Logitech G PLAY 2025: innovación total para revolucionar el gaming

Logitech G ha celebrado en Barcelona su gran cita anual, Logitech G PLAY 2025, y lo hizo con una de las actualizaciones de catálogo más ambiciosas de los últimos años. La compañía suiza presentó novedades que abarcan desde el sim racing hasta los eSports, pasando por el streaming y el gaming de consola. Todo ello acompañado de alianzas estratégicas con referentes como McLaren Racing y NVIDIA.

El objetivo es claro: que cada jugador, sea profesional o aficionado, pueda llevar su experiencia a un nivel superior con más realismo, precisión y comodidad. Logitech G PLAY 2025 ha sido un encuentro global en el que la comunidad gamer se situó en el centro de todo.

Sim racing con ADN de Fórmula 1

Uno de los apartados más potentes fue el dedicado al sim racing. La marca presentó el RS50 Direct Drive Wheel Base con tecnología TRUEFORCE, capaz de reproducir con una fidelidad extraordinaria la física de cada curva o bache. Junto a él, los nuevos RS Pedals ofrecen un freno de célula de carga de 75 kg y ajustes avanzados desde el software G HUB.

La guinda llegó con la McLaren Racing Collection, una línea de edición especial que incluye desde un cockpit diseñado con ingenieros de la escudería hasta auriculares y volantes inspirados en la Fórmula 1. Un auténtico lujo para quienes buscan realismo y diseño de élite en sus simulaciones.

Serie PRO para eSports

Los profesionales de los deportes electrónicos también tuvieron protagonismo con la nueva Serie PRO. Logitech G desveló el PRO X2 SUPERSTRIKE, el primer ratón con gatillos hápticos inductivos, y el PRO X SUPERLIGHT 2c, una versión compacta y ultraligera del icónico modelo que ha conquistado torneos de todo el mundo.

A ello se suman los nuevos G321 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset, unos auriculares cómodos y accesibles con conectividad de baja latencia, y el G515 RAPID TKL, un teclado de perfil bajo con switches magnéticos y respuesta ultrarrápida pensado para quienes no admiten retrasos en la competición.

Streaming con inteligencia artificial

El apartado creativo también dio un salto enorme gracias a Streamlabs, que presentó el primer AI Streaming Agent de la industria. Con tecnología NVIDIA ACE, esta herramienta permite cambiar escenas en tiempo real, generar comentarios automáticos e incluso añadir un avatar virtual que actúa como copresentador. Una ayuda que promete transformar las retransmisiones en Twitch, YouTube o cualquier otra plataforma.

Gaming multiplataforma a otro nivel

Por último, Logitech G presentó los auriculares ASTRO A20 X, pensados para quienes alternan entre consola y móvil. Con tecnología PLAYSYNC AUDIO, permiten cambiar de dispositivo con solo pulsar un botón, sin interrupciones. Diseñados para largas sesiones, apuestan por la comodidad, la sostenibilidad y un sonido inmersivo de alta calidad.

La nueva era del juego

Todos estos productos estarán disponibles en preventa a través de la web de Logitech G y llegarán a tiendas en los próximos meses. Con este movimiento, la marca confirma su posición como referente mundial en innovación para jugadores de todo tipo, desde los pilotos virtuales más exigentes hasta los streamers que quieren dar un salto de calidad en sus directos.