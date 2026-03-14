Revolución a la vuelta de la esquina: una minera australiana confirma el hallazgo de tierras raras en Jaén

Hoy la prioridad para Europa es la busqueda de materias primas estratégicas. Y en medio de esa carrera por asegurar el suministro de minerales esenciales, diferentes investigaciones geológicas han puesto el foco en el norte de Andalucía. Lo que toca hablar en esta ocasión es la presencia potencial de tierras raras en Jaén, ya que esto despertó interés institucional y empresarial.

Las exploraciones más recientes se concentran en varios municipios cercanos a Sierra Morena oriental. Allí, estudios impulsados por una compañía minera internacional dio con indicios de minerales críticos. Y claro, desde luego este hallazgo abriría un escenario que recuerda al pasado minero de la zona, aunque todavía quedan numerosas fases de análisis y trámites ambientales.

¿Qué proyecto está investigando la presencia de tierras raras en Jaén y dónde se encuentran específicamente?

La empresa australiana Osmond Resources lidera el proyecto denominado Orion EU Critical Minerals, una iniciativa dedicada a analizar el potencial de recursos estratégicos en distintas zonas de España. El plan abarca cerca de 288 unidades mineras, entre las que se incluyen varias áreas situadas en el norte de la provincia jiennense.

Los primeros resultados de las perforaciones indican la presencia de un sistema mineralizado de gran escala. En él se han detectado varios elementos considerados estratégicos por la Unión Europea:

Tierras raras.

Titanio.

Circonio.

Hafnio.

Los estudios se han desarrollado en terrenos próximos a los municipios de Aldeaquemada, Castellar, Montizón y Santisteban del Puerto, dentro de una comarca que históricamente estuvo vinculada a la minería.

Según los datos difundidos por la compañía, las concentraciones detectadas permitirían utilizar métodos de extracción convencionales. No obstante, el proyecto todavía se encuentra en fase preliminar y debe superar estudios técnicos antes de valorar una explotación industrial.

El pasado minero del norte de Jaén vuelve al debate

El interés por las tierras raras en Jaén coincide con el recuerdo de la antigua cuenca minera de Linares-La Carolina, una de las más relevantes de España entre los siglos XIX y XX. Durante décadas, la actividad minera generó empleo y desarrollo en la zona gracias a la extracción de plomo.

En las primeras décadas del siglo pasado llegaron a trabajar alrededor de 50.000 mineros en esta comarca. Sin embargo, el declive de la industria comenzó en la segunda mitad del siglo XX. La caída de la demanda de plomo, vinculada en parte a los cambios tecnológicos en la industria automovilística, redujo la rentabilidad de las explotaciones.

La última mina del distrito cerró hace aproximadamente 35 años, poniendo fin a una etapa histórica para la economía local. Desde entonces, el territorio ha sufrido una progresiva pérdida de población y actividad industrial.

La posible presencia de minerales estratégicos introduce ahora un nuevo capítulo en la historia geológica y económica de la zona.

¿Qué son las tierras raras y por qué son clave para la industria europea?

Las llamadas tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos que incluye el escandio, el itrio y quince lantánidos. Aunque su nombre puede llevar a confusión, no son necesariamente escasos en la corteza terrestre; el problema radica en que suelen aparecer mezclados con otros minerales, lo que dificulta su extracción y procesamiento.

En el proyecto de exploración desarrollado en Jaén se han identificado varios elementos de este grupo, entre ellos:

Neodimio.

Praseodimio.

Disprosio.

Terbio.

Samario.

Estos metales están asociados a minerales como monacita, allanita o xenotima, presentes en el yacimiento investigado.

Para quienes no estén al tanto de esta temática, conviene reseñar que las aplicaciones industriales de las tierras raras abarcan numerosos sectores tecnológicos:

Fabricación de imanes permanentes para motores eléctricos.

Componentes de vehículos eléctricos.

Generadores de turbinas eólicas.

Electrónica avanzada y dispositivos de precisión.

Tecnologías vinculadas a la defensa.

Por este motivo, la Unión Europea las considera materias primas críticas dentro de su estrategia para la transición energética y digital.

Los retos ambientales que enfrentaría este hallazgo de tierras raras en Jaén

El posible desarrollo de un proyecto minero vinculado a las tierras raras en Jaén podría tener consecuencias económicas relevantes para una zona afectada por la despoblación.

Las autoridades locales señalan que la iniciativa podría generar empleo si finalmente se materializa una explotación industrial. Sin embargo, el proceso está condicionado por factores ambientales. Parte de las áreas estudiadas se encuentran dentro de zonas protegidas, catalogadas como:

Lugar de Interés Comunitario (LIC).

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Estos espacios albergan especies protegidas como el águila imperial o el lince ibérico, por lo que cualquier actividad minera requeriría evaluaciones de impacto ambiental antes de avanzar.

Además, el proyecto se enmarca dentro de la estrategia europea para asegurar el acceso a materias primas críticas y reducir la dependencia de terceros países.

Recordemos por último que Andalucía, que concentra cerca del 40% de la industria extractiva española, ha identificado casi 2.000 indicios geológicos de minerales estratégicos en su territorio.