Precio de la gasolina hoy 10 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Arrancamos el miércoles y con él la semana ya va cogiendo ritmo. Para muchos conductores en Madrid, este momento de la semana suele ser también el de revisar el combustible, porque después de los desplazamientos de los primeros días laborables, se nota que el depósito empieza a bajar. No es raro que quienes utilizan el coche a diario aprovechen el miércoles para repostar sin llegar a la reserva y sin esperar al fin de semana, así que si estás pensando en parar hoy en una gasolinera o estación de servicio, merece la pena saber antes el precio de la gasolina hoy 10 de junio y dónde están las gasolineras más baratas de Madrid. Porque la diferencia entre elegir bien o mal la estación de servicio sigue siendo importante.

En la Comunidad de Madrid los precios varían de forma notable entre municipios e incluso entre gasolineras del mismo barrio o polígono, y eso se traduce en euros reales al llenar el depósito. Las cadenas automáticas y las opciones low cost siguen siendo las que encabezan los listados más económicos, tal y como se recoge en el Geoportal de gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica, la herramienta de referencia que reúne los precios comunicados por las propias estaciones de servicio en toda España. Con esos datos actualizados a primera hora, estos son los precios más bajos localizados hoy en la Comunidad de Madrid.

Precio de la gasolina hoy 10 de junio: las gasolineras más baratas de Madrid

Según los datos del Geoportal, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles:

Gasolina 95

Ballenoil , Madrid, Calle Arroyo de la Bulera, s/n, 1,349 €/l.

, Madrid, Calle Arroyo de la Bulera, s/n, 1,349 €/l. Plenergy , Meco, Camino del Olivo, 1, 1,355 €/l.

, Meco, Camino del Olivo, 1, 1,355 €/l. Ballenoil , Pinto, Carretera M-841 km. 1, 1,359 €/l.

, Pinto, Carretera M-841 km. 1, 1,359 €/l. Ballenoil , Pinto, Avenida de Alcotanes, 5, 1,359 €/l.

, Pinto, Avenida de Alcotanes, 5, 1,359 €/l. Alcampo , Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34, 1,369 €/l.

, Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34, 1,369 €/l. Alcampo , Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500, 1,369 €/l.

, Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500, 1,369 €/l. Ballenoil , Madrid, Calle Sinfonía, 9, 1,369 €/l.

, Madrid, Calle Sinfonía, 9, 1,369 €/l. Petroprix , Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155, 1,369 €/l.

, Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155, 1,369 €/l. Oil+ , Madrid, Calle Muguet, 12, 1,369 €/l.

, Madrid, Calle Muguet, 12, 1,369 €/l. Ballenoil , Madrid, Calle Reus, 13, 1,369 €/l.

, Madrid, Calle Reus, 13, 1,369 €/l. Petroprix , Madrid, Calle Secoya, 12, 1,369 €/l.

, Madrid, Calle Secoya, 12, 1,369 €/l. Ballenoil , Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2, 1,369 €/l.

, Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2, 1,369 €/l. Lavaplus , Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3, 1,369 €/l.

, Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3, 1,369 €/l. Petroprix , Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2, 1,379 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2, 1,379 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78, 1,379 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78, 1,379 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n, 1,379 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n, 1,379 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19, 1,379 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19, 1,379 €/l. Plenergy , Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36, 1,379 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36, 1,379 €/l. Plenergy , Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125, 1,379 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125, 1,379 €/l. Gasolinera Torrejón , Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 108, 1,389 €/l.

, Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 108, 1,389 €/l. Ballenoil , Alcalá de Henares, Carretera M-300 km. 26,9, 1,389 €/l.

, Alcalá de Henares, Carretera M-300 km. 26,9, 1,389 €/l. Ballenoil , Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución, 225, 1,389 €/l.

, Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución, 225, 1,389 €/l. Ballenoil , Madrid, Avenida Democracia, 41, 1,389 €/l.

, Madrid, Avenida Democracia, 41, 1,389 €/l. Ballenoil , Madrid, Avenida de la Democracia, 62, 1,389 €/l.

