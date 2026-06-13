El eclipse solar más largo del siglo está a punto de llegar convirtiendo el día en plena noche y no se volverá a repetir en 157 años

El 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. Este fenómeno marcará además el comienzo del bautizado como «tío de eclipses», una serie histórica de eclipses que se podrán contemplar desde España. Tras el eclipse total de 2026, el 2 de agosto de 2027 cruzará el país otro eclipse solar total (aunque éste sólo será visible en Ceuta, Melilla y el sur de Andalucía) y el 26 de enero de 2028 será visible un eclipse anular.

La profesora Carole Mundell, Directora de Ciencia de la ESA, comenta: «Un eclipse solar total es uno de esos momentos excepcionales en los que millones de personas pueden mirar al cielo al mismo tiempo y sentir tanto asombro como curiosidad. Es una experiencia compartida que nos conecta con el Universo y nos recuerda que el deseo de explorar y comprender es una de las grandes fortalezas de la humanidad. Las misiones científicas de la ESA han viajado al espacio profundo para investigar directamente la física del Sol y sus efectos sobre la Tierra. Momentos como este nos permiten acercar la ciencia y la tecnología espaciales a la sociedad, inspirar a las generaciones futuras y unir a personas de toda Europa a través de la emoción del descubrimiento», según recoge la Agencia Espacial Europea (ESA).

El eclipse solar más largo del siglo XXI

Existen tres tipos de eclipses solares: total, parcial y anular. Aunque todos ocurren cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, no se observan de la misma manera. La diferencia depende de qué parte del disco solar queda cubierta por la Luna. En un eclipse parcial, sólo se oculta una parte del Sol; en un eclipse anular, la Luna deja visible un brillante anillo de luz alrededor de su silueta; y en un eclipse total, el Sol queda completamente cubierto durante unos instantes. Este fenómeno se produce cuando la Luna proyecta su sombra sobre una zona de la Tierra.

El 12 de agosto de 2026, España será testigo de un eclipse solar total, un fenómeno que se desarrolla de manera gradual . La Luna comienza a avanzar lentamente por delante del Sol, ocultando cada vez una mayor porción de su disco. A medida que transcurren los minutos, la superficie solar visible se reduce hasta que la Luna lo cubre por completo, dando paso a la fase de totalidad. Tras esos breves instantes, que pueden durar desde unos segundos hasta varios minutos según la ubicación del observador, el proceso se invierte: la Luna continúa su movimiento y el Sol empieza a reaparecer poco a poco. Finalmente, ambos astros dejan de superponerse y el disco solar vuelve a mostrarse por completo en el cielo, poniendo fin al eclipse.

Las ciudades que se encuentran dentro de la franja de totalidad son: La Coruña (20:28 horas), Bilbao (20:28 horas), Burgos (20:29 horas), Castellón de la Plana (20:32 horas), Cuenca (20:32 horas), Guadalajara (20:32 horas), León (20:29 horas), Lleida (20:29 horas), Lugo (20:29 horas), Oviedo (20:28 horas), Palma (20:32 horas), Palencia (20:30 horas), Santander (20:27 horas), Segovia (20:32 horas), Soria (20:30 horas), Tarragona (20:30 horas), Teruel (20:32 horas), Valencia (20:33 horas), Valladolid (20:31 horas), Vitoria-Gasteiz (20:28 horas), Zamora (20:31 horas) y Zaragoza (20:30 horas).

El Sol estará muy bajo sobre el horizonte durante la totalidad, por lo que será fundamental elegir un lugar con una vista despejada hacia el oeste-noroeste.

Observación segura

«Nunca debe observarse el Sol directamente, a simple vista o con gafas de sol. Durante un eclipse parcial, el Sol nunca está totalmente cubierto por la Luna y por lo tanto mirarlo sin una protección segura y adecuada puede dañar los ojos, al igual que sucedería en un día cualquiera cuando no hay eclipse. Si necesitas adquirir unas gafas para la observación del eclipse, en los puntos de venta del CNIG están a la venta una gafas que te permitirán observar, sin riesgo, eclipses y manchas solares», detalla el Instituto Geográfico Nacional.

Tres fenómenos fascinantes

Entre los fenómenos más espectaculares de un eclipse total de Sol destacan las perlas de Baily. Se trata de una serie de pequeños puntos luminosos que aparecen justo antes y después de la totalidad, cuando los últimos rayos solares logran atravesar los valles y depresiones del relieve lunar. Debido a que la superficie de la Luna no es perfectamente uniforme, la luz se filtra por determinados puntos, creando una cadena de brillantes destellos alrededor de su borde.

Inmediatamente después se puede observar el famoso anillo de diamante, que marca el inicio y el final de la totalidad. Este fenómeno ocurre cuando casi todo el Sol ha quedado oculto y sólo permanece visible un pequeño y brillante fragmento de su superficie.

Finalmente, las protuberancias solares son gigantescas estructuras de plasma que emergen desde la superficie del Sol siguiendo las líneas de su campo magnético. Habitualmente quedan ocultas por el brillo solar, pero durante un eclipse total pueden distinguirse como llamas o arcos de color rojizo que sobresalen del borde oscurecido del Sol.