El eclipse solar que atravesará España se convertirá también en una prueba extraordinaria en los mercados. Durante unas horas, el aumento de la concentración de población, el repunte del tráfico móvil, el incremento de los desplazamientos y la caída abrupta de la generación fotovoltaica obligarán a algunas cotizadas españolas a operar de forma diferente.

Entre las compañías del Ibex, las empresas de telecomunicaciones, transporte, tecnología y energía estarán en el punto de mira. Sin embargo, lejos de tener un impacto significativo sobre los beneficios, el eclipse podría servir como un termómetro en el mercado.

En este sentido, el fenómeno pondrá a prueba la capacidad de las compañías para enfrentarse a acontecimientos que no se veían en la Península desde hace 114 años.

Cómo responde la red al eclipse

En primera instancia, la concentración puntual de población en determinadas ubicaciones y el uso intensivo de datos móviles para compartir o retransmitir el fenómeno podrían elevar temporalmente el tráfico de red.

Ante este escenario, Cellnex, principal operador independiente de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas de Europa, reforzará la supervisión de los emplazamientos que opera y mantendrá activos sus protocolos de respuesta, en coordinación con sus clientes, para contribuir a la continuidad de las redes.

Pero este fenómeno no quiere decir que vaya a repuntar la compañía; lo que sí hará es aumentar el interés del inversor por comprobar cómo responden sus activos ante un episodio puntual de demanda extrema.

Del mismo modo, Telefónica también ha desplegado un dispositivo específico para hacer frente al aumento previsto de usuarios en las zonas de observación. La operadora ha reforzado su red en 31 provincias y 2.756 emplazamientos, con especial atención a más de 400 puntos de observación. El objetivo es garantizar la capacidad suficiente en aquellos lugares donde se espera una concentración excepcional de personas.

El eclipse se convierte así en una especie de prueba de estrés para las redes móviles. El desafío no será únicamente absorber más llamadas, sino gestionar el enorme volumen de datos que puede generarse en un periodo muy corto.

Al igual que Cellnex, el aumento puntual del tráfico no debería alterar de forma significativa el beneficio de Telefónica, pero sí pone de manifiesto la capacidad de la compañía para gestionar situaciones de congestión y demanda extraordinaria.

IAG y Musk se unen al eclipse

Más allá de la red, el eclipse también tendrá una traducción directa en el negocio aéreo. IAG, a través de Iberia, ha programado un vuelo especial desde Madrid para observar el eclipse desde el aire.

La operación añade un componente comercial y turístico a un fenómeno que ya está impulsando los desplazamientos hacia las zonas situadas en la franja de totalidad. El vuelo permitirá a los pasajeros seguir el eclipse desde una posición privilegiada y contará además con retransmisión mediante Starlink.

En esta línea, hay una compañía para la que el eclipse ofrece un indicador especialmente relevante desde el punto de vista bursátil: Amadeus. Los datos de Travel Intelligence de la compañía apuntan a un incremento del 25% en la demanda de viajes relacionada con el eclipse hacia destinos situados en la franja de totalidad.

Algunos aeropuertos muestran incrementos todavía más llamativos: las reservas hacia Bilbao aumentan un 366%, mientras que Asturias registra un avance del 292% y Valencia del 137%. Por último, la otra gran prueba se producirá en el sistema eléctrico con Redeia, a través de Red Eléctrica.

La compañía estima que el eclipse puede provocar una caída máxima de alrededor de 5 GW de generación solar, equivalente a aproximadamente el 13% de la demanda máxima de un miércoles típico de agosto.

El problema no es tanto que vaya a faltar electricidad, sino la velocidad del cambio. La generación fotovoltaica puede caer de forma abrupta durante la totalidad y posteriormente recuperarse, obligando al sistema a disponer de reservas y márgenes de seguridad suficientes.

Cisne blanco en el Ibex

Con todo esto, Pablo Vega considera que el eclipse puede actuar como un cisne blanco a escala comercial, pero difícilmente a escala bursátil. Un cisne blanco exige que el impacto sea significativo sobre los resultados de la compañía, y aquí no se da esa condición en ninguna cotizada del IBEX 35: es un acontecimiento extraordinario, pero perfectamente conocido y previsible, de modo que aeropuertos, aerolíneas y cadenas hoteleras ya han podido anticipar y dimensionar el aumento de demanda.

El experto considera que puede generar una mejora puntual de pasajeros, ocupación, precios hoteleros o consumo, pero ve poco probable que ese impulso sea suficientemente grande como para modificar las previsiones anuales de una gran compañía del IBEX.

Aunque su discurso cambia si miramos a largo plazo. España vivirá tres eclipses en 29 meses: el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 en el norte, el total del 2 de agosto de 2027 en el sur y el anular del 26 de enero de 2028 en el suroeste.

Para Vega, el mayor potencial económico no está tanto en el eclipse aislado de 2026 como en la posibilidad de convertir los tres fenómenos en un producto turístico reconocible internacionalmente, con campañas, paquetes turísticos, conexiones de transporte y experiencias vinculadas al astroturismo.

Si la experiencia de 2026 demuestra que existe una demanda internacional suficiente, compañías como Aena, IAG y las grandes hoteleras podrían beneficiarse nuevamente en 2027 y 2028. El efecto estructural dependerá, sin embargo, de que España consiga transformar un acontecimiento astronómico puntual en una oferta turística de mayor duración y gasto.