La UE castiga a los usuarios de iPhone o por qué Siri AI no llegará a España con iOS 27

Si tienes iPhone o iPad y esperabas que iOS 27 trajera por fin una inteligencia artificial a la altura de lo que llevan meses prometiendo desde Cupertino, hay malas noticias. Apple ha confirmado oficialmente que Siri AI, la gran apuesta de la compañía presentada esta semana en la WWDC26, no estará disponible en España ni en ningún otro país de la Unión Europea cuando iOS 27 e iPadOS 27 se lancen este otoño.

La razón tiene nombre y apellidos, la Ley de Mercados Digitales, conocida por sus siglas en inglés como DMA, la normativa europea que en teoría debería abrir los mercados tecnológicos pero que, en verdad, está dejando a millones de usuarios sin funciones que sí disfrutarán en otros países del mundo.

No es la primera vez que esto ocurre. Ya pasó con Apple Intelligence en iOS 18, con algunas funciones de iOS 17 relacionadas con el App Store alternativo o con determinadas capacidades de interoperabilidad. El patrón se repite, Europa legisla, Apple no encuentra la forma de cumplir sin comprometer, según su versión, la seguridad de sus usuarios, y al final quien pierde es el consumidor que paga exactamente el mismo precio por un iPhone que un usuario americano o británico, pero recibe un producto con menos funciones. Esta vez, sin embargo, el recorte es especialmente llamativo porque afecta a la novedad más importante que Apple ha presentado en años.

Qué es Siri AI y qué se pierde el usuario español

Para entender el alcance del problema hay que saber primero qué es exactamente Siri AI y por qué Apple lleva semanas presentándola como una revolución. Siri AI no es una actualización cosmética del asistente de voz que llevamos usando desde 2011. Es, según Apple, una reconstrucción completa del asistente, impulsada por Apple Intelligence y diseñada para integrarse de forma profunda con el sistema operativo, las aplicaciones y los datos del usuario de una manera que ningún asistente de voz había conseguido hasta ahora.

Entre las funciones que los usuarios europeos no podrán usar en su iPhone o iPad cuando llegue iOS 27 se encuentran algunas de las más llamativas de la presentación de la WWDC26. La nueva aplicación para retomar conversaciones permite al usuario continuar interacciones con Siri como si fuera una conversación real, con contexto acumulado como Alexa+ y memoria de lo tratado anteriormente. La experiencia de inteligencia visual ampliada lleva las capacidades de reconocimiento de la cámara a un nuevo nivel, permitiendo identificar objetos, extraer texto o entender el entorno en tiempo real.

Las herramientas de escritura integradas permiten que Siri AI actúe directamente sobre documentos, correos y mensajes, reescribiendo, resumiendo o mejorando el texto según las instrucciones del usuario. Y el modo Siri en la aplicación Cámara de iOS convierte el asistente en un copiloto visual en tiempo real.

Todo eso se queda fuera para los usuarios españoles en iPhone e iPad. No hay fecha de disponibilidad ni hay plan B conocido. Hay, simplemente, un bloqueo regulatorio que Apple no ha conseguido desatascar y que la Comisión Europea no parece tener prisa por resolver. La única excepción, y no es un consuelo menor, es que Siri AI sí llegará a los usuarios de la UE en macOS 27, watchOS 27 y visionOS 27. Quien tenga un Mac o un Apple Watch podrá usar el nuevo asistente. Quien tenga un iPhone o un iPad, no.

Qué exige la DMA a Apple y por qué la empresa se niega a cumplirlo

La Ley de Mercados Digitales entró en vigor para los grandes operadores tecnológicos, a los que la normativa denomina «guardianes de acceso», con el objetivo declarado de promover la competencia en los mercados digitales europeos. En el caso de Apple, la DMA exige, entre otras cosas, que la empresa abra sus plataformas a terceros de forma que estos puedan competir en igualdad de condiciones con los servicios propios de Apple. Hasta aquí, la teoría suena razonable.

El problema surge cuando esa exigencia se traslada al terreno de los asistentes de inteligencia artificial. Según la interpretación de los organismos reguladores de la UE, la DMA obliga a Apple a garantizar que cualquier asistente virtual de terceros tenga acceso a las mismas capacidades que Siri AI en el dispositivo del usuario. Y eso incluye, según los reguladores, acceso para leer y enviar mensajes, realizar compras, acceder a archivos y ejecutar acciones en distintas aplicaciones, todo ello de forma autónoma y sin que el usuario tenga que supervisar cada acción de manera continua.

Apple considera que esa interpretación es, en sus propias palabras, «extrema», y argumenta que cumplirla significaría abrir una puerta trasera en el iPhone que cualquier sistema de inteligencia artificial, incluidos los maliciosos o mal diseñados, podría cruzar sin control suficiente. La compañía no está inventándose el problema: investigadores en seguridad han documentado ataques en los que sistemas de IA son manipulados mediante técnicas de inyección de instrucciones para robar contraseñas, acceder a fotos o modificar configuraciones del dispositivo sin el consentimiento del usuario. Cuanto más autónomo y más acceso tiene un sistema de IA, mayor es la superficie de ataque.

Siri AI está diseñada con un modelo de privacidad que combina el procesamiento en el propio dispositivo con lo que la empresa llama Computación Privada en la Nube, una arquitectura que traslada a la nube las garantías de privacidad del iPhone. El sistema no requiere que Apple ni nadie pueda ver los datos del usuario para funcionar. Pero para cumplir con la DMA según la interpretación regulatoria europea, Apple tendría que desmantelar parte de esa arquitectura y dar a cualquier asistente de terceros un nivel de acceso que, según la compañía, hace imposible mantener esas garantías.

