El teclado gaming que mezcla switches mecánicos y analógicos es el Logitech G512 X

El Logitech G512 X es el nuevo teclado gaming de Logitech G, una propuesta que se dirige a jugadores que quieren algo más que un teclado mecánico tradicional. Su principal atractivo está en la posibilidad de combinar switches mecánicos y analógicos magnéticos para adaptar determinadas teclas al tipo de juego, al estilo de movimiento o a las acciones que se quieran configurar.

La idea encaja con una tendencia muy clara en el mundo del PC gaming: los teclados ya no son sólo periféricos de entrada, sino una parte más del setup que muchos usuarios ajustan, modifican y personalizan. Logitech G entra de lleno en ese terreno con un modelo que busca unir rendimiento competitivo, personalización física y configuración por software.

El G512 X incorpora tecnología Dual Swap, pensada para personalizar teclas como las WASD con switches analógicos magnéticos y conseguir movimientos más precisos en juegos donde cada pulsación cuenta. La compañía también destaca el uso de sensores TMR y tecnología True 8K para alcanzar una latencia anunciada de 0,125 ms.

Un teclado pensado para mezclar switches

La gran diferencia del Logitech G512 X está en su enfoque híbrido. El teclado permite utilizar tanto switches analógicos como mecánicos en sus bases híbridas TMR. Esto abre la puerta a una configuración más flexible: no hace falta elegir entre un teclado completamente mecánico o uno centrado en la entrada analógica, sino que se pueden combinar ambas opciones en función del uso.

El teclado incluye 9 switches analógicos Gateron KS-20 y es compatible con la mayoría de switches analógicos populares y mecánicos de 3 o 5 pines. La cifra importante aquí es que el G512 X incorpora 39 bases híbridas TMR, por lo que conviene no confundirlo con un teclado analógico completo en todas sus teclas.

Pulsaciones con dos acciones y respuesta True 8K

Otra de las funciones del Logitech G512 X es Multipoint Action, que permite asignar dos acciones distintas a una misma tecla en función de la profundidad de la pulsación. Logitech lo acompaña con los anillos SAPP, siglas de Second Actuation Pressure Point, que añaden una referencia táctil para marcar ese segundo punto de activación.

La idea es sencilla de entender, una pulsación ligera puede ejecutar una acción y una pulsación más profunda puede activar otra. La propia Logitech pone como ejemplo equipar una granada con una pulsación suave y lanzarla al presionar más a fondo. Este tipo de configuración se gestiona desde G HUB, el software de la marca para personalizar sus periféricos.

En rendimiento, Logitech habla de True 8K, con tasa de sondeo 8K, tasa de reporte 8K y procesamiento 8K. La cifra que más llama la atención es la latencia de extremo a extremo de 0,125 ms, aunque debe entenderse como una especificación declarada por el fabricante. Para el usuario medio, lo relevante es que se trata de un teclado orientado a reducir al máximo el tiempo entre la pulsación y la respuesta en pantalla.

Dos formatos, RGB y controles físicos

El Logitech G512 X estará disponible en dos versiones: una de 75 teclas y otra de 98 teclas. La primera está pensada para quienes quieren ahorrar espacio en el escritorio sin renunciar a funciones avanzadas. La segunda resulta más adecuada para quienes prefieren un formato más completo y no quieren perder tantas teclas dedicadas.

El teclado también incluye dos diales físicos personalizables, una barra de iluminación RGB y almacenamiento integrado en la parte trasera para accesorios como el extractor de keycaps, los switches analógicos incluidos y los anillos SAPP. Además, podrá complementarse con un reposamuñecas premium de acrílico, vendido por separado para ambas versiones.

Logitech G lo ofrecerá en colores negro y blanco. La compañía también lo sitúa dentro de su línea G5 Series, junto al ratón gaming inalámbrico G502 X Plus LIGHTSPEED y los auriculares gaming inalámbricos G522 LIGHTSPEED, con la intención de construir un ecosistema de periféricos centrado en el rendimiento y la personalización.

Precio y disponibilidad del Logitech G512 X

El Logitech G512 X está disponible en LogitechG.com desde hoy y en distribuidores seleccionados a nivel mundial desde el 2 de mayo de 2026. El precio recomendado anunciado es de 189,99 euros para la versión de 75 teclas y de 219,99 dólares para la versión de 98 teclas.