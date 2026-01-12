Una experta en IA desvela el mejor truco para deshacerse del spam: por qué rechazar una llamada multiplica el acoso telefónico (y cómo evitarlo)
La lógica del acosador: por qué un 'no' aumenta la frecuencia de las llamadas
Silencio estratégico: la IA detrás del spam y el gesto que lo desactiva
Seguramente te ha pasado: recibes una llamada de un número desconocido, cuelgas de inmediato para que dejen de molestarte y, a los pocos minutos o al día siguiente, el bombardeo se intensifica.
Según Nona, experta en Inteligencia Artificial y divulgadora tecnológica, este gesto tan instintivo es, en realidad, el mayor error que puedes cometer.
El peligro de colgar: «Validas» tu línea
Cuando rechazamos una llamada pulsando el botón rojo, estamos enviando una señal técnica a los sistemas automatizados de los spammers. Al hacerlo, confirmas dos datos críticos para ellos:
- La línea está activa: alguien ha interactuado con la llamada.
- Hay un humano al otro lado: estás pendiente del teléfono en ese horario concreto.
Esta información es oro puro para las empresas de telemarketing agresivo. Una vez que el sistema detecta que el número responde (aunque sea para rechazar), tu contacto se marca como «valioso» y se vende a múltiples bases de datos, provocando un efecto dominó que multiplica el acoso.
El truco definitivo: el silencio mejor aliado
La solución que propone la experta es tan sencilla, aunque en un principio pueda ir contra la intuición: no hagas nada.
- Deja que suene: la estrategia más efectiva es permitir que la llamada finalice por sí sola. Si no interactúas, el sistema automatizado interpreta que el número podría estar en desuso o que pertenece a una línea muerta.
- El objetivo: al ignorar sistemáticamente estas llamadas, tu número pierde «puntuación de relevancia» en sus bases de datos, lo que eventualmente reduce la frecuencia de los ataques.
Cómo blindar tu teléfono paso a paso
Para aquellos que buscan una solución más proactiva, existen herramientas integradas en nuestros dispositivos que actúan como un escudo antes de que el teléfono llegue a sonar:
- Filtro de Google (Android): activa la opción «Ver ID de emisor y spam». Google comparará el número con su base de datos global y bloqueará la llamada antes de que te moleste.
- Silenciar desconocidos (iOS): en los ajustes de llamadas de iPhone, puedes activar «Silenciar desconocidos». Las llamadas de números que no tengas en tu agenda irán directamente al buzón de voz sin interrumpirte.
- Lista Robinson: el método clásico en España para excluirte legalmente de campañas publicitarias. Aunque no es infalible contra estafas internacionales, reduce drásticamente el spam de empresas legítimas.