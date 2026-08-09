Kindle Scribe Colorsoft: cuando un lector de libros empieza a comportarse como una libreta

El Kindle Scribe Colorsoft es, por ahora, el intento más serio de Amazon de convertir un lector de libros electrónicos en algo más que eso. Llevo semanas usándolo a diario, para leer novelas, subrayar un ensayo y tomar notas sueltas en la mesa de la cocina, y la sensación general es la de un dispositivo que por fin encuentra sentido a la pantalla a color en tinta electrónica, aunque no sin matices que conviene aclarar antes de gastarse lo que vale.

Así es el Kindle Scribe Colorsoft

La unidad que he probado es la versión Graphite de 64 GB, la variante más completa de la gama. En la caja, además del propio dispositivo, Amazon incluye el lápiz Premium Pen, un cable de carga USB-C y puntas de repuesto para el lápiz, tal y como detalla el propio embalaje en varios idiomas. No incluye funda, así que la carcasa de piel color cognac con el logotipo Kindle grabado que aparece en algunas fotos es un accesorio aparte, vendido por separado.

Lo primero que percibes al sacarlo de la caja es el grosor. Amazon ha reducido el cuerpo hasta 5,4 milímetros, una cifra que sorprende en un dispositivo con una pantalla de 11 pulgadas, y el peso se queda en 400 gramos. En mano transmite una sensación más cercana a una libreta encuadernada que a una tablet, sobre todo cuando va metido en la funda de piel. El marco lateral, más ancho por el lado donde se sujeta, evita que los dedos rocen la pantalla sin querer, y la parte trasera metálica tiene un acabado mate que no acumula huellas ni resulta resbaladizo.

Características del Kindle Scribe Colorsoft Pantalla Colorsoft de 11 pulgadas, tinta electrónica, luz frontal automática y luz cálida ajustable Resolución 300 ppp en blanco y negro, 150 ppp en color Grosor 5,4 mm Peso 400 gramos Procesador Cuatro núcleos, hasta un 40% más rápido que la generación anterior según Amazon Almacenamiento 32 GB o 64 GB Lápiz Premium Pen incluido, sin batería, sujeción magnética, goma de borrar y botón lateral configurable Colores de escritura 10 colores de bolígrafo, 5 tonos de subrayador y herramientas de sombreado Conectividad Wi-Fi, sin conectividad celular ni ranura microSD Batería Hasta 8 semanas de lectura y hasta 2 semanas de escritura Carga USB-C Formatos compatibles Kindle, PDF, TXT, DOC, DOCX, HTML, EPUB por conversión, imágenes y audiolibros Audible vía Bluetooth Funciones de IA Búsqueda en notas manuscritas, resúmenes, conversión de escritura a texto y Active Canvas Integración en la nube Google Drive, Microsoft OneDrive y Microsoft OneNote Colores de carcasa Grafito y granate

La pantalla a color, la gran apuesta de Amazon

La novedad que da nombre al dispositivo es la pantalla Colorsoft de 11 pulgadas, la primera en un Kindle Scribe. Para el texto en blanco y negro, que sigue siendo el uso mayoritario si uno piensa en leer libros, Amazon mantiene una resolución de 300 puntos por pulgada, y se nota. Leyendo, la tipografía se ve tan nítida como en cualquier Kindle sin color, sin ese aspecto ligeramente grisáceo que sí aparece en algunas pantallas a color de otros fabricantes.

El color, en cambio, trabaja con una resolución menor, de 150 puntos por pulgada, y ahí conviene ajustar expectativas. No son los tonos saturados de una tablet con pantalla LCD u OLED, sino colores apagados, cercanos a una revista impresa en papel reciclado. Funcionan muy bien para diferenciar subrayados, organizar notas por categorías o distinguir gráficos en un PDF, y apenas cansan la vista aunque se use el dispositivo durante horas seguidas. Quien busque el naranja vivo de una ilustración digital se va a llevar una decepción, pero ese no es el objetivo de esta pantalla.