, Madrid, Avenida de la Democracia, 62, 1,389 €/l. Alcampo Fuenlabrada, Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias s/n (Ciudad Loranca), 1,389 €/l.

Gasolina 98

Alcampo , Madrid, Calle José Paulete, 1,479 €/l.

, Madrid, Calle José Paulete, 1,479 €/l. Alcampo , Alcobendas, Avenida Olímpica, 9, 1,499 €/l.

, Alcobendas, Avenida Olímpica, 9, 1,499 €/l. Alcampo , Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500, 1,526 €/l.

, Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500, 1,526 €/l. Alcampo , Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34, 1,529 €/l.

, Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34, 1,529 €/l. Shell , Ciempozuelos, Carretera M-414 km. 42,100, 1,549 €/l.

, Ciempozuelos, Carretera M-414 km. 42,100, 1,549 €/l. Shell , Madrid, Carrera Valencia km. 14,800, 1,559 €/l.

, Madrid, Carrera Valencia km. 14,800, 1,559 €/l. Confor Auto , Alcobendas, Avenida de la Industria, 45, 1,559 €/l.

, Alcobendas, Avenida de la Industria, 45, 1,559 €/l. Alcampo Fuenlabrada , Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias s/n (Ciudad Loranca), 1,562 €/l.

, Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias s/n (Ciudad Loranca), 1,562 €/l. Alcampo , Alcorcón, Avenida Europa, s/n, 1,562 €/l.

, Alcorcón, Avenida Europa, s/n, 1,562 €/l. Galp , Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n, 1,564 €/l.

, Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n, 1,564 €/l. Merodio , Colmenar Viejo, Calle Cerro San Pedro, 4, 1,569 €/l.

, Colmenar Viejo, Calle Cerro San Pedro, 4, 1,569 €/l. Galp , Collado Villalba, Calle Matadero (Carrefour Los Valles), s/n, 1,579 €/l.

, Collado Villalba, Calle Matadero (Carrefour Los Valles), s/n, 1,579 €/l. BP San Peter 365 , Madrid, A-3 km. 11,200, 1,579 €/l.

, Madrid, A-3 km. 11,200, 1,579 €/l. E.Leclerc , Aranjuez, Paseo del Deleite, 13, 1,579 €/l.

, Aranjuez, Paseo del Deleite, 13, 1,579 €/l. Shell , Móstoles, Glorieta de los Jazmines, s/n, 1,579 €/l.

, Móstoles, Glorieta de los Jazmines, s/n, 1,579 €/l. BP Río Corvo 365 , Alcalá de Henares, Carretera Antigua N-II km. 26, 1,599 €/l.

, Alcalá de Henares, Carretera Antigua N-II km. 26, 1,599 €/l. Confort Auto , Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diésel, 9, 1,599 €/l.

, Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diésel, 9, 1,599 €/l. BP La Gavia 365 , Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60, 1,599 €/l.

, Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60, 1,599 €/l. Galp , Alcalá de Henares, Vía Complutense esq. C/ Ávila, 1,609 €/l.

, Alcalá de Henares, Vía Complutense esq. C/ Ávila, 1,609 €/l. Petrokal , Torrejón de Ardoz, Calle Solana, 17, 1,609 €/l.

, Torrejón de Ardoz, Calle Solana, 17, 1,609 €/l. Cepsa San Fernando 365 , San Fernando de Henares, Calle Cerrajeros, 2, 1,609 €/l.

, San Fernando de Henares, Calle Cerrajeros, 2, 1,609 €/l. Cepsa La Gavia 365 , Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60, 1,609 €/l.

, Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60, 1,609 €/l. Q8 , Madrid, Calle Bravo Murillo, 358, 1,619 €/l.

, Madrid, Calle Bravo Murillo, 358, 1,619 €/l. Avia , Alcorcón, Carretera M-506 km. 4, 1,619 €/l.

, Alcorcón, Carretera M-506 km. 4, 1,619 €/l. Repsol Nassica 365, Getafe, Avenida Río Guadalquivir, 11, 1,619 €/l.

