Olvida lo que sabías: las 10 funciones de Alexa+ que cambian las reglas del juego en tu casa
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El aterrizaje de la inteligencia artificial generativa en los dispositivos de Amazon no es una simple actualización de software; es un cambio de paradigma en la domótica actual. Con las nuevas funciones de Alexa+, el asistente deja de ser un ejecutor de comandos rígidos para convertirse en un compañero que entiende el contexto, tiene memoria y procesa información visual. Esta versión, ya disponible en España bajo el programa de Acceso Anticipado, es gratuita para clientes Prime, mientras que para el resto tendrá un coste de 22,99€ al mes una vez finalice este periodo de prueba.
1. Charlas fluidas: adiós a repetir su nombre en cada frase
Se acabó el tener que decir «Alexa» antes de cada orden. Ahora puedes mantener conversaciones naturales, saltando de un tema a otro o profundizando en una duda como si hablaras con un colega. El sistema entiende el hilo de la charla y no necesita que reactives el micrófono constantemente.
2. Memoria de elefante para tus datos personales
Una de las funciones de Alexa+ más útiles es su capacidad para recordar detalles importantes que le confíes. Puedes decirle tu número de viajero frecuente, que tu pareja es vegetariana o cuál es tu restaurante favorito del barrio. Ella guardará esa información y la usará para darte respuestas personalizadas y relevantes cuando las necesites.
3. El fin de los manuales: mándale un PDF y que ella aprenda
Ya no hace falta guardar los papeles del lavavajillas. Puedes enviar calendarios escolares, manuales de electrodomésticos o recetas manuscritas a la dirección [email protected] o subirlos mediante la aplicación. Una vez procesados, solo tienes que preguntar: «Alexa, ¿qué significa cuando parpadea la luz roja?» para obtener la solución inmediata.
4. Estilista y jardinera personal con Echo Show
Si tienes un dispositivo con cámara, las funciones de Alexa+ visuales son un espectáculo. Alexa+ puede analizar tu ropa para una entrevista y sugerirte combinaciones, o identificar esa planta que se está marchitando para decirte exactamente cuánta luz y agua necesita.
5. Rutinas por voz sin tocar la pantalla
Configurar escenas complejas ya no requiere 20 clics en la app. Basta con decirle: «Alexa, todas las mañanas a las 7:30 enciende la cafetera, dime si necesito paraguas y pon las noticias». Ella creará la rutina automáticamente basándose en tu petición verbal.
6. Control semántico: ella entiende «qué te pasa»
No hace falta que recuerdes el nombre exacto de la bombilla del salón. Con decir «hace demasiado calor aquí» o «es noche de partido, pon los colores de mi equipo», el asistente deducirá qué dispositivo debe ajustar y qué ambiente crear sin órdenes técnicas.
7. DJ por descripción y «rollo» musical
¿Tienes una canción en la cabeza pero no sabes el título? Descríbela, dile una frase de la letra o simplemente pide «música que suene a domingo por la tarde en una terraza». Alexa+ generará una lista de reproducción a medida basada en el contexto emocional que le pidas.
8. Chef de aprovechamiento con lo que hay en la nevera
Dile qué ingredientes tienes, por ejemplo, unos puerros y tres huevos, y te sugerirá recetas al momento, adaptando las cantidades o sugiriendo sustituciones si te falta algo. Incluso puede añadir los ingredientes que falten a tu lista de la compra de forma inteligente.
9. Personal Shopper con criterio real
A la hora de comprar en Amazon, puedes pedirle que busque el regalo perfecto para alguien con gustos específicos. Lo mejor es que puedes preguntarle detalles técnicos, como cuánto dura la batería de un producto o leer opiniones de otros clientes antes de confirmar el pedido con la voz.
10. Recados inteligentes por identificación visual
Puedes dejar mensajes que solo se entreguen cuando Alexa+ reconozca a alguien específico mediante su cámara. Por ejemplo: «Cuando veas a mi hija, dile que tiene clase de natación a las cinco». El aviso no saltará hasta que ella esté físicamente frente al dispositivo.
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