Escribir con el lápiz, la parte que de verdad cambia

El otro gran argumento de venta es la escritura, y aquí el Kindle Scribe Colorsoft sí que ofrece algo nuevo. El Premium Pen se acopla al lateral del dispositivo por imán, no necesita cargarse ni emparejarse por Bluetooth y siempre está listo para usarse, algo que otros lápices ópticos del mercado todavía no resuelven tan bien. La fricción de la pantalla, gracias a una superficie texturizada, imita razonablemente el roce del papel, así que escribir con él no se parece tanto a deslizar un dedo sobre cristal.

Lo que cambia con esta generación es que ahora se puede escribir en color. Probé la función escribiendo unas líneas alternando entre negro, verde y un tono granate oscuro, y subrayando una palabra con un trazo morado. Amazon ofrece diez colores de bolígrafo y cinco tonos de subrayador, además de herramientas de sombreado, y aunque no está pensado para dibujo artístico, sí sirve para algo muy práctico, que es diferenciar ideas de un vistazo cuando uno repasa apuntes días después. Para quien tome notas en reuniones, revise contratos o estudie con esquemas, la diferencia frente al Scribe monocromo se nota bastante rápido.

El software, las notas rápidas y las funciones de inteligencia artificial

La pantalla de inicio ha cambiado bastante respecto a generaciones anteriores del Scribe. Ahora hay un bloque de Notas rápidas para apuntar algo sin tener que abrir antes un cuaderno, otro que recupera lo último que se estaba leyendo bajo el título Retomar el hilo, y una sección de Funciones para probar que va sugiriendo utilidades como marcar cuadernos como favoritos o conectar el dispositivo a la nube.

Ahí es donde entra la integración con Google Drive, Microsoft OneDrive y OneNote, que permite importar documentos, anotarlos y exportar las notas de vuelta a esos servicios. He comprobado que el dispositivo convierte con bastante acierto la escritura manuscrita en texto y que la búsqueda dentro de los cuadernos funciona incluso sin recordar la palabra exacta que se escribió.

Amazon también promociona funciones para resumir cuadernos extensos y una herramienta llamada Active Canvas, que permite escribir directamente sobre libros y documentos haciendo hueco al texto en lugar de superponer una nota flotante, aunque esta la he usado menos de lo que me gustaría para dar una opinión firme sobre ella.

Batería y algo tan sencillo como sostenerlo

En autonomía, ofrece hasta ocho semanas de lectura y dos semanas de escritura con un uso moderado, una cifra que hay que tomar como referencia del fabricante más que como un dato medido de forma independiente. Lo que sí puedo confirmar es que, tras varios días escribiendo a diario y leyendo por las noches con la luz cálida encendida, el porcentaje de batería baja con calma, muy lejos del ritmo de una tablet convencional. La carga se hace por USB-C, así que no hace falta un cable específico.

Sujetarlo con una sola mano durante ratos largos sigue siendo menos cómodo que con un Paperwhite, por el propio tamaño de la pantalla de 11 pulgadas, aunque la reducción de peso hasta los 400 gramos se agradece frente a la generación anterior.

Precio del Kindle Scribe Colorsoft

El Kindle Scribe Colorsoft parte de 649,99 euros en la versión de 32 GB y sube hasta 699,99 euros en la de 64 GB, según los precios oficiales de Amazon. Por debajo queda el Kindle Scribe convencional, con pantalla monocroma, desde 519,99 euros, y quien solo quiera leer sin lápiz ni pantalla a color tiene alternativas mucho más económicas como el Paperwhite o el Kindle Colorsoft de 7 pulgadas.

No es un dispositivo para cualquiera que simplemente quiera leer novelas antes de dormir. Tiene sentido para quien ya usaba un Scribe y echaba de menos poder diferenciar ideas por color, para estudiantes que memorizan con esquemas de colores, o para quien revisa a diario documentos con gráficos y necesita anotarlos sin imprimir. Tras usarlo me quedo con una sensación clara, y es que el color no convierte al Scribe en una tablet ni lo pretende, pero sí resuelve una de las quejas más repetidas de la generación anterior, y hace que tomar notas en este dispositivo resulte, por fin, tan versátil como en papel.