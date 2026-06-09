El nuevo iOS 27 va a merecer la pena por estas 5 funciones
iOS 27 llegará con Siri AI, más Apple Intelligence y cambios prácticos en Fotos, Safari y Tiempo de Uso
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iOS 27 ya tiene carta de presentación y apunta a ser una de las actualizaciones más completas de Apple en los últimos años. La compañía ha puesto el foco en cinco áreas muy concretas: una Siri mucho más capaz, nuevas herramientas de inteligencia artificial en Fotos y Safari, más control para las familias, mejoras de rendimiento y pequeños cambios de diseño que pueden marcar la diferencia en el uso diario.
La actualización llegará este otoño como descarga gratuita, aunque hay letra pequeña importante para los usuarios europeos. Apple ha confirmado que Siri AI no estará disponible inicialmente en iOS 27 ni en iPadOS 27 dentro de la Unión Europea, por lo que en España no se podrá usar en el iPhone desde el primer día. Sí estará disponible para usuarios de la UE en macOS 27 y visionOS 27.
Siri AI: la novedad más importante de iOS 27
La primera gran función es Siri AI, una versión completamente renovada del asistente de Apple. La idea es que Siri deje de ser un sistema limitado a comandos concretos y pase a comportarse de forma mucho más conversacional.
Según Apple, Siri AI podrá entender mejor el contexto personal del usuario, buscar información en mensajes, emails, fotos y otras apps, responder preguntas sobre lo que aparece en pantalla y acudir a la web para ofrecer información actualizada. También habrá una app propia de Siri para recuperar conversaciones anteriores o iniciar nuevas consultas desde un único lugar.
Es, sobre el papel, el cambio que muchos usuarios llevaban años esperando. Sin embargo, en España conviene ser prudentes: por ahora, esta función no llegará al iPhone en el lanzamiento europeo de iOS 27.
Fotos será más inteligente con Escena espacial
La segunda función clave está en Fotos. Escena Espacial permitirá mejorar la composición de una imagen después de haberla tomado. Es decir, si una foto quedó algo descentrada o el encuadre no fue el mejor, el sistema podrá ayudar a recolocar la escena sin tener que repetir la captura.
Apple también mejora las herramientas de edición con IA y refuerza Image Playground, que ahora podrá crear imágenes de alta calidad en estilo fotorrealista. Esto supone un cambio importante frente a las opciones más limitadas y menos realistas que ofrecía hasta ahora la generación de imágenes dentro del ecosistema Apple.
Safari avisará cuando una web cambie
La tercera función interesante llega a Safari. Con Notify Me, el navegador podrá vigilar una página web y avisar cuando haya cambios relevantes. Puede ser útil para saber cuándo baja el precio de un producto, cuándo vuelve a estar disponible un artículo agotado o cuándo se abre una inscripción.
Además, Safari podrá organizar automáticamente las pestañas por temas, algo pensado para quienes suelen acumular muchas páginas abiertas. En lugar de tener una lista interminable de pestañas, el sistema agrupará contenidos relacionados para que sea más fácil volver a encontrarlos.
Más control parental con Tiempo de Uso
La cuarta novedad está dirigida a las familias. Apple ha renovado Tiempo de Uso con herramientas más sencillas para decidir qué pueden ver los menores, con quién pueden comunicarse y cuándo pueden usar determinadas apps.
Entre las novedades está Time Allowances, que permite establecer límites diarios por categorías como entretenimiento, juegos o redes sociales. También habrá horarios para decidir qué apps están disponibles en determinados momentos del día y un Asistente de Configuración que permitirá elegir desde el principio qué aplicaciones puede usar un menor.
Apple también amplía Seguridad en las Comunicaciones, que ya difumina desnudos en Mensajes y FaceTime para menores, para intervenir ante imágenes o vídeos con contenido violento.
iOS 27 será más rápido y permitirá ajustar Liquid Glass
La quinta mejora tiene que ver con el rendimiento y el diseño. Apple asegura que las apps del iPhone y el iPad se abrirán hasta un 30% más rápido, que las fotos recientes cargarán hasta un 70% más rápido y que AirDrop será hasta un 80% más veloz.
También se rediseña la búsqueda en Spotlight, Fotos y Mail para que sea más estable y útil. En Mail, por ejemplo, habrá un nuevo sistema de clasificación para mostrar resultados más relevantes.
En diseño, iOS 27 añadirá un regulador para Liquid Glass, de forma que cada usuario pueda elegir entre un aspecto más transparente o más opaco. Es un cambio menor en apariencia, pero importante para quienes no estaban del todo cómodos con el nivel de transparencia del sistema.
Más novedades repartidas por el ecosistema Apple
iOS 27 llegará acompañado de mejoras en otras apps y dispositivos. Los Álbumes Compartidos de iCloud permitirán compartir fotos en máxima resolución con usuarios de Android y Windows a través de iCloud.com. La app Salud añadirá soporte para perimenopausia y menopausia dentro de Control del Ciclo. Los AirPods incorporarán un ecualizador personalizado, y Apple Maps mejorará Flyover con imágenes aéreas combinadas con IA.