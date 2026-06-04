El hallazgo de un estudiante que pone patas arriba la arqueología: encuentra una ciudad maya perdida en la página 16 de Google

En la página 16 de Google se ha encontrado una ciudad maya perdida que pone patas arriba a la arqueología tal y como la conocemos. Este estudiante ha sido capaz de descubrir lo impensable, sobre todo con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Este detalle que podemos descubrir de Google, podría acabar siendo lo que nos marcará de cerca, con la mirada puesta a algunos elementos que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

Un estudiante ha sido capaz de descubrir lo que nadie hubiera imaginado, estamos ante una serie de cambios que llegan sin avisar y que pueden acabar marcando la diferencia. En estos días en los que quizás tendremos que visualizar un marcado cambio de ciclo, es momento de conocer lo que nos estará esperando con una ciudad que puede acabar siendo lo que nos hará sumergirnos de lleno en una serie de detalles que vienen del pasado. La historia se reescribe con la llegada de algunos elementos que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

Pone patas arriba la arqueología el hallazgo de un estudiante

Llega un importante cambio que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa. En estas jornadas en las que deberemos estar preparados para afrontar un giro radical en el tiempo que nos estará esperando, este estudiante reescribe con letras mayúsculas la historia.

Estamos ante una serie de cambios que llegan con las nuevas tecnologías, algo que debería darnos algunos elementos esenciales que hasta el momento tocará empezar a visualizar desde un punto de vista jamás visto. Es hora de reconocer lo que sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar de una manera diferente.

La arqueología analiza estas pistas que van llegando a nuestro día a día de una manera que quizás hasta la fecha no sabíamos. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará en unos días en los que todo puede ser posible. Este tipo de descubrimiento pone en juego una forma en la que todo puede ser posible.

Este tipo de elemento que tenemos en nuestro poder, Google, puede ser no sólo algo para buscar o descubrir el mundo actual, sino que también puede ser la forma de conseguir salir de un pasado en el que todo puede ser posible.

En la página 16 de Google ha encontrada uno ciudad perdida maya

Una antigua ciudad perdida maya ha sido descubierta en la página 16 de Google, un secreto a voces que, sin duda alguna, se ha acabado convirtiendo en la antesala de algo más. Por un plus de buenas sensaciones que hasta el momento no sabíamos que podría darnos Google.

Tal y como publica un reciente artículo de Upworthy: «La encuesta utilizó LiDAR, una técnica de mapeo que dispara pulsos láser desde un avión o satélite para medir las distancias al suelo. Cuando quitas el dosel de los árboles de los datos, puedes ver lo que hay debajo: en este caso, pirámides, calzadas, campos deportivos, anfiteatros y miles de estructuras en el estado de Campeche, al sureste de México. La organización que originalmente recopiló los datos estaba monitoreando el entorno. No tenían idea de que habían sobrevolado una ciudad perdida. Auld-Thomas y un compañero arqueólogo lo llamaron Valeriana, en honor a una laguna cercana».

Siguiendo con la misma explicación: «Los números son asombrosos. Se cree que la ciudad albergó entre 30.000 y 50.000 personas entre aproximadamente 750 y 850 d.C., que es más que la población de la región actual. Su densidad ocupa el segundo lugar después de Calakmul, el sitio maya más grande conocido en América Latina, ubicado a unos 100 kilómetros de distancia. Los investigadores creen que la valeriana puede haber servido como capital. El profesor Marcello Canuto, coautor del estudio de investigación y profesor de antropología en Tulane, dijo que el descubrimiento desafía una suposición occidental de larga data de que las regiones tropicales eran lugares «donde la civilización iba a morir». Lo contrario parece ser cierto. Estos entornos estaban densamente asentados, intensamente desarrollados y hogar de centros urbanos sofisticados. En los tres sitios de la selva que el equipo encuestó, identificaron más de 6.674 edificios».

Todo un descubrimiento que pone los pelos de punta: «El hallazgo es parte de una revolución más amplia en arqueología. LiDAR ha estado reescribiendo silenciosamente lo que sabemos sobre civilizaciones antiguas durante más de una década. Un estudio de 2013 utilizó la misma técnica para revelar redes urbanas masivas alrededor de Angkor en Camboya. En 2018, los investigadores lo utilizaron para encontrar más de 60.000 estructuras en la selva guatemalteca. La tecnología permite a los arqueólogos «deforestar digitalmente» paisajes que tardarían toda la vida en examinar a pie».