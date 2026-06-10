Europa podría vivir el próximo mes de septiembre una situación de «nivel operativo mínimo de existencias» energéticas a causa del estancamiento prolongado del conflicto iraní y el cierre o cuasi cierre del estrecho de Ormuz. Para los expertos, a la vuelta del verano los problemas de abastecimiento en el continente apuntan a convertirse «en una preocupación significativa».

Esto sucedería por una escasez severa en las reservas europeas —habitualmente almacenadas en oleoductos e instalaciones logísticas— necesarias para garantizar el funcionamiento normal de la cadena de suministro.

En un informe elaborado por Indosuez Wealth Management, los analistas apuntan a que estas provisiones no pueden utilizarse sin correr el riesgo de «provocar graves interrupciones logísticas y paradas operativas».

De hecho, señalan que, aunque los colchones de inventarios siguen siendo elevados, «son en última instancia finitos». Sin embargo, todo ello dependerá de la evolución de la destrucción de demanda, de la incorporación de nueva oferta y de nuevas liberaciones de inventarios por parte de Estados Unidos y China, factores que podrían retrasar este punto de tensión «hasta diciembre».

El shock energético se ha alargado

Tal y como apuntan los expertos en el mencionado análisis, el shock energético global derivado del prolongado cierre del estrecho de Ormuz ha durado más de lo que la mayoría de los analistas anticipaba, provocando a su vez un fuerte aumento de las expectativas de inflación a corto plazo, especialmente en Asia y Europa, donde la autonomía energética es «considerablemente menor» que en Estados Unidos.

Sin embargo, nuestro continente sigue inmerso en un entorno desinflacionista que se sustenta en el impacto a medio plazo de las ganancias de productividad impulsadas por la inteligencia artificial en Estados Unidos y en la persistente debilidad económica de Europa.

«Cualquier retórica agresiva por parte de la Reserva Federal o cualquier subida de tipos ‘preventiva’ por parte del Banco Central Europeo (BCE) probablemente será, en el mejor de los casos, temporal», auguran los analistas.

En este contexto, las preocupaciones del mercado sobre una inflación persistentemente elevada deberían ir disminuyendo gradualmente. Esto y los recientes repuntes de las rentabilidades constituyen, por tanto, una oportunidad para que los inversores «aseguren rendimientos atractivos en vencimientos de medio plazo de hasta cinco años».

El petróleo no volverá a su precio «normal»

En lo que se refiere al mercado petrolero, los expertos han percibido que ha demostrado «una mayor resiliencia de la prevista», respaldado por la liberación de reservas estratégicas, una demanda más moderada de lo esperado, un aumento de las exportaciones de petróleo de Nigeria y Estados Unidos y el uso de reservas flotantes.

Estos factores, junto con el volátil anuncio de alto el fuego realizado en abril, todo ello habría contribuido a aliviar las presiones sobre los precios, provocando una caída del 15% en el Brent durante el mes de mayo.

Aunque la continuidad del alto el fuego sigue siendo incierta, la trayectoria general parece cada vez más definida, influida por la proximidad de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos y por las consecuencias económicas persistentes del conflicto con Irán.

«Nuestro escenario central prevé una normalización gradual de los precios del Brent, que caerían por debajo de los 100 dólares por barril en julio y se estabilizarían en torno a los 80 dólares en 2027», estiman los analistas.

No obstante, aclaran que en ningún caso esperan un retorno completo a los niveles de precios considerados «normales» antes de la crisis. Esto se debe a la probabilidad de una reapertura solo parcial del estrecho de Ormuz, a la necesidad de reconstruir inventarios tras el conflicto -lo que impulsará la demanda-, a los elevados costes de transporte marítimo y a las importantes necesidades de inversión en infraestructuras en la región del Golfo.