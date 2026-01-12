Seguramente te ha pasado: recibes una llamada de un número desconocido, cuelgas de inmediato para que dejen de molestarte y, a los pocos minutos o al día siguiente, el bombardeo se intensifica.

Según Nona, experta en Inteligencia Artificial y divulgadora tecnológica, este gesto tan instintivo es, en realidad, el mayor error que puedes cometer.

El peligro de colgar: «Validas» tu línea

Cuando rechazamos una llamada pulsando el botón rojo, estamos enviando una señal técnica a los sistemas automatizados de los spammers. Al hacerlo, confirmas dos datos críticos para ellos:

La línea está activa : alguien ha interactuado con la llamada.

: alguien ha interactuado con la llamada. Hay un humano al otro lado: estás pendiente del teléfono en ese horario concreto.

Esta información es oro puro para las empresas de telemarketing agresivo. Una vez que el sistema detecta que el número responde (aunque sea para rechazar), tu contacto se marca como «valioso» y se vende a múltiples bases de datos, provocando un efecto dominó que multiplica el acoso.

El truco definitivo: el silencio mejor aliado

La solución que propone la experta es tan sencilla, aunque en un principio pueda ir contra la intuición: no hagas nada.

Deja que suene : la estrategia más efectiva es permitir que la llamada finalice por sí sola . Si no interactúas, el sistema automatizado interpreta que el número podría estar en desuso o que pertenece a una línea muerta.

: la estrategia más efectiva es . Si no interactúas, el sistema automatizado interpreta que el número podría estar en desuso o que pertenece a una línea muerta. El objetivo: al ignorar sistemáticamente estas llamadas, tu número pierde «puntuación de relevancia» en sus bases de datos, lo que eventualmente reduce la frecuencia de los ataques.

Cómo blindar tu teléfono paso a paso

Para aquellos que buscan una solución más proactiva, existen herramientas integradas en nuestros dispositivos que actúan como un escudo antes de que el teléfono llegue a sonar: