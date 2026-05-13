OPPO refuerza la sostenibilidad con menos embalaje, reciclaje y tecnología para conservar rinocerontes

OPPO quiere unir la sostenibilidad dentro de su estrategia global. La compañía tecnológica ha detallado algunas de sus iniciativas medioambientales más recientes, que van desde la reducción del papel y el plástico en sus embalajes hasta programas de reciclaje electrónico y proyectos de conservación en África.

La sostenibilidad se ha convertido en uno de los grandes retos de la industria tecnológica. Cada nuevo dispositivo implica materiales, transporte, embalaje, consumo energético y, tarde o temprano, gestión de residuos. Por eso, las marcas que venden millones de productos al año tienen cada vez más presión para demostrar que sus compromisos no se quedan solo en mensajes corporativos.

En el caso de OPPO, la empresa mantiene el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en sus operaciones para 2050. Es una meta a largo plazo, pero la compañía ya está aplicando cambios en áreas muy concretas, especialmente en embalaje, reciclaje de dispositivos y colaboración con proyectos medioambientales.

Embalajes con menos papel y menos plástico

Uno de los puntos principales de la estrategia de OPPO en cuanto a sostenibilidad está en el embalaje. La compañía ha introducido el principio 3R+1D, que agrupa cuatro ideas: reducción, reciclabilidad, reutilización y degradabilidad. Dicho de forma sencilla, se trata de usar menos material, facilitar que pueda reciclarse, dar una segunda vida a ciertos componentes y apostar por materiales con menor impacto ambiental.

En 2025, OPPO trasladó parte de la información impresa de sus productos a formatos digitales. Según los datos de la propia compañía, esta medida permitió ahorrar alrededor de 110 millones de hojas A4, una cifra que equivale a evitar la tala de unos 13.000 árboles maduros y reducir unas 3.500 toneladas de emisiones de carbono.

La marca también está trabajando con materiales de biomasa, como residuos de té, para sustituir entre un 10 % y un 30 % de determinados plásticos derivados del petróleo en sus envases. Es una solución interesante porque no solo reduce el uso de plástico convencional, sino que aprovecha residuos que, de otra forma, acabarían descartados.

El problema pendiente de los residuos electrónicos

El otro gran frente está en los residuos electrónicos. Aquí la industria tiene mucho trabajo por delante, porque el crecimiento del consumo tecnológico no siempre ha ido acompañado de mejores sistemas de recogida, reparación y reciclaje.

OPPO asegura que en 2025 recicló hasta 1.187 toneladas de dispositivos usados en China y Europa, mientras comercializaba unas 35.300 toneladas de nuevos productos. La cifra de reciclaje no se limita solo a productos OPPO, algo importante a la hora de interpretar el dato.

La compañía también vincula esta estrategia con la durabilidad de sus dispositivos. Y este punto es clave, porque el producto más sostenible no es únicamente el que se recicla mejor, sino el que tarda más tiempo en convertirse en residuo. Actualizaciones, reparabilidad, disponibilidad de piezas y resistencia al uso diario son factores tan importantes como el embalaje.

Smartphones para rastrear rinocerontes en Kenia

La parte más llamativa de la iniciativa llega desde Kenia. OPPO se ha asociado con Peaceland Foundation e Impact Steps para donar smartphones de la serie OPPO Find X9 a la Ol Pejeta Conservancy. El objetivo es ayudar a los investigadores a rastrear rinocerontes mediante fotografías de sus patrones oculares.

Estos patrones funcionan como una especie de identificación natural. Gracias a las capacidades teleobjetivo de los móviles, los investigadores pueden tomar imágenes detalladas desde una mayor distancia y con equipos más ligeros, algo especialmente útil cuando se trabaja con animales salvajes y en espacios abiertos.

No es una solución que sustituya al trabajo científico, pero sí puede facilitar la recogida de datos y hacer más ágil el seguimiento de ejemplares en peligro. Es uno de esos usos de la tecnología móvil que salen del terreno habitual de las cámaras, la batería o el rendimiento, y muestran que un smartphone también puede ser una herramienta útil en conservación.

India y la iniciativa Generation Green

OPPO también ha destacado su trabajo en India junto al All India Council for Technical Education, conocido como AICTE. A través de la iniciativa Generation Green, el programa ha reunido a 5.000 becarios y a más de un millón de jóvenes en actividades vinculadas a la concienciación ambiental y la gestión de residuos electrónicos.

Según los datos comunicados por OPPO en cuanto a sostenibilidad , los participantes han dedicado 469.500 horas de voluntariado y han ayudado a procesar 10.339 kilos de residuos electrónicos. Más allá de la cifra, el punto relevante está en llevar el problema del residuo tecnológico a un público joven, precisamente uno de los grupos que más convive con el consumo digital.

Una estrategia que tendrá que medirse con hechos

La hoja de ruta de OPPO en cuanto a sostenibilidad encaja con la tendencia de que la tecnología de consumo ya no puede hablar solo de diseño, potencia o cámara. También debe explicar qué ocurre antes y después de la vida útil del producto.

Reducir embalajes, digitalizar manuales o reciclar dispositivos son pasos positivos, pero el verdadero impacto se mide a largo plazo. Para el usuario, lo importante será que los productos duren más, se puedan reparar mejor y tengan canales de reciclaje accesibles.