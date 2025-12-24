El aviso más duro de un experto en IA: «Estamos en una situación dramática y no hay marcha atrás»

La inteligencia artificial está perfectamente instaurada en nuestro día a día y en el futuro se espera que evolucione hacia cosas más técnicas. Un experto en IA ha hecho un repaso a la actualidad de esta ciencia, también ha avisado sobre su mal y ha opinado sobre lo que nos deparará en los próximos años sobre este avance. Consulta en este artículo todo lo que ha dicho este experto sobre la IA y los problemas en los que puede derivar un mal uso de la inteligencia artificial.

Jon Hernández es el experto y divulgador en IA que ha hecho un análisis de situación sobre la inteligencia artificial en varias entrevistas. «Tenemos una situación muy dramática y no hay forma de arreglarlo», ha opinado en el podcast La Fórmula del Éxito de Uri Sabat, en el que ha opinado sobre la forma de interactuar de las personas con la inteligencia artificial como si se tratara de alguien cercano. «No es el camino. No están preparados para esto. No va a acabar bien porque esa herramienta, a pesar de que la IA va a ayudar al soporte emocional de una forma brutal, no está a día de hoy preparada para eso», opinó.

Jon Hernández también puso el foco en una entrevista en el podcast Roca Project en el mal uso que se hace de la inteligencia artificial, a la que hoy en día millones de personas en todo el mundo acuden para recopilar información. «La gente está utilizando ChatGPT en su mayor parte para buscar conocimiento, como si fuese Google, y ese es el mayor error. ChatGPT no sirve para eso, aunque puede servir más o menos. Tengamos en cuenta que las IA alucinan y a veces se inventan cosas, con lo cual no es la fuente de conocimiento más relevante del mundo», cuenta este experto en IA.

Los cambios en la IA, según un experto

La inteligencia artificial es más que un buscador y Jon Hernández avisa sobre lo que se espera en los próximos años. «No estamos mentalmente preparados como humanos para asumir la cantidad de cambios que vamos a vivir en los próximos 10, 20 o 30 años», cuenta y también deja claro que expertos ya han dicho «que en 10 años vamos a curar todas las enfermedades existentes». «Hay gente que dice que en los próximos 10 años vamos a ver más avance científico que en los últimos 100», informa.

Este experto en IA también se ha manifestado sobre la amenaza que puede suponer la inteligencia artificial con respecto a los empleos. «La IA va a llegar a hacer todo lo que hacemos los humanos. En 2030, en el mundo, se van a perder 800 millones de empleos. No es decir que vayan a desaparecer, es que gran parte del trabajo que harán carecerá de valor», informa.

«Sea lo que sea que hagas, lo que tienes que hacer es volcarte a hacerlo con inteligencia artificial. Eso te permitirá ser más productivo y más competitivo. Hoy por hoy, el mayor beneficio lo tendrá el que hace lo que tiene que hacer, aplicando y volcándose con la inteligencia artificial», aconseja este experto en IA sobre lo que deben hacer los trabajadores del futuro. «Que estudie lo que quiera, pero que lo haga utilizando la inteligencia artificial. Si eres capaz de utilizar la herramienta, eres más resiliente a ello. A medio plazo puede ser una solución», finaliza.