Sánchez regala el pasaporte a cambio de votos

No hay que ser muy sagaz para concluir que la estrategia del PSOE pasa por ir incrementando de forma exponencial la nacionalización de extranjeros en un intento, desesperado, de contrarrestar el descenso de los votos socialistas entre los españoles por la vía de abrirle las puertas a los de fuera. Desde que Sánchez está en el poder, el Gobierno ha disparado la nacionalización de inmigrantes, pasando de poco más de 90.000 al año a un máximo de toda la serie histórica de 252.476 personas, según los datos del INE. O sea, durante su mandato el número de nacionalizaciones anuales casi se ha multiplicado por tres. Y eso que todavía queda un arreón de aupa, pues hay 250.000 «nietos del exilio» esperando recibir su pasaporte en virtud de la ley de Memoria Democrática.

En 2018, año en el que Sánchez comenzó a gobernar, en España se nacionalizaban 90.774 extranjeros al año, con una tendencia a la baja durante la etapa de Mariano Rajoy. Sin embargo, desde que el PSOE entró en el Ejecutivo español, este número no ha parado de aumentar tanto en números absolutos como relativos, pues hace 7 años se concedía la ciudadanía al 1,98% de residentes y, en la actualidad, al 3,9%, según la última información ofrecida por la oficina estadística de la Comisión Europea. Para hacerse una idea de lo que significa este porcentaje basta decir que dobla a la media de la UE, según cifras de Bruselas.

España ha pasado de nacionalizar al 3,2% de los residentes extranjeros no europeos al 5,3%. Lo chocante es que durante el Gobierno de Rajoy el número de nacionalizaciones fue progresivamente a la baja, desde las 225.000 de 2013 hasta los casi 67.000 de 2017, su último año completo al frente del Ejecutivo. Y desde entonces, el incremento -justo con la llegada de Sánchez a la Moncloa- ha ido en aumento hasta las 252.476 concesiones de 2024.

A falta de conocer los datos de 2025, que podrían superar la barrera de las 300.000 nacionalizaciones anuales, el resumen es claro: Sánchez regala el pasaporte a cambio de votos.