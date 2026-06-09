Apple se la juega con Siri AI: su gran apuesta de IA llega con letra pequeña para Europa

Apple ha aprovechado la WWDC 2026 para poner nombre a su gran asignatura pendiente en inteligencia artificial, Siri AI. La compañía ha presentado una versión profundamente renovada de su asistente, más conversacional, capaz de entender el contexto personal del usuario, analizar lo que aparece en pantalla y recurrir a información actualizada de internet para responder a preguntas o ejecutar acciones dentro de las aplicaciones.

La llegada de Siri AI supone, además, una respuesta directa a uno de los grandes reproches que Apple arrastra desde hace años: su retraso frente a OpenAI, Google, Microsoft o Anthropic en el terreno de la IA generativa. La compañía quiere recuperar terreno apostando por una IA menos visible como producto independiente y más incrustada en el iPhone, el iPad, el Mac, el Apple Watch, los AirPods y el Apple Vision Pro.

Una Siri con contexto personal y más presencia en el sistema

La nueva Siri podrá actuar con más información del usuario, aunque Apple insiste en que ese acceso estará limitado por su arquitectura de privacidad. Un ejemplo sencillo: el usuario podrá pedirle que localice la recomendación de un restaurante que recibió por Mensajes, que recupere un número de reserva de un correo antiguo o que encuentre fotos concretas de un viaje reciente.

También gana peso la llamada inteligencia visual. En el iPhone, Siri tendrá un modo integrado en la Cámara para hacer preguntas sobre lo que se ve. En el iPad y el Mac, podrá analizar capturas o zonas de pantalla. En el Apple Vision Pro, Apple promete una interacción más natural con ventanas, contenidos digitales y objetos del entorno.

El movimiento más relevante, sin embargo, es la capacidad de actuar en apps. Apple plantea una Siri capaz de redactar un email, modificar un texto, sugerir qué llevar a una comida a partir de un mensaje recibido o añadir una receta a Notas. Es decir, una IA que no solo responde, sino que intenta completar tareas.

Apple Intelligence se extiende a Fotos, Safari, Contraseñas y Casa

La nueva Siri llega acompañada de una actualización amplia de Apple Intelligence. En Fotos, Apple incorpora herramientas como Spatial Reframing, para cambiar la composición de una imagen después de capturarla, y una función Extend para ampliar el encuadre sin recortar elementos importantes. La herramienta Limpiar también mejora para eliminar objetos o distracciones con un relleno más realista. Las imágenes modificadas con IA incluirán una marca oculta SynthID para identificarlas como editadas.

Safari gana funciones con cierto aire agéntico. El navegador podrá agrupar pestañas por temas, vigilar páginas web mediante Notify Me para avisar de cambios como reposiciones o bajadas de precio, e incluso crear extensiones personalizadas a partir de una descripción del usuario. La app Contraseñas, por su parte, podrá reforzar credenciales débiles o comprometidas con un toque, navegando por las webs para actualizarlas por el usuario.

Image Playground también da un salto importante: Apple va a generar imágenes fotorrealistas, edición mediante instrucciones en lenguaje natural y nuevos usos, como fondos de pantalla o pósteres de contacto. Como en Fotos, las imágenes generadas llevarán una marca oculta SynthID.

La privacidad, otra vez como eje del discurso

Apple vuelve a situar la privacidad en el centro de su estrategia. La nueva arquitectura combina modelos en el dispositivo con Computación Privada en la Nube. Según la compañía, cuando una petición se procesa en sus servidores, los datos personales no se almacenan ni son accesibles para Apple o terceros.

La novedad técnica más llamativa es que los nuevos modelos de Apple Intelligence han sido desarrollados en colaboración con Google y sus modelos Gemini. Esto confirma que Apple no quiere competir solo con modelos propios, sino apoyarse en alianzas para acelerar su llegada a la IA generativa, manteniendo al mismo tiempo el control de la experiencia dentro de sus plataformas.

Disponibilidad: otoño, beta y una ausencia clave en la UE

Las nuevas funciones de Apple Intelligence ya están disponibles para desarrolladores y la beta pública llegará en julio. El lanzamiento general está previsto para otoño con iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 y visionOS 27 en dispositivos compatibles.

Siri AI, sin embargo, irá más despacio. Apple la ofrecerá como beta más adelante este año, inicialmente para usuarios con dispositivos compatibles configurados en inglés. La compañía asegura que ampliará idiomas con rapidez, pero no ha dado un calendario cerrado.

El gran matiz para España y el resto de la Unión Europea está en el iPhone y el iPad. Apple afirma que Siri AI no estará disponible inicialmente en iOS 27 ni en iPadOS 27 dentro de la UE por el encaje con la Ley de Mercados Digitales. Los usuarios europeos sí podrán acceder a Siri AI en Mac, Apple Watch y Apple Vision Pro si el dispositivo está configurado en un idioma compatible. En China, Siri AI y otras novedades de Apple Intelligence tampoco estarán disponibles de inicio por motivos regulatorios.