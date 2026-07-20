Roborock redefine la limpieza del hogar con el lanzamiento de sus nuevas aspiradoras de mano: F25 Steam y F25 GT Gen 2

Roborock, marca n.º 1 a nivel mundial en el sector de la robótica de limpieza, liderando tanto en valor como en unidades de ventas de 2023 a 2025 y junto a su reciente alianza global con el Real Madrid F.C., continúa ampliando su ecosistema de limpieza inteligente con el lanzamiento en España de dos nuevos modelos: F25 GT Gen 2 y F25 Steam.

Con estas incorporaciones, la compañía refuerza su apuesta por soluciones que simplifican las tareas del hogar mediante una combinación de innovación, ergonomía y alto rendimiento. Los nuevos dispositivos están diseñados para ofrecer una limpieza más eficiente y cómoda, adaptándose a las necesidades de familias, hogares con mascotas y usuarios que buscan maximizar el tiempo dedicado a lo realmente importante.

F25 Steam: innovación y limpieza a vapor en un solo dispositivo

Con la nueva F25 Steam, Roborock acerca la limpieza de vapor de alto rendimiento a un mayor número de hogares, ofreciendo prestaciones propias de la gama premium a un precio más competitivo. Diseñada para proporcionar una limpieza profunda ininterrumpida en una sola pasada, la F25 Steam está equipada con la tecnología VaporFlow, que genera vapor a 180°C para reblandecer rápidamente la suciedad incrustada y eliminar manchas difíciles en una sola pasada, proporcionando una limpieza profunda y una mayor sensación de higiene.

El equipo incorpora un sistema automático de autolimpieza mediante vapor y un secado posterior con aire caliente a 95°C, lo que ayuda a mantener el rodillo limpio, seco y libre de malos olores tras cada uso.

La F25 Steam ha sido diseñada para sortear cualquier obstáculo. Gracias a la tecnología FlatReach 2.0, el dispositivo puede reclinarse 180° hasta quedar totalmente plano, midiendo solo 12,5 cm de altura para limpiar debajo de camas o sofás sin sufrir ninguna pérdida de potencia. A esto se suma su cabezal giratorio de 70°, que ofrece una maniobrabilidad excepcional en los bordes y cambios de dirección.

Preparada para limpiar de habitación en habitación sin descansos, la F25 Steam alcanza los 80 minutos de autonomía en modo Eco, permitiendo cubrir superficies de hasta 660 m² con ayuda de su amplio depósito de agua limpia de 1.000 ml. La limpieza se vuelve más intuitiva gracias al sensor inteligente DirTect, que detecta el nivel de suciedad en tiempo real y ajusta automáticamente la potencia.

Además de su rendimiento, la F25 Steam ha sido desarrollada pensando en la seguridad y el bienestar del hogar. Cuenta con la certificación TÜV SÜD de grado materno-infantil, así como con una certificación que acredita su eficacia en la eliminación de alérgenos como ácaros del polvo, polen y caspa de perros y gatos. También dispone de una certificación que garantiza la protección de los suelos de madera maciza frente al desgaste y del sistema JawScrapers, certificado por SGS, capaz de eliminar eficazmente el pelo evitando los enredos en el rodillo.

Precio y disponibilidad: La F25 Steam ya está disponible con un precio de 589 €. Los usuarios podrán encontrar el producto en la web de Roborock y a través de Amazon. Además, con motivo de su lanzamiento, este modelo podrá adquirirse por 459 € entre el 17 de julio y el 9 de agosto.

F25 GT Gen 2: Limpieza inteligente y fluida sin esfuerzo

La nueva F25 GT Gen 2 toma como punto de partida el éxito de la generación anterior e incorpora importantes mejoras en ergonomía, maniobrabilidad y potencia, posicionándose como la opción ideal y sin riesgo para quienes adquieren su primera aspiradora en seco y húmedo. Concebida para quienes buscan una solución de limpieza en seco y húmedo eficaz y sencilla de utilizar, destaca por un diseño que facilita su manejo con una sola mano, ideal para limpiar de forma casual sin realizar esfuerzos pesados. Esto se logra gracias a una distribución optimizada del peso, un nuevo depósito de agua situado en la parte inferior del equipo y un asa ergonómica que permite levantar y retirar el depósito cómodamente y sin salpicaduras.

El modelo incorpora ruedas deslizantes optimizadas que reducen el esfuerzo de empuje y permiten superar umbrales o desniveles sin esfuerzo. Esta movilidad se complementa con una dirección giratoria de 70°, lo que permite maniobrar ágilmente alrededor de los muebles. Asimismo, ofrece una potencia de succión de 20.000 Pa, una presión de limpieza descendente de 20 N y una frecuencia de 450 RPM, capaz de eliminar suciedad seca y húmeda de forma eficaz en una sola pasada.

Para una limpieza total, el equipo limpia a menos de 1 mm de los bordes y cuenta con una autonomía de 38 minutos en modo Eco, permitiendo cubrir hasta 284 metros cuadrados con una sola carga. Además, integra el sistema anti-enredos JawScrapers, que utiliza raspadores duales para evitar marcas de agua y atrapar el pelo, logrando una tasa de enredos del 0%.

La tecnología FlatReach 2.0 permite reclinar el cuerpo de la aspiradora hasta los 180 grados, alcanzando una altura de tan solo 12,5 cm para limpiar cómodamente debajo de camas, sofás y otros muebles sin perder capacidad de succión. Además, el sistema de autolimpieza lava el rodillo con agua a 90°C y se complementa con un secado automático por aire caliente también a 90°C en una base completamente sellada. Este proceso alcanza una tasa de eliminación de bacterias del 99,99% e incluye un avanzado sistema de separación de sólidos, líquidos y aire con un módulo desmontable, lo que reduce significativamente las tareas de mantenimiento.