La propuesta rechazada: el Trusted System Agent

Ante este impasse, Apple no se limitó a cruzarse de brazos. La compañía diseñó una solución técnica específica para el mercado europeo llamada Trusted System Agent, un intermediario que actuaría como capa de seguridad entre cualquier asistente de inteligencia artificial y el sistema operativo del dispositivo. La idea era que tanto Siri AI como cualquier asistente de terceros que quisiera operar en la UE accedieran al dispositivo a través de este intermediario, que aplicaría las mismas reglas de privacidad y seguridad a todos por igual. Apple también propuso un plan de despliegue gradual a lo largo de dieciocho meses para dar tiempo a validar la solución con los reguladores.

La Comisión Europea lo rechazó y no negoció alternativas, tampoco propuso modificaciones. Según Apple, no ha aceptado ninguna de las propuestas presentadas por la compañía en los últimos meses. Craig Federighi, vicepresidente sénior de Ingeniería de Software de Apple, no ocultó su frustración en un comunicado oficial: «Estamos profundamente decepcionados de que nuestros usuarios de la UE no puedan disfrutar de Siri AI en el iPhone y el iPad cuando lancemos las nuevas versiones de software más adelante este año. Su falta de disposición para participar de forma constructiva en soluciones que preserven la privacidad y la seguridad hace que actualmente no tengamos una fecha prevista para la disponibilidad de Siri AI en iOS y iPadOS en la UE».

Es una acusación directa a los reguladores europeos de bloquear una solución que Apple considera técnicamente sólida por razones que la compañía no termina de entender o no termina de aceptar. Lo que no dice Federighi, pero que conviene tener en cuenta, es que Apple tampoco es un actor neutral en este conflicto: la empresa tiene un interés evidente en mantener el control sobre su ecosistema, y la DMA amenaza ese control de formas que van mucho más allá de Siri AI. El debate sobre quién tiene razón en el fondo es legítimo. Lo que no admite demasiada discusión es quién paga las consecuencias mientras tanto.

La paradoja europea, o la ley que te protege acaba recortando funciones

Hay una ironía difícil de ignorar en todo este asunto. La Ley de Mercados Digitales se aprobó, al menos en su justificación pública, para beneficiar a los usuarios europeos. Más competencia, más opciones, más libertad para elegir qué servicios usar en sus dispositivos. El resultado, al menos en este caso, es que los usuarios españoles tendrán un iPhone con menos funciones que sus equivalentes en Estados Unidos, Japón, Australia o Canadá, y sin que nadie les haya preguntado si ese es el trato que querían.

No es un problema exclusivo de Apple ni de Siri AI. Google también ha tenido que modificar funciones de sus servicios en Europa por la DMA. Meta ha retirado o retrasado características en la UE por motivos regulatorios. El patrón que emerge es el de una legislación cuya implementación práctica genera fricciones tan grandes con los modelos de negocio de las grandes tecnológicas que el resultado frecuente es la exclusión del mercado europeo de funciones que en otros mercados están disponibles. Los reguladores argumentan que esas fricciones son el precio necesario para construir un mercado digital más justo a largo plazo. Los usuarios que se quedan sin Siri AI en su iPhone difícilmente verán las cosas de la misma manera.

El impacto no se limita a los consumidores. Los desarrolladores europeos tampoco podrán integrar ni probar las nuevas capacidades de Siri AI en sus aplicaciones para iOS ni iPadOS mientras el bloqueo continúe. Eso significa que las apps desarrolladas en Europa partirán en desventaja frente a las desarrolladas en mercados donde esas herramientas están disponibles, un efecto colateral que difícilmente encaja con el objetivo declarado de la DMA de fortalecer el ecosistema tecnológico europeo.

El mapa completo para España

Para los usuarios españoles, el resumen es el este. Cuando iOS 27 e iPadOS 27 lleguen en otoño, Siri AI no estará disponible en iPhone ni en iPad. No habrá nueva app de conversaciones, ni inteligencia visual ampliada, ni herramientas de escritura integradas, ni modo Siri en Cámara. El Siri que tendrán los usuarios españoles en su iPhone será, en lo esencial, el mismo de siempre, sin las mejoras que Apple ha presentado esta semana como el centro de su propuesta de software para los próximos años.

La situación es diferente para quienes usen otros dispositivos Apple. Siri AI sí llegará a macOS 27, por lo que los usuarios de Mac en España podrán acceder a las nuevas funciones del asistente. Lo mismo ocurre con watchOS 27. Es una distinción que resulta difícil de explicar desde el punto de vista del usuario sin entrar en los detalles técnicos del conflicto regulatorio, pero que refleja que el bloqueo de la DMA se aplica específicamente a iOS e iPadOS, no a todas las plataformas de Apple.

En cuanto a plazos, Apple no ofrece ninguno. El comunicado oficial dice explícitamente que «actualmente no hay una fecha prevista para la disponibilidad de Siri AI en la UE en iOS y iPadOS». La compañía afirma que seguirá trabajando con los reguladores, pero el tono del comunicado no invita al optimismo. Lo que sí queda claro es que la pelota está en el tejado de la Comisión Europea, y que mientras el bloqueo continúe, los usuarios de iPhone en España pagarán el precio de una negociación que, de momento, no tiene fecha de resolución.