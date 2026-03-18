La confesión de Susanna Griso sobre el acoso que sufrió: «Continuaba haciéndolo en casa»

El acoso telefónico vuelve a situarse en el centro del debate tras el testimonio de una mujer que ha denunciado durante más de un año a un hombre que la llamaba de forma insistente. Su caso fue abordado en el programa Espejo Público, donde varios colaboradores reflexionaron sobre la dificultad de identificar a quienes utilizan el anonimato para hostigar a otras personas. Durante la conversación, la propia presentadora, Susanna Griso, sorprendió al revelar que ella también vivió una situación similar en el pasado.

La víctima cuya historia se analizó en el programa vive con miedo desde que comenzó a recibir llamadas de un desconocido en marzo de 2025. Según relató, la situación se prolongó durante meses sin que pudiera identificar a la persona que estaba detrás del acoso. A pesar de presentar varias denuncias, la investigación ha sido compleja debido a las limitaciones para acceder a los datos del número desde el que se realizan las llamadas.

La mujer, madre de dos hijos menores, ha explicado que la presión psicológica ha sido constante. El temor a que las llamadas se repitan en cualquier momento del día y la incertidumbre sobre quién se encuentra al otro lado del teléfono han marcado su vida durante este tiempo. Tras un año de insistentes comunicaciones y sin lograr poner fin al problema, el caso ha derivado en una solicitud judicial para que la compañía telefónica revele finalmente la identidad de la persona responsable.

La noticia de ‘Espejo Público’

El relato de la víctima expone la dificultad de frenar este tipo de conductas cuando se producen desde el anonimato. Desde la primera llamada, la mujer percibió que la situación no era una simple equivocación o una broma ocasional, sino un comportamiento persistente que se repetía una y otra vez. Con el paso de los meses, la frecuencia de las comunicaciones fue aumentando y la inquietud en su entorno familiar también.

La presencia de dos menores en casa ha sido uno de los factores que más preocupación ha generado en la denunciante. Según explicó, el miedo no se limita a la incomodidad de recibir llamadas insistentes, sino a la posibilidad de que la persona que las realiza tenga más información sobre su vida personal. Esa sensación de vulnerabilidad ha provocado que la familia viva en alerta constante desde hace meses.

Ante la falta de resultados inmediatos tras las primeras denuncias, la investigación ha seguido su curso por la vía judicial. La petición de autorización para acceder a los datos del número telefónico representa un paso clave para intentar identificar al responsable. Mientras tanto, la víctima continúa esperando que se esclarezca el origen de las llamadas y que se adopten medidas que pongan fin al acoso.

La confesión de Susanna Griso

El testimonio de la mujer generó una conversación en el plató sobre experiencias similares vividas por periodistas y profesionales de los medios. En ese contexto, Susanna Griso tomó la palabra para recordar un episodio que ella misma sufrió en su etapa en los informativos.

La presentadora explicó que durante un tiempo recibió llamadas continuas mientras trabajaba en la redacción. Según relató, el responsable era una persona muy joven que se dedicaba a telefonear de manera reiterada. Aquella situación le hizo experimentar una presión constante durante su jornada laboral, ya que las llamadas se producían de forma repetida.

«Recibí llamadas, no tanto a nivel sexual, pero sí durante el programa en directo. Se dedicaba a llamarnos a todos los compañeros y a insultarnos. Había conseguido tener el teléfono de todos y, una vez que terminaba el programa, continuaba haciéndolo en casa», ha confesado Susanna Griso.

Gema López rompe su silencio

Gema López también decidió compartir un episodio personal relacionado con el acoso telefónico. Durante la conversación en el programa, explicó que ella vivió una situación parecida mientras participaba en un espacio televisivo en directo.

Según detalló, un individuo consiguió acceder a los números de teléfono de varios miembros del equipo del programa y comenzó a llamarles de forma reiterada. Las comunicaciones se producían incluso durante la emisión, lo que generaba una tensión añadida para los profesionales que estaban trabajando en ese momento.

La periodista explicó que las llamadas no tenían un componente sexual, pero sí estaban cargadas de insultos y descalificaciones. Además, el comportamiento del acosador no se limitaba al horario laboral, ya que continuaba telefoneando una vez terminado el programa. Esa insistencia provocaba que el problema se trasladara también al ámbito privado.

La reflexión de Gema López

Durante su intervención, Gema López reflexionó sobre la dificultad que tienen muchas víctimas para poner fin a este tipo de situaciones. En su opinión, la protección del anonimato en determinados contextos puede acabar favoreciendo que el acosador continúe actuando sin consecuencias inmediatas.

La periodista señaló que con frecuencia se pide a las personas afectadas que cambien de número de teléfono o que intenten ignorar las llamadas como medida para evitar el problema. Sin embargo, considera que esas recomendaciones no siempre resuelven la situación y, en algunos casos, trasladan la responsabilidad a la propia víctima.

También estableció un paralelismo con otros fenómenos de acoso, como el bullying en el ámbito escolar o los ataques en redes sociales. En esos casos, apuntó, a menudo se aconseja a quien sufre el problema que cambie de entorno o que deje de prestar atención a los mensajes ofensivos, en lugar de centrarse en frenar la conducta del agresor.