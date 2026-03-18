Los científicos en shock: han encontrado una inmensa red de galaxias ocultas procedente de un Universo primitivo

Durante años, los astrónomos han observado el universo temprano de la misma manera que podemos ver un mapa incompleto, si tenemos en cuenta que en él aparecen los grandes puntos brillantes, pero entre ellos parece haber vacío. Sin embargo, ahora sabemos que dicho mapa no era así. Y todo gracias al trabajo de un equipo internacional que acaba de revelar que ese «espacio en blanco» escondía una gigantesca red de galaxias débiles y nubes de gas que hasta ahora habían pasado desapercibidas.

El hallazgo se ha logrado gracias al proyecto HETDEX, que trabaja con el telescopio Hobby-Eberly en Texas. Su objetivo inicial era el de poder estudiar la energía oscura, pero en el proceso han obtenido algo igual de fascinante ya que lograron el mapa tridimensional más detallado hasta la fecha de la luz emitida por el hidrógeno hace entre 9.000 y 11.000 millones de años. Lo que han reconstruido no es una simple imagen. Es una especie de radiografía del universo en plena adolescencia cósmica, cuando las galaxias estaban creciendo y el gas intergaláctico marcaba el ritmo de su evolución.

Hallan una red de galaxias ocultas procedente de un Universo primitivo

Todo gira en torno a una señal muy concreta: la llamada Lyman alfa y que es una huella que deja el hidrógeno cuando recibe energía de estrellas cercanas y la devuelve en forma de luz en una frecuencia muy determinada. Para los astrónomos, esa firma funciona como un faro en mitad de la oscuridad.

En las galaxias más activas se detecta con relativa facilidad. El problema aparece cuando se intenta mirar más allá de esos grandes focos. Entre ellos hay regiones donde el gas es más tenue y la formación de estrellas menos intensa. Allí la señal sigue existiendo, pero es débil y durante años quedó diluida en el ruido de fondo. Por eso, muchos estudios anteriores terminaban ofreciendo un mapa incompleto. Se identificaban las galaxias más brillantes y se asumía que lo demás era poco relevante. Sin embargo, según explica Maja Lujan Niemeyer, investigadora del proyecto que ha participado en el desarrollo del nuevo mapa, observar ese periodo temprano del universo es clave para entender cómo evolucionaron las estructuras que vemos hoy. El obstáculo es evidente: hablamos de objetos situados a miles de millones de años luz, cuya luz nos llega extremadamente atenuada tras un viaje cósmico de enorme distancia.

Mirar el cosmos de otro modo

En lugar de buscar galaxias individuales, el equipo decidió medir el brillo combinado de enormes regiones del espacio. Este método, llamado mapeo de intensidad de líneas, no pretende ofrecer una imagen nítida de cada objeto, sino capturar toda la luz disponible, incluso la más débil. Uno de los investigadores lo comparó con mirar desde un avión. Si se busca con precisión solo las ciudades más iluminadas, se ignoran pueblos y zonas rurales. Pero si se observa el conjunto de la luminosidad, aunque la imagen sea más difusa, aparece todo el entramado humano. En el universo ocurre algo parecido.

De este modo, y gracias a esta técnica, los científicos han podido detectar la suma de miles de fuentes débiles que antes quedaban invisibles. El resultado es un mapa que muestra estructuras que conectan regiones separadas por enormes distancias cósmicas.

Un volumen de datos gigantesco

El proyecto HETDEX ha recopilado más de 600 millones de espectros en una zona del cielo equivalente a más de 2.000 lunas llenas. Su misión principal es medir la posición de más de un millón de galaxias brillantes. Sin embargo, para este trabajo sólo se utilizó alrededor del 5 % de los datos almacenados. El resto permanece como un archivo científico con un potencial enorme para futuras investigaciones. La mayoría de la información recogida no estaba asociada a galaxias lo suficientemente brillantes como para entrar en los catálogos habituales. Pero esa luz secundaria era precisamente lo que necesitaban para reconstruir la red oculta.

Supercomputadoras para reconstruir el pasado

Procesar semejante cantidad de información no fue tarea sencilla. El equipo desarrolló un software específico y recurrió a supercomputadoras para analizar cerca de medio petabyte de datos. A partir de las posiciones de galaxias ya identificadas, estimaron dónde podrían concentrarse otras más débiles. La gravedad tiende a agrupar la materia, por lo que las galaxias brillantes suelen actuar como faros que señalan regiones densas del cosmos. Entonces, el mapa final no sólo amplía el entorno de las galaxias conocidas, sino que revela detalles en zonas que antes parecían vacías o que en realidad, estaban llenas de luz tenue que simplemente no sabíamos interpretar.

Comprobar las teorías con el universo real

Hasta ahora, gran parte de lo que sabemos sobre esta etapa del universo procede de simulaciones informáticas. Modelos complejos intentan reproducir cómo evolucionaron las estructuras cósmicas tras el Big Bang. Pero una simulación, por precisa que sea, sigue siendo una aproximación. Este nuevo mapa ofrece por primera vez una base observacional sólida para contrastar esas teorías con datos reales. Por ello, los investigadores siguen trabajando y planean comparar estos resultados con estudios centrados en otros elementos, como el monóxido de carbono, asociado a nubes frías donde nacen nuevas estrellas. La combinación de ambos mapas podría ofrecer una visión todavía más completa del ecosistema galáctico primitivo.