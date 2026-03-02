El iPhone 17e ya es oficial con 256 GB por 709 euros y un salto de potencia que sorprende

Apple ha anunciado el iPhone 17e, una nueva incorporación a la serie iPhone 17 pensada para quienes buscan dar el salto a la última generación sin irse a los modelos más caros. El iPhone 17e parte ahora de 256 GB de almacenamiento, el doble que su predecesor por el mismo precio inicial, y se apoya en el nuevo chip A19 para ofrecer un rendimiento más rápido en el día a día, desde tareas básicas hasta funciones avanzadas de Apple Intelligence. Los rumores y filtraciones ya quedan fuera de juego, aunque no han ido mal encaminados.

El iPhone 17e llega con 256 GB de base y chip A19

Uno de los cambios más llamativos está en la capacidad mínima. Apple fija el punto de partida en 256 GB por 709 euros, una cifra que iguala el precio anterior pero duplica el espacio disponible. Esto supone cuatro veces más capacidad que la que ofrecía en su día el iPhone 12 en su configuración básica, algo que se agradece si se graban vídeos en 4K, se disparan fotos en alta resolución o se instalan juegos de alto consumo.

Dentro encontramos el procesador A19 fabricado en 3 nanómetros, con CPU de 6 núcleos y GPU de 4 núcleos con aceleradores específicos para tareas de inteligencia artificial. Apple promete un salto notable frente a generaciones anteriores, incluso comparándolo con el iPhone 11, y pone el foco en el uso eficiente del sistema, el rendimiento en juegos con trazado de rayos por hardware y la ejecución más rápida de modelos generativos vinculados a Apple Intelligence.

A esto se suma el módem C1X, diseñado por la propia compañía, que duplica la velocidad del C1 del iPhone 16e y reduce el consumo energético. La eficiencia del conjunto, junto con la gestión avanzada de iOS 26, permite hablar de autonomía para todo el día en condiciones normales de uso.

Más resistencia y pantalla Super Retina XDR

El iPhone 17e mantiene el tamaño de 6,1 pulgadas con pantalla Super Retina XDR OLED. Ofrece hasta 1.200 nits de brillo máximo y compatibilidad con Dolby Vision, tanto para contenido en streaming como para videojuegos. La experiencia visual se completa con Face ID para el desbloqueo seguro y el botón Acción personalizable.

En el apartado de resistencia, Apple apuesta por Ceramic Shield 2 en la parte frontal, que promete triplicar la resistencia a los arañazos frente a la generación anterior y reducir reflejos. El dispositivo cuenta con certificación IP68 frente a agua y polvo y está fabricado en aluminio de calidad aeroespacial, lo que refuerza su