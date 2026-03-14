El derecho al olvido o cómo pedirle a Google que borre tu pasado digital

Internet tiene una memoria implacable. Un error de juventud, una deuda saldada hace años o una noticia antigua que ya no refleja quién eres hoy pueden perseguirte para siempre con solo teclear tu nombre en un buscador. Es lo que muchos llaman la «cadena perpetua digital». Sin embargo, en la Unión Europea contamos con una herramienta legal poderosa: el derecho al olvido. Aquí te cuento qué es, cómo funciona y, sobre todo, cómo puedes ejercerlo para recuperar el control sobre tu imagen pública.

¿Qué es exactamente el derecho al olvido?

Contrario a la creencia popular, el derecho al olvido no borra la información de internet. Lo que hace es obligar a los buscadores (como Google, Bing o Yahoo) a eliminar los enlaces que aparecen cuando alguien busca tu nombre y apellidos.

¿Cuándo puedes (y cuándo no) solicitarlo?

El derecho al olvido no se trata de una «goma de borrar» para caprichos o para ocultar información relevante. Para que tu solicitud sea aceptada, la información debe cumplir ciertos requisitos:

inexacta o desactualizada: por ejemplo, una noticia sobre una acusación judicial de la que fuiste absuelto totalmente.

irrelevante: una multa de tráfico de hace 15 años o una mención en un boletín oficial que ya no tiene sentido hoy.

excesiva o sensible: datos personales que no aportan nada al interés público y dañan tu privacidad.

¿Qué queda fuera? si eres una figura pública (político, celebridad), si la información es de alto interés histórico o científico, o si se trata de un delito grave de actualidad, prevalece el derecho a la información de la sociedad sobre tu privacidad.

Guía paso a paso: cómo «limpiar» tu nombre

No necesitas contratar a un abogado ni ser un experto en tecnología para iniciar el proceso: puedes hacerlo tú mismo siguiendo estos pasos.

Localiza las URLs: haz una búsqueda de tu nombre y anota los enlaces exactos que quieres que desaparezcan. Accede al formulario oficial: el de Google, que es el más utilizado, es este. Identifícate: tendrás que adjuntar una copia de tu DNI para demostrar que eres tú quien hace la petición. Justifica tu petición: este es el punto crítico. Debes explicar con claridad por qué ese contenido te perjudica y por qué ya no es de interés público. Espera la respuesta: el buscador analizará tu caso. Si te lo deniegan, siempre puedes acudir a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para que medie.

El origen es una victoria española

Este derecho no existiría de no ser por el empeño de un ciudadano español, Mario Costeja. En 2014, ganó una batalla legal histórica contra Google ante el Tribunal de Justicia de la UE. Costeja exigía que no apareciera una noticia de 1998 sobre una subasta de inmuebles por una deuda que ya había pagado. Su victoria abrió la puerta para que millones de europeos puedan hoy «redimirse» digitalmente.

Un matiz importante sobre la fuente original

Recuerda que el buscador es solo el intermediario: si quieres que la información desaparezca totalmente de la web (no solo de Google), debes contactar directamente con el medio de comunicación o la página que la publicó invocando la Ley de Protección de Datos. Es un proceso diferente, pero complementario.