Listas de estados de WhatsApp, el filtro para que no todos vean lo que publicas

WhatsApp sigue afinando una de sus funciones más sociales. Los estados, esas publicaciones temporales que desaparecen pasadas 24 horas, van a ganar un extra de privacidad gracias a una novedad que muchos usuarios llevaban tiempo esperando, las listas de estados de WhatsApp personalizadas para elegir quién puede ver cada actualización.

Manejar los estados va a cambiar

Hasta ahora, WhatsApp ya permitía limitar la visibilidad de los estados mediante varias opciones. Se podían compartir con todos los contactos, excluir a determinadas personas o mostrarlos solo a usuarios concretos. El problema es que este sistema no siempre resulta cómodo cuando se quiere alternar entre publicaciones más personales, contenido familiar, mensajes para amigos o actualizaciones que no interesa mostrar a toda la agenda.

La nueva función apunta justo a resolver ese punto. Según adelanta WABetaInfo, WhatsApp está desplegando las listas de estados de WhatsApp para algunos usuarios de iOS y Android. La idea es la de crear grupos personalizados de contactos y seleccionarlos directamente al publicar un estado. Así, el usuario no tendría que entrar cada vez en los ajustes de privacidad para cambiar quién puede ver sus fotos, vídeos o textos.

Una función pensada para separar contactos

La parte más llamativa es la llegada de una lista llamada “Close Friends”, o amigos cercanos. Esta lista se crea de forma automática, aunque el usuario puede editarla en cualquier momento añadiendo o eliminando contactos.

La comparación con Instagram es inevitable. En la red social de Meta, los mejores amigos llevan años funcionando como una forma rápida de publicar contenido para un grupo más reducido. WhatsApp parece moverse en esa misma dirección, aunque con un matiz importante, ya que aquí hablamos de una aplicación donde muchos usuarios tienen mezclados amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, clientes y contactos antiguos.

Por eso, las listas de estados de WhatsApp tienen bastante sentido. No todo lo que se publica en un estado encaja con todos los contactos. Una foto de un viaje, una broma, una opinión o un momento personal pueden ser adecuados para un grupo concreto, pero no para toda la libreta de direcciones.

Más privacidad sin tener que dar explicaciones

Otro detalle importante es que WhatsApp no avisará a los contactos cuando sean añadidos o eliminados de una lista. Esto evita situaciones incómodas y permite ajustar la privacidad sin convertir cada cambio en una notificación.

Además, los estados compartidos con listas personalizadas aparecerán con un aro morado. De esta forma, quienes los reciban sabrán que esa actualización no se ha publicado para todos los contactos, sino para una audiencia concreta.

La función todavía no está disponible para todo el mundo. Como suele ocurrir con muchas novedades de WhatsApp, el despliegue será progresivo, por lo que algunos usuarios podrán verla antes que otros aunque tengan la aplicación actualizada.