Diésel

Ballenoil , Madrid, Calle Sinfonía, 9, 1,419 €/l.

, Madrid, Calle Sinfonía, 9, 1,419 €/l. Oil+ , Madrid, Calle Muguet, 12, 1,419 €/l.

, Madrid, Calle Muguet, 12, 1,419 €/l. Ballenoil , Madrid, Calle Reus, 13, 1,419 €/l.

, Madrid, Calle Reus, 13, 1,419 €/l. Petroprix , Madrid, Calle Secoya, 12, 1,419 €/l.

, Madrid, Calle Secoya, 12, 1,419 €/l. Ballenoil , Pinto, Carretera M-841 km. 1, 1,429 €/l.

, Pinto, Carretera M-841 km. 1, 1,429 €/l. Ballenoil , Pinto, Avenida de Alcotanes, 5, 1,429 €/l.

, Pinto, Avenida de Alcotanes, 5, 1,429 €/l. Ballenoil , Madrid, Avenida Nuestra Señora de Fátima, 22, 1,439 €/l.

, Madrid, Avenida Nuestra Señora de Fátima, 22, 1,439 €/l. Petroprix , Madrid, Avenida Aviación, 22, 1,439 €/l.

, Madrid, Avenida Aviación, 22, 1,439 €/l. Ballenoil , Madrid, Calle Arroyo de la Bulera, s/n, 1,449 €/l.

, Madrid, Calle Arroyo de la Bulera, s/n, 1,449 €/l. Galp , Pinto, Carretera M506 PK 26 km. 26, 1,479 €/l.

, Pinto, Carretera M506 PK 26 km. 26, 1,479 €/l. Petroprix , Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2, 1,479 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2, 1,479 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78, 1,479 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78, 1,479 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n, 1,479 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n, 1,479 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19, 1,479 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19, 1,479 €/l. Plenergy , Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36, 1,479 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36, 1,479 €/l. Plenergy , Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125, 1,479 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125, 1,479 €/l. OD06 , Pinto, Calle Mochuelos, 1, 1,479 €/l.

, Pinto, Calle Mochuelos, 1, 1,479 €/l. Plenergy , Meco, Camino del Olivo, 1, 1,485 €/l.

, Meco, Camino del Olivo, 1, 1,485 €/l. Galp , Pinto, Carretera M-506 km. 24, 1,489 €/l.

, Pinto, Carretera M-506 km. 24, 1,489 €/l. Alcampo , Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34, 1,489 €/l.

, Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34, 1,489 €/l. Alcampo Fuenlabrada , Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias s/n (Ciudad Loranca), 1,489 €/l.

, Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias s/n (Ciudad Loranca), 1,489 €/l. Alcampo , Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500, 1,489 €/l.

, Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500, 1,489 €/l. Beroil , Móstoles, Calle Simón Hernández, 73, 1,489 €/l.

, Móstoles, Calle Simón Hernández, 73, 1,489 €/l. Petroprix , Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155, 1,489 €/l.

, Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155, 1,489 €/l. Alcampo, Alcorcón, Avenida Europa, s/n, 1,489 €/l.

Cómo consultar el mapa con los precios del combustible en Madrid

Para quienes quieran comparar antes de repostar, el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica es la herramienta más práctica. Como acabamos de ver con los listados de arriba, recoge la información que comunican las propias estaciones de servicio y permite ordenar los resultados por precio, municipio o tipo de carburante. Así es sencillo encontrar las opciones más económicas sin necesidad de ir de gasolinera en gasolinera.

Pero además de los listados que acabamos de mostrarte, la plataforma también ofrece un mapa interactivo con el que localizar de un vistazo las estaciones más cercanas y sus precios en tiempo real. Una herramienta especialmente útil en los días de entre semana, cuando hay que repostar rápido y sin sorpresas antes de seguir con la jornada y un mapa que aparece representado tal y como vemos en este ejemplo del municipio de Fuenlabrada: