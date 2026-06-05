La función de Android que el 90% de los usuarios no conoce: una papelera oculta que te devuelve 16 GB de golpe sin borrar nada importante

Los miles de millones de personas que manejen a diario un teléfono móvil con el sistema operativo Android tienen la opción de poder eliminar una gran cantidad de documentos de golpe gracias a la papelera de reciclaje. Esta función oculta de los smartphones permite liberar una gran cantidad de espacio para poder operar de la mejor manera y alargar la vida útil del dispositivo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la papelera de reciclaje de los teléfonos móviles Android.

El smartphone es una herramienta indispensable en la vida de miles de millones de personas repartidas por todo el planeta Tierra. Buena prueba de ello es que una de las aplicaciones estrella como WhatsApp es utilizada mensualmente por 3.000 millones de personas que se comunican a través de mensajes instantáneos gratuitos. Esto demuestra lo que es el teléfono móvil en la vida de las personas de todo el mundo.

Y Android es el sistema operativo más utilizado por las personas que pueden tener un móvil Xiaomi o Samsung, que son marcas que son capaces de mirar de tú a tú a iPhone y el gigante de Apple con su iOS, que es el sistema operativo de estos teléfonos móviles. Se calcula que en todo el mundo Android cuenta con cerca de 3.900 millones de usuarios activos, lo que demuestra la fortaleza del sistema operativo de Google.

Así es la papelera de reciclaje de Android

La memoria y el poder liberar espacio es un tema que siempre está encima de la mesa de los usuarios de los teléfonos móviles y por ello los smartphones ofrecen la opción de poder eliminar aplicaciones y documentos con el objetivo de que entren otros nuevos. Porque esto es un clásico que nos ha pasado a todos: la constante instalación de aplicaciones de todo tipo que acaban saturando y llenando la memoria.

¿Y en qué se traduce esto? Esto repercute en el mal funcionamiento del teléfono, que puede comenzar a funcionar más lento de lo habitual. Y esto también aplica a algunos servicios como WhatsApp, que pueden incluso dejar de funcionar si no se libera espacio del teléfono. Un móvil saturado no te permitirá hacer fotos ni grabar vídeos. Por ello siempre hay que dejar espacio a la imaginación en estos dispositivos.

En el caso de Android hay una función casi oculta que permite eliminar una gran cantidad de espacio. Los móviles de Google no tienen una papelera de reciclaje como tal, pero sí que permiten borrar espacio en sus distintas aplicaciones. Por ejemplo, en el caso de los vídeos y fotos, sí que podrás encontrar una papelera de reciclaje para poder echar ahí todas las imágenes repetidas. Algo similar ocurre con los archivos y documentos, ya que si accedes a «Mis archivos», podrás encontrar una puerta abierta a eliminar lo que desees.

Otra de las opciones para solucionar la falta de espacio en el teléfono móvil es llevar todos los documentos a una nube, como puede ser Google Drive o Gmail, para poder guardar ahí los gigas que no puedas meter en el teléfono. En estos canales también se puede eliminar todo lo que no necesites.