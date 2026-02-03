Logitech G lanza los nuevos auriculares G325: sonido inalámbrico de calidad sin disparar el precio

El mercado de auriculares gaming sigue creciendo, pero no todos los jugadores buscan modelos de más de 200 euros. En ese sentido llegan los nuevos Logitech G325, una propuesta pensada para quienes quieren rendimiento inalámbrico, buen sonido y comodidad, sin que el precio se convierta en un obstáculo. Logitech amplía así su catálogo con un modelo que apunta directamente al jugador multiplataforma, el que alterna entre PC, consola y móvil.

Un diseño cómodo pensado para largas sesiones

Uno de los puntos clave de los Logitech G325 es su planteamiento en la comodidad. Con un peso de solo 212 gramos, estos auriculares apuestan por una estructura ligera, almohadillas suaves y un ajuste que no resulta molesto tras varias horas de uso. No están pensados solo para jugar un rato, sino para acompañarte durante toda la jornada, ya sea en partidas largas, trabajo remoto o consumo de contenido.

El diseño es limpio y alejado de estridencias, y se ofrece en tres colores, negro, blanco y lila, que encajan bien tanto en un setup gaming como en un entorno más cotidiano. Además, todos los controles esenciales se integran directamente en los auriculares, lo que facilita ajustar volumen, silenciar el micrófono o cambiar de conexión sin recurrir al ordenador.

Tecnología LIGHTSPEED para jugar sin latencia

Aquí es donde los G325 marcan la diferencia frente a otros modelos de su rango de precio. Incorporan la tecnología inalámbrica LIGHTSPEED de Logitech, pensada para ofrecer una conexión estable y con latencia mínima, algo fundamental en juegos competitivos, especialmente en shooters o títulos online donde cada milisegundo cuenta.

Esta conexión se apoya en un adaptador USB, pero además se complementa con Bluetooth 5.2, lo que permite cambiar fácilmente entre dispositivos. Con solo pulsar un botón puedes pasar del PC o la consola al móvil, atender una llamada o escuchar música, sin cables ni configuraciones complicadas.

Audio envolvente de 24 bits y micrófono con IA

En el apartado sonoro, los Logitech G325 ofrecen audio de 24 bits, una cifra que ya apunta a una experiencia más rica y detallada de lo habitual en su segmento. Esto se traduce en efectos más precisos, mejor separación de sonidos y una escena sonora envolvente que ayuda tanto a disfrutar de bandas sonoras como a detectar pasos o movimientos en partidas competitivas.

El micrófono integrado utiliza tecnología beamforming para captar la voz de forma clara y natural. Además, los auriculares son compatibles con Logitech G HUB y la app móvil, desde donde es posible ajustar el ecualizador, configurar el micrófono y activar funciones de reducción de ruido mediante inteligencia artificial, algo especialmente útil en entornos ruidosos o para jugar desde el móvil.

Autonomía para olvidarte del cargador

Otro de los puntos fuertes de los G325 es su batería. Logitech promete más de 24 horas de uso, una cifra que permite cubrir varios días de juego o trabajo sin preocuparse por recargar. Esto refuerza la idea de que no son solo unos auriculares gaming para usar en casa, sino un dispositivo versátil que puedes llevar contigo sin pensar constantemente en el enchufe.

Precio y disponibilidad en España

Los nuevos Logitech G325 estarán disponibles a partir del 16 de febrero con un precio recomendado de 77,99 euros en Europa. Una cifra que los sitúa claramente por debajo de muchos modelos premium, pero manteniendo funciones que hasta hace poco estaban reservadas a gamas más altas, según la información facilitada por la marca