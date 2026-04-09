Un youtuber logra algo impensable con el MacBook Neo: ampliarlo a 1 TB con piezas de iPhone

El MacBook Neo sigue dando que hablar, esta vez no por su precio ni por haber puesto patas arriba el mundo de los portátiles, sino por una modificación que está fuera de alcance para la mayoría de usuarios. Un creador de contenido ha logrado ampliar el SSD del equipo hasta 1 TB, pese a que Apple solo comercializa este modelo con 256 GB o 512 GB de almacenamiento.

Un paso más allá al ser una modificación extrema

Lo interesante de esta historia es que no hablamos de un accesorio externo ni de una solución improvisada para guardar archivos, sino de una intervención directa sobre el chip de almacenamiento del portátil. Es una modificación muy técnica, y además rompe uno de los límites que Apple mantiene cerrados en este equipo desde su lanzamiento.

La información parte de 9to5Mac, que se ha hecho eco del trabajo del youtuber dosdude1. En su vídeo muestra cómo sustituyó el chip NAND original del MacBook Neo por otro de mayor capacidad procedente de un iPhone compatible, logrando que el portátil reconociera 1 TB de almacenamiento.

Cómo ha conseguido ampliar el SSD del MacBook Neo

La clave está en que Apple utiliza componentes con arquitecturas similares en varios de sus dispositivos. Eso ha permitido que este modder emplee un chip NAND procedente de un iPhone para intentar una ampliación que Apple no ofrece oficialmente ni contempla para el usuario final. Según las publicaciones que han analizado el caso, el salto de 256 GB a 1 TB fue posible mediante una operación de microsoldadura de alta precisión.

No se trata de una mejora sencilla ni mucho menos recomendable para cualquiera. El proceso exige desmontar el equipo, retirar el chip soldado a la placa, colocar el nuevo componente y completar después la restauración del sistema para que el portátil reconozca la nueva capacidad. Es una operación compleja, con riesgo evidente de dañar el equipo y sin encaje alguno dentro de la garantía oficial.

Una modificación no pensada para el usuario medio

Lo más llamativo del caso es que esta clase de modificación no solo permite ganar capacidad, sino que en algunos antecedentes similares también se han visto mejoras de rendimiento en lectura y escritura. No parece un cambio que transforme por completo la experiencia diaria, pero sí demuestra que el hardware del MacBook Neo tiene más margen del que Apple deja ver.

Eso no convierte esta operación en una alternativa realista para el comprador medio. Para hacer algo así hacen falta herramientas especializadas, pero sobre todo, mucha experiencia en soldadura de precisión y conocimientos muy concretos sobre restauración de placas y compatibilidad de chips. Cualquier error puede dejar el portátil inutilizado, así que es una demostración técnica interesante, pero no una recomendación práctica.

La noticia, en el fondo, no cambia la realidad del producto. El MacBook Neo sigue sin ofrecer una ampliación sencilla de SSD para el usuario, y la RAM continúa completamente cerrada. Pero sí deja una imagen muy potente para el lector: incluso el portátil más contenido de Apple puede esconder más margen del que parecía, siempre que caiga en manos realmente expertas.