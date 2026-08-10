José Luis Crespo, divulgador científico: «La diferencia entre un eclipse parcial al 99% no tiene nada que ver con uno total al 100%»

Estamos a escasos días de que podamos observar el eclipse del 12 de agosto. Un fenómeno que no ocurría en España desde hace más de 100 años, y que no se observará igual desde todos los puntos de España. Es por ello que el famoso divulgador científico José Luis Crespo, conocido en redes como Quantum Fracture, avisa de que «la diferencia entre un eclipse parcial al 99% no tiene nada que ver con uno total al 100%».

Un fenómeno que no tiene la misma trascendencia de ser total a parcial. El total tarda muchos años más en volver a suceder. Los expertos vaticinan que para poder volver a observar un eclipse solar completo deberemos esperar hasta el año 2180.

Una diferencia escasa pero muy importante

A pesar de que la diferencia es de tan solo un 1%, este cambio puede generar una gran diferencia a la hora de apreciarlo. En el eclipse parcial, explica el experto, «la Luna muerde un poco el Sol, se ve que falta un pedazo para cubrirlo íntegramente». Señala además que «encima no se puede ver ni sin protección, por lo que también necesitamos protegernos como con uno total sin poder observarlo completo».

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Sin embargo, la gran diferencia sustancial entre un eclipse parcial y uno total está en la sensación que este produce. «Cuando uno vislumbra un eclipse total, parece que está en otro planeta», señala Crespo. «El cielo oscurece abruptamente durante el día, la temperatura baja varios grados y se levanta viento», señala el experto, que asegura que la sensación es como la de trasladarse a otro lugar en el cosmos.

Cómo ver el eclipse de forma segura

Para conseguir apreciar este fenómeno con seguridad y de la forma correcta, es necesario seguir esta serie de recomendaciones para evitar causarnos problemas graves en la vista y conseguir apreciarlo en su totalidad. Como ya hemos remarcado, es importante acceder a un lugar despejado, sin nubes y donde poder observar el cielo con claridad y libre de contaminación.

Asimismo, es imprescindible adquirir unas gafas específicas para ver el eclipse sin dañar nuestra visión. Los expertos avisan que mirar el eclipse sin la protección adecuada podría causar problemas graves en la vista; incluso puede generar la pérdida total de la visión.