Rechazar una llamada de spam es lo peor que puedes hacer: lo que recomiendan los expertos

Un profesor de inteligencia artificial ha dado varios consejos en las redes sociales para evitar un problema que sufren millones de españoles en su día a día: las llamadas de spam. Este experto ha desvelado una serie de trucos para poder acabar con este incordio en cuestión de minutos. Consulta en este artículo todo lo que debe saber para evitar las llamadas de spam que llegan al teléfono de los ciudadanos de forma diaria.

Es un clásico en el día a día de millones de españoles: las llamadas de spam que funden el teléfono móvil y que suponen una invasión a la intimidad de las personas. Esta práctica antes estaba relacionada con bancos o compañías telefónicas que tenían como objetivo seducir a los futuros clientes, pero, sumidos en 2026, estas llamadas de spam pueden estar peligrosamente relacionadas con las estafas que amenazan las cuentas de los ciudadanos a diario. Por ello, un experto en inteligencia artificial ha querido dar una serie de consejos para que estos ciudadanos no se conviertan en víctimas.

«He estado bloqueando las llamadas SPAM mal todo este tiempo», cuenta en las redes sociales este profesor de IA en IAPROACTIV, que se encarga de explorar y enseña el uso de herramientas de inteligencia artificial, haciendo que la IA sea sencilla y útil para todos.

«Cada vez que rechazas una llamada, confirmas que tu número está activo. Las llamadas se multiplican», dice sobre uno de los principales errores que cometen los ciudadanos: rechazar la llamada telefónica y de esta manera los spammers ya saben que este número de teléfono es real. «Cuando te registras en cualquier cosa online, tu número se vende a data brokers. Lo empaquetan con tu ubicación, edad, ingresos y lo venden a call centers. Cada llamada confirma que eres real. El ciclo se intensifica», cuenta en este hilo que se ha hecho viral en las redes sociales.

DEJA DE RECHAZAR LLAMADAS SPAM. Rechazar puede indicar que tu número está activo.

Y las llamadas se multiplican. Esto es lo que debes hacer y cómo reducirlas hoy. — Nona (@Nona_xai) January 25, 2026

Consejos para no recibir llamadas de spam

Es más, vista la revolución que causó su hilo publicado hace unas semanas, este experto en IA ha vuelto a dar una serie de consejos para acabar con las llamadas de spam. «Qué hacer desde hoy. Deja que los números desconocidos suenen. No rechaces. No contestes. No respondas. El silencio corta el sistema», informa a los ciudadanos españoles.

Qué hacer desde hoy Deja que los números desconocidos suenen.

No rechaces. No contestes. No respondas. El silencio corta el sistema. — Nona (@Nona_xai) January 25, 2026

Este experto en IA también hace mención a una regla: «Si no está en tus contactos y no lo esperabas, trátalo como spam hasta que se demuestre lo contrario». También informa que, en caso de que la llamada sea importante, la transmitirá a través de un correo electrónico, un mensaje en el buzón de voz o un mensaje de texto. «¿Y si es algo importante? Las personas reales dejan mensajes de voz. Los servicios de emergencia primero envían un SMS. La consulta médica deja mensaje. Las llamadas legítimas siempre se identifican. ¿Las spam? Cuelgan después de 2 tonos», informa.

La cuenta @Nona_xai también ha dado otros consejos prácticos para dejar de recibir llamadas de spam. Para ello, es recomendable registrarte en el Registro Nacional «No llamar». «Introduce tu número. Es gratis. Respaldado por el gobierno. En un plazo de 31 días, los telemarketers legítimos deben dejar de llamarte. Pero los estafadores ignoran esto», informa a la ciudadanía. Para ello también es importante activar el bloqueador de spam que hoy en día está activado en la mayoría de teléfonos inteligentes y que «detiene el 80%» de las llamadas spam.

«Nunca contestes llamadas desconocidas. Nunca pulses botones (ni siquiera para «darte de baja»). Nunca devuelvas la llamada. Cada interacción le enseña a su IA que eres un objetivo activo. Déjala sonar en el vacío», aconseja a los usuarios, además de destacar los errores comunes que más se cometen, como puede ser «gritarles», «devolver una llamada» o «compartir el número de teléfono en webs dudosas».

En el nuevo hilo publicado en las redes sociales, también da siete puntos claves de lo que debe hacer todo ciudadano para evitar las llamadas de spam: