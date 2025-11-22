NI Rusia ni Ucrania: Galicia posee dos yacimientos de tierras raras, y uno de ellos está documentado desde 1960

Las negociaciones entre Trump y Zelenski en las últimas semanas han puesto las tierras raras en el centro del debate. La razón es clara: es un recurso clave que puede fortalecer el poder económico de cualquier país, y Estados Unidos quiere aprovecharlo.

«Le dije [a Ucrania] que quiero el equivalente a unos 500.000 millones de dólares en tierras raras, y básicamente han accedido a hacerlo», afirmó el presidente estadounidense en una entrevista con Fox News el pasado 10 de febrero.

Ucrania posee al menos seis de estos elementos y Rusia es el segundo productor mundial después de China, que controla la mayor parte del mercado. Sin embargo, en España también existen importantes reservas de tierras raras, y Galicia es la que destaca.

Las tierras raras en Galicia

En el Monte do Galiñeiro, entre Vigo y Gondomar, se encuentra uno de los yacimientos de tierras raras más importantes de España. Desde los años 60, Estudios geológicos han detectado una alta concentración de estos minerales en los sedimentos del río Miño y en la ría de Vigo.

Pablo Núñez, delegado en Galicia del Colegio de Geólogos, ha confirmado que la región cuenta con minerales ricos en tierras raras, sobre todo en el oeste. La ría de Vigo, por ejemplo, posee arenas con alto contenido de monacita, un mineral clave para su extracción. La erosión del terreno y el arrastre de sedimentos por los ríos explican su acumulación en las rías.

La explotación de estos recursos podría situar a Galicia en la vanguardia tecnológica, pero las estrictas normativas europeas y nacionales dificultan su extracción, por lo que es muy poco probable que eso pase.

Actualmente, la única empresa que obtiene tierras raras en la región es Áridos do Mendo, en Salvaterra do Miño, que extrae monacita como subproducto de la arena de construcción sin generar residuos contaminantes. Su director técnico, Juan Ricoy Alonso, asegura que las técnicas actuales permiten una minería sostenible con mínimo impacto ambiental.

¿Dónde hay más tierras raras en España?

La península ibérica destaca por la cantidad de tierras raras y otros minerales. Portugal posee la mayor reserva de litio de Europa, mientras que España es el tercer país de la UE con más recursos minerales.

Los principales yacimientos de tierras raras en España se encuentran en diversas comunidades autónomas: