentes y un intenso temporal marítimo, especialmente en el norte del país. Su llegada se produce apenas unos días después de la borrasca Francis, responsable de nevadas generalizadas y numerosos incidentes.

El arranque del año está marcado además por temperaturas nocturnas extremas, con amplias zonas por debajo de los cero grados y mínimos que han alcanzado valores cercanos a los -17 grados en puntos del Pirineo catalán, como Cap de Vaqueira (Lleida). Esta ola de frío intenso ha tenido consecuencias graves: en Barcelona, un hombre de 57 años sin hogar perdió la vida durante la madrugada del 6 al 7 de enero, y la red viaria también se ha visto seriamente afectada, con más de medio centenar de carreteras condicionadas o cerradas debido al hielo y las bajas temperaturas.

Tiempo en España este jueves

Para este jueves se espera un escenario meteorológico más estable en buena parte de la península y Baleares, dominado por la influencia del anticiclón. Aun así, la AEMET informa que 18 provincias permanecerán en aviso por distintos fenómenos adversos. Habrá alertas por fuerte oleaje en amplias zonas del litoral, con nivel amarillo en Asturias, Cantabria, Girona, Tarragona, Lugo, Guipúzcoa, Vizcaya y Valencia, mientras que A Coruña estará en aviso naranja por el estado del mar. También se activan avisos por bajas temperaturas en Girona y Lleida, donde las mínimas podrían descender hasta los -6 grados en áreas de valle, y por nieblas densas en Palencia, Valladolid, Zamora y Badajoz, con visibilidad reducida a apenas 200 metros.

A lo largo del día se notará una subida generalizada de las temperaturas en la Península y Baleares, especialmente en los valores mínimos. No obstante, el tiempo seguirá siendo inestable en algunas zonas, con chubascos en el entorno de Vigo y en áreas del Pirineo, donde no se descartan nevadas débiles.

A partir de la tarde, la aproximación de la borrasca Goretti por el oeste comenzará a dejar lluvias en Galicia y Asturias, que podrán ser más intensas en puntos como A Coruña, Vigo, Ourense o Guijón. Ya durante la noche, las precipitaciones avanzarán hacia el interior y el norte, alcanzando León, Cantabria, el País Vasco y Navarra, acompañadas de fuertes rachas de viento que podrían superar los 80 km/h en zonas de Galicia, Asturias, Burgos y parte del arco mediterráneo.

Lluvias y fuertes vientos para el viernes según la AEMET

Para este viernes la AEMET prevé la llegada de un frente atlántico que traerá lluvias a gran parte de España, pudiendo ser intensas y persistentes en el norte, especialmente en el País Vasco. También se esperan precipitaciones en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Huelva, La Rioja y algunas zonas de Aragón.

La cota de nieve descenderá desde los 1.500 metros hasta los 500 metros en la mitad norte de la Península, con acumulaciones notables en las montañas del extremo norte. Los vientos seguirán soplando con fuerza, activando avisos por temporal costero en la costa cantábrica y en el Mediterráneo, incluyendo Valencia, Baleares, Tarragona, Barcelona, Granada y Almería.