El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha criticado este miércoles la gestión «naif» llevada a cabo desde Bruselas de la crisis energética y de suministros derivada del bloqueo del Estrecho de Ormuz. En este sentido, ha puesto en valor el petróleo, las nucleares o el gas como solución al bloqueo llamando a incorporar «más tecnología y menos ideología».

Durante su intervención en el foro de Energía y Geoestrategia 2026 Imaz ha reprobado la respuesta «insuficiente» de Europa ante un problema de gran magnitud y ha espetado que «parece que no aprende».

Precisamente en esta misma línea ha querido destacar la importancia de no discriminar a los hidrocarburos, dado que el 97% de los transportes depende de ellos y augura que este porcentaje «no va bajar significativamente» en los próximos años.

La solución no pasa sólo por electrificar

Repsol también critica que el único movimiento de la Comisión Europea ante la crisis de suministro provocada por el bloqueo de Ormuz la respuesta de Bruselas pase por insistir en la electrificación y desplegar las energías renovables.

Sobre este punto considera que «tiene sentido a largo plazo», pero que «en absoluto» va a resolver los problemas actuales de España. De esta manera, Imaz ha reiterado que la respuesta de Bruselas es «incompleta» para tratar los problemas reales energéticos.

En este contexto ha querido ensalzar las posturas de países como Estados Unidos, Brasil o Canadá como bases de suministro energético estables. Pero también de Libia y Argelia en lo que se refiere al suministro gasista.

A renglón seguido, el consejero delegado ha reprochado que mientras Europa ha estigmatizado el fracking, esta práctica ha permitido que el impacto negativo de la crisis energética haya sido menor en Europa.

Con todo ello ha reprochado que el Viejo Continente siga dependiendo del petróleo y el gas pese a la insistencia en defender la electrificación. De hecho, ha enfatizado que se sigue importando gas y petróleo sin que se produzca una «reducción real».

«Sin combustible no hay defensa»

Para el alto ejecutivo de la energética el refino sigue siendo la «columna vertebral» de la economía moderna. Tanto es así que, según ha destacado, el 98% de las actividades productivas requieren de derivados petroquímicos en alguno de sus procesos pese a que el continente ha perdido el 20% de su capacidad de refino.

Especial relevancia tiene esta materia en el sector de la defensa, en opinión de Imaz, que ha aseverado: «Sin combustibles no hay defensa». Así, ha defendido la apuesta que tanto Repsol como Cepsa (Moeve) hizo en sus momentos por sus refinerías.

Dentro de esa respuesta, Imaz cree que hay que hablar de energía nuclear, de petróleo, de gas, de comsubtibles renovables y de hidrógeno, entre otros ejemplos, de manera que para llegar a la neutralidad tecnológica Europa use todas las opciones disponibles mediante una política «realista, competitiva y estratégica» y se aleje de una posición «naif».

Como ejemplo del «fracaso» que han supuesto las tesis de Bruselas, Imaz ha destacado que el sector del cemento y del acero chino emiten tanto dióxido de carbono (CO2) como toda Europa: «Es el espejo del fracaso de nuestras políticas».