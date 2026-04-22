Los atajos de teclado que más tiempo te ahorran en el trabajo diario

Trabajar a golpe de ratón parece cómodo hasta que repites los mismos gestos decenas de veces al día. Copiar, pegar, buscar una palabra, cambiar de ventana o guardar un documento son acciones tan frecuentes que, cuando se hacen desde el teclado, terminan marcando una diferencia real. Por eso merece la pena dominar algunos atajos de teclado básicos, sobre todo los que están presentes en Windows, macOS y herramientas tan usadas como Google Docs. Microsoft y Apple mantienen listados oficiales actualizados con estas combinaciones, y Google Docs también recoge sus propios atajos para editar, buscar y moverse por documentos.

Los atajos de teclado más útiles para empezar

Ctrl + C / Comando + C : copiar texto, archivos o elementos seleccionados. Microsoft y Apple lo mantienen como uno de los atajos básicos de referencia.

: copiar texto, archivos o elementos seleccionados. Microsoft y Apple lo mantienen como uno de los atajos básicos de referencia. Ctrl + V / Comando + V : pegar contenido copiado en el documento o la aplicación actual.

: pegar contenido copiado en el documento o la aplicación actual. Ctrl + X / Comando + X : cortar el elemento seleccionado para moverlo a otro sitio.

: cortar el elemento seleccionado para moverlo a otro sitio. Ctrl + Z / Comando + Z : deshacer la última acción. En Mac, Apple también recoge Comando + Mayúsculas + Z para rehacer.

: deshacer la última acción. En Mac, Apple también recoge para rehacer. Ctrl + A / Comando + A : seleccionar todo el contenido de una ventana o documento.

: seleccionar todo el contenido de una ventana o documento. Ctrl + F / Comando + F : buscar palabras o fragmentos concretos dentro de un documento o una página.

: buscar palabras o fragmentos concretos dentro de un documento o una página. Alt + Tab en Windows / Comando + Tab en Mac: cambiar rápidamente entre aplicaciones abiertas. Es uno de los gestos más útiles cuando trabajas con varias ventanas a la vez.

en Windows / en Mac: cambiar rápidamente entre aplicaciones abiertas. Es uno de los gestos más útiles cuando trabajas con varias ventanas a la vez. Ctrl + S / Comando + S : guardar cambios sin apartar las manos del teclado. Apple lo recoge de forma expresa en su soporte oficial.

: guardar cambios sin apartar las manos del teclado. Apple lo recoge de forma expresa en su soporte oficial. Ctrl + P / Comando + P : abrir la ventana de impresión del documento actual.

: abrir la ventana de impresión del documento actual. Ctrl + L / Comando + L : colocar el cursor en la barra de direcciones del navegador, algo muy útil para abrir otra web sin tocar el ratón. En Mac, Apple lo recoge para Safari.

: colocar el cursor en la barra de direcciones del navegador, algo muy útil para abrir otra web sin tocar el ratón. En Mac, Apple lo recoge para Safari. Ctrl + T / Comando + T : abrir una pestaña nueva en el navegador. Apple también lo mantiene como atajo oficial en Mac.

: abrir una pestaña nueva en el navegador. Apple también lo mantiene como atajo oficial en Mac. Ctrl + Mayús + T / Comando + Mayús + T : recuperar la última pestaña cerrada en navegadores compatibles.

: recuperar la última pestaña cerrada en navegadores compatibles. Ctrl + H : abrir la función de buscar y reemplazar en programas compatibles, como Google Docs.

: abrir la función de buscar y reemplazar en programas compatibles, como Google Docs. Ctrl + Mayús + V / Comando + Mayús + V : pegar sin formato en aplicaciones compatibles, algo muy útil al copiar texto desde webs, correos o PDFs. Google Docs lo documenta de forma oficial; Microsoft advierte que en Windows puede no funcionar en todas las aplicaciones.

: pegar sin formato en aplicaciones compatibles, algo muy útil al copiar texto desde webs, correos o PDFs. Google Docs lo documenta de forma oficial; Microsoft advierte que en Windows puede no funcionar en todas las aplicaciones. Ctrl + Retroceso : borrar la palabra anterior de una sola vez en Windows.

: borrar la palabra anterior de una sola vez en Windows. Ctrl + Supr: borrar la palabra siguiente sin hacerlo letra a letra. Microsoft lo incluye entre los atajos de edición de texto.

Los que más se notan en el trabajo diario

Entre todos ellos, hay varios que destacan por pura frecuencia de uso. Copiar, pegar, deshacer, guardar, buscar y cambiar de aplicación son acciones que se repiten constantemente en correos, documentos, hojas de cálculo, chats y navegadores. También merece mucha atención pegar sin formato, porque evita arrastrar estilos extraños al copiar contenido desde una web o un PDF. Ahora bien, no todas las aplicaciones responden igual a ese atajo, así que no se debe presentar como una combinación universal. Microsoft lo aclara en su documentación de Windows, mientras que Google Docs sí lo recoge de forma específica.

Windows, Mac y Google Docs no funcionan exactamente igual

Aquí conviene hacer un matiz importante. En Windows, la mayoría de los atajos giran alrededor de Ctrl, Alt y la tecla Windows. En Mac, buena parte del trabajo recae en Comando, además de otras teclas modificadoras como Control, Opción o Mayúsculas. Apple lo explica en su guía oficial para Mac, donde recuerda incluso el uso de símbolos en menús y teclados. Y en herramientas como Google Docs hay combinaciones propias para buscar, reemplazar o abrir la lista de atajos disponibles.

El mejor punto de partida

No hace falta aprender veinte combinaciones de golpe para notar una mejora. Con una base formada por copiar, pegar, deshacer, guardar, buscar, cambiar de aplicación, abrir pestaña nueva y pegar sin formato, ya se gana bastante velocidad en tareas de oficina, redacción, navegación o gestión de documentos. A partir de ahí, cada usuario puede ampliar su repertorio con los atajos específicos de su sistema o de las aplicaciones que más utiliza. Microsoft, Apple y Google mantienen esas listas oficiales actualizadas, lo que ayuda a consultar y ampliar el repertorio sin depender de recopilaciones dudosas.