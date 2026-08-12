El eclipse convierte a Soria, León y Palencia en destinos estrella: reservas internacionales disparadas hasta un 522%

El eclipse de agosto dispara las reservas hoteleras hasta un 76%

El eclipse total de Sol que atravesará España este 12 de agosto ha actuado como acelerador del sector hotelero, elevando las reservas hasta un 76% y disparando las tarifas hasta un 85% en las zonas de mayor visibilidad, según los datos publicados por la plataforma de gestión de ingresos SiteMinder.

Este análisis, que compara el periodo del 10 al 12 de agosto de 2026 con los días equivalentes del año anterior, revela un cambio en los patrones de consumo, ya que los viajeros han adelantado la planificación de sus compras y concentrado sus viajes en estancias más breves alrededor del evento.

«La novedad ha sido la anticipación de las reservas porque hay zonas de interior que suelen estar en esta etapa del verano con menos ocupación. En esos casos, sí que se ha detectado que las reservas entraron con muchísima anticipación, estamos hablando de que se empezó a reservar con un año de antelación», ha indicado a OKDIARIO Mayte García, directora ejecutiva de Hosbec, la patronal hotelera de la Comunidad Valenciana.

El Principado de Asturias encabeza el impacto del fenómeno astronómico con un repunte del 76% en las reservas interanuales y un alza del 85% en el precio medio. En esta comunidad, la antelación de compra se ha incrementado un 77%, pasando de 121 a 215 días (más de siete meses), mientras que la estancia media ha caído un 36%.

En el noroeste peninsular, A Coruña registra una subida del 65% en volumen de reservas y del 41% en tarifas. En el ámbito urbano, las reservas en Palma aumentan un 75% con un alza del 24% en precios, mientras que la ciudad de Valencia iguala el crecimiento del 75% en la demanda con un repunte del 6% en los costes de alojamiento.

De igual forma, la antelación en las contrataciones ha experimentado también incrementos en ciudades como Valencia (+52%, hasta 165 días), Bilbao (+50%, hasta 164 días), Palma (+41%), A Coruña (+42%) y Tarragona (+29%).

Entre un 92% y un 95% de ocupación en la costa

«Además, en las zonas de costa, como es el caso de la Comunidad Valenciana, la ocupación hotelera va a alcanzar entre el 92% y el 95%. Incluso, se espera un lleno técnico esa misma noche, pudiendo llegar al aforo completo», ha afirmado García.

Esta situación sería posible gracias a la conjunción de varios acontecimientos. Además de ser el eclipse, nos encontramos en la semana que tiene el puente del día 15 de agosto, que también suele ser el pico más alto de la ocupación del verano. Igualmente, esta semana también se esperan otros fenómenos astronómicos como las Perseidas (la lluvia de estrellas) y una gran alineación de seis planetas (Mercurio, Júpiter, Marte, Saturno, Urano y Neptuno) que coinciden justo estos días de agosto de 2026, es decir, entre el 12 y el 13 de agosto.

«En las zonas de costa y de alta visualización serán llenos de reservas propios de esta época, pero con más actividad complementaria y sobre todo con más motivación de viaje vinculada al eclipse», ha explicado García.