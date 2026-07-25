El club secreto del pulgar arriba: por qué hay gente que solo te responde a los estados con un emoji

Subes un estado de WhatsApp, da igual que sea una puesta de sol desde la terraza, tu perro dormido en una postura imposible o una noticia que de verdad te ha cambiado el día. A los tres minutos te llega la respuesta, y esa respuesta es un emoji. Ni un «qué bonito», ni un «qué fuerte», ni un triste signo de exclamación de propina. Un corazón, un fuego o, si el remitente viene valiente, dos emojis seguidos que forman un jeroglífico que solo entiende él. Todos tenemos a alguien así en el WhatsApp, y si te pones a pensarlo con calma, puede que ese alguien seas tú.

Un idioma con sus propias reglas, aunque nadie las haya explicado nunca

Contestar a un estado con un emoji se ha convertido casi en un idioma aparte, con sus normas tácitas, como esos códigos que se inventan los críos en el recreo. El corazón rojo viene a decir «lo he visto, me gusta, pero no tengo mucho más que añadir». La carita de risa se reserva para lo que hace gracia de verdad, aunque no tanta como para ponerse a escribir. Y el aplauso, que casi nadie coloca en el sitio correcto, suele significar «qué maquina». Y aquí puedes completar la lista como desees.

Y ojo, que esto no es solo pereza. Hay algo bastante sincero en un emoji suelto. No finge que va a escribir un párrafo entero y luego se lo piensa dos veces antes de mandar un «jajaja qué bien» que, total, tampoco dice gran cosa. Va al grano, te ha visto, le ha hecho algo de gracia o de pena, y ahí lo deja. Es como saludar con la cabeza al vecino en el ascensor. No hace falta pararse a hablar del tiempo cada vez que se coincide, y con los estados pasa parecido.