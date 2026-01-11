¿Es legal grabar llamadas o videollamadas privadas en España? Esto es lo que dice la ley

Grabar una llamada o una videollamada es hoy tan sencillo como pulsar un botón en el móvil. Por eso no es raro que muchos usuarios se planteen hacerlo ante situaciones delicadas, como una conversación con una empresa, una reclamación o incluso una llamada laboral en la que se intuye un despido. Sin embargo, la legalidad de estas grabaciones sigue generando muchas dudas.

La respuesta corta es que sí, se pueden grabar llamadas en España, pero solo en determinados supuestos. La diferencia entre actuar dentro de la ley o cometer una infracción grave depende de un detalle clave: si participas o no en la conversación.

El secreto de las comunicaciones según la ley española

La Constitución Española, artículo 18, protege de forma expresa el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. Esto significa que nadie puede grabar una conversación ajena sin autorización judicial, ya sea una llamada telefónica o una videollamada.

El Código Penal, en su artículo 197, considera delito interceptar o grabar comunicaciones privadas sin consentimiento, con penas que pueden llegar a incluir prisión. Por tanto, grabar una conversación entre terceros, aunque sea con buena intención, es ilegal. Ahora bien, la interpretación de los tribunales introduce un matiz fundamental que cambia por completo el escenario.

Cuando grabar una llamada sí es legal

En España, es legal grabar una conversación cuando quien graba participa en ella. Así lo han confirmado de forma reiterada el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. No es necesario avisar a la otra persona ni pedir permiso previo. Desde el punto de vista legal, no se vulnera el secreto de las comunicaciones porque quien graba es también destinatario del mensaje.

Este es el motivo por el que grabar llamadas en España es legal en situaciones como la de un trabajador que graba una conversación con su jefe, un cliente que graba una llamada con atención al cliente o dos particulares que mantienen una conversación privada.

Grabaciones laborales y despidos

Uno de los casos más habituales es el ámbito laboral. La justicia española ha admitido como prueba grabaciones realizadas por trabajadores sin informar a la empresa, siempre que la conversación esté relacionada con el trabajo y no con la vida personal del interlocutor.

Por ejemplo, si un empleado sospecha que va a ser despedido y decide grabar una llamada o videollamada en la que se trata ese asunto, la grabación puede ser perfectamente legal y válida como prueba en un juicio.

Eso sí, los tribunales valoran siempre el contexto. La conversación no debe estar provocada de forma artificial ni incluir aspectos íntimos ajenos al conflicto laboral.

Qué dice la ley de protección de datos

Aquí conviene distinguir entre particulares y empresas. Cuando un particular graba una conversación para uso personal, la Ley de Protección de Datos no se aplica, ya que existe una excepción para actividades domésticas.

En cambio, las empresas sí están obligadas a informar cuando graban llamadas o videollamadas. Por eso es habitual escuchar mensajes del tipo “esta llamada puede ser grabada”. Si una empresa graba sin informar, puede enfrentarse a sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos.

Lo que nunca deberías hacer

Aunque grabar llamadas en España sea legal en ciertos casos, hay límites muy claros. No se pueden grabar conversaciones ajenas ni difundir grabaciones privadas sin consentimiento.

Publicar una grabación en redes sociales, enviarla a terceros o utilizarla fuera de un contexto legal puede vulnerar el derecho al honor y a la intimidad, incluso aunque la grabación se haya obtenido de forma lícita. La grabación puede servir para protegerte o como prueba, pero no para hacerla pública.