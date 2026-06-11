¿Cuánto gana una gasolinera por llenar un depósito? La respuesta sorprende a los conductores

¿Cuánto gana una gasolinera por llenar el depósito? La guerra de Irán y la subida del precio del combustible por el bloqueo del estrecho de Ormuz han hecho que muchos consumidores se hagan esta pregunta. Una página especializada de la República Checa ha hecho un estudio sobre los beneficios que se llevan las gasolineras en su país y en España un propietario de siete gasolineras en España habló recientemente en una entrevista sobre los márgenes que se llevan estos empresarios. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los beneficios de las gasolineras.

La guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde pasa una gran parte del petróleo que se consume en el mundo, vienen elevando desde hace meses el precio del combustible, especialmente del diésel. A fecha de mes de junio, el coste se ha reducido algunos céntimos y la gasolina Sin Plomo 95 la podemos encontrar estos días a 1,55 euros el litro, teniendo un coste de 85 euros llenar un depósito de 55 litros. Por su parte, el diésel está a 1,65 euros el litro de media, costando 90 euros llenar el depósito.

El precio del combustible también ha subido en el resto de Europa y por ello desde la República Checa han publicado un artículo en el que han respondido a la pregunta del millón: ¿cuánto se lleva una gasolinera por llenar un depósito? El medio especializado Tip Cars informó que el margen bruto (ya limpio de impuestos) de la gasolinera es de dos coronas y media por litro, que al cambio en euros son 0,10 euros. Esto habría que multiplicarlo por los 55 litros de un depósito, que serían algo así como 5 euros. A esto habría que restarle los gastos de alquiler, personal, la electricidad y los gastos del banco al cobrar con tarjeta.

Cuánto gana una gasolinera

A esta pregunta también respondió en su día Tomeu Clar, que dirige siete gasolineras en Mallorca, y que desveló los márgenes que se lleva una gasolinera en una entrevista al canal de YouTube de Adrián G. Martin. «La verdad detrás del negocio de las gasolineras», reza el titular de un vídeo en el que se habla de márgenes, impuestos y los beneficios que se llevan las gasolineras.

«Por la mañana recibes un correo con unos precios y estos son tus precios de compra. A partir de ahí compras y la gasolina es tuya. Tan pronto como la recibimos, subimos al monolito el precio que consideramos, atendiendo a diferentes factores como momento, competencia más cercana», comienza diciendo en la entrevista sobre cómo se eligen los precios de la gasolina.

Este empresario desveló en su día que para «tener una buena rentabilidad» hay que «vender mucho». «Los márgenes brutos por litro de gasolina vendido pueden oscilar entre los 0,10 y 0,25 céntimos de euro. Estamos hablando de entre un 5 y un 10% de la facturación total», cuenta.

«Del 1,7 euros que pueden pagar por litro de gasolina, el 55% va para los impuestos de hidrocarburos, que es bestial. La carga fiscal por litro es del 55%. Hay que añadir el coste por materia prima del 30%. El 15% restante se divide en beneficios y distribución. De 0,10 a 0,25 por litro en total», confiesa. «Es un negocio con una rentabilidad pequeña y se trata de un tema de volumen. Gestión, trabajo administrativo y personal», afirma sobre este negocio que tiene un secreto: vender mucho y más que la competencia.