Hito histórico en la minería: hallan una descomunal esmeralda de 11.685 quilates y se subasta por 27 millones de €

La esmeralda pasó al frente como uno de los minerales más observados dentro del sector extractivo y del comercio de piedras preciosas. Su valor no depende solo de la estética, sino también de factores como el origen, la trazabilidad y el momento del mercado en el que sale a la venta.

En este escenario, Gemfields, uno de los principales operadores del sector, ha vuelto a poner el foco en este mineral tras la subasta de una pieza hallada en Zambia que lo tiene todo para revolucionar el mercado: un precio relevante, muchas decisiones industriales por detrás y el redescubrimiento de una mina.

¿Cuál es la esmeralda de 11685 quilates que se subastó por 27 millones de euros?

La más reciente subasta de esmeralda en bruto de alta calidad organizada por Gemfields se dio entre agosto y septiembre de 2025 en Bangkok. Según detalla un documento oficial, el formato combinó visualizaciones privadas presenciales con una puja digital cerrada, un sistema ya habitual en la compañía.

El resultado fue una recaudación total de 32 millones de dólares, con la venta del 100% de los 38 lotes ofrecidos. El precio medio alcanzó los 160,78 dólares por quilate, una cifra que supone una mejora clara respecto a subastas anteriores, especialmente las celebradas en un contexto de menor estabilidad del mercado.

El elemento más relevante de la subasta fue la aparición de la esmeralda Imboo, una piedra de 11.685 quilates extraída el 25 de agosto pasado en la mina de Kagem (Zambia). Su nombre significa «búfalo» y hace referencia a su volumen, que la convierte en la mayor esmeralda registrada hasta la fecha por esta operación minera.

Aunque Gemfields no hizo público el importe exacto de la venta, estimaciones del sector sitúan su precio en torno a los 1,9 millones de dólares, lo que refuerza el impacto económico del evento. La Imboo se suma así a una serie de grandes hallazgos de Kagem, superando a otras piedras emblemáticas extraídas en años anteriores.

Más allá del tamaño, esta esmeralda se convierte en un caso de estudio para el sector por su integridad estructural y por el contexto en el que aparece, tras meses de ajustes productivos y revisión de estrategias comerciales.

Desde la dirección de la empresa se señaló que «la demanda fue sólida en todos los rangos de calidad, con precios consistentes que respaldan las decisiones adoptadas en los últimos meses».

Esta subasta fue la primera de esmeralda de alta gama desde noviembre de 2024, cuando los resultados habían sido aún más limitados.

Kagem, Zambia y la gestión de la gigantesca esmeralda Imboo

La mina de Kagem está gestionada en un 75% por Gemfields y en un 25% por la Corporación de Desarrollo Industrial de Zambia. A comienzos de 2025, la actividad fue suspendida de forma temporal debido a un exceso de oferta de esmeralda en el mercado y a la caída de la demanda internacional.

Tras una subasta positiva en abril, la compañía decidió reabrir dos frentes mineros en mayo, una decisión que quedó respaldada por los resultados de la subasta de agosto y septiembre.

Todos los ingresos obtenidos serán repatriados a Zambia y se abonarán las regalías correspondientes al Estado sobre el valor total de venta.

Este modelo busca que la explotación de esmeralda tenga un impacto directo en la economía local, manteniendo al mismo tiempo criterios de comercialización estructurada y controlada de la producción.

Mercado global y perspectivas detrás de este hallazgo en Zambia

El éxito de esta subasta se produce en un contexto internacional con señales mixtas, marcado por tensiones comerciales y ajustes en el consumo de bienes de alto valor. Aun así, la esmeralda de alta calidad mantiene una demanda sostenida, especialmente cuando cuenta con origen certificado y procesos de venta transparentes.

Gemfields ha reiterado su compromiso con un suministro responsable de esmeralda, apoyado en plataformas de subastas propias y en una planificación de la producción alineada con la evolución del mercado.

En total, las subastas de gemas de Kagem celebradas desde 2009 han generado más de 1.100 millones de dólares en ingresos.

La aparición de la Imboo y los resultados económicos obtenidos refuerzan la posición de Zambia como uno de los principales proveedores mundiales de esmeralda, al tiempo que confirman que este mineral sigue siendo un indicador clave para medir la salud del sector de las gemas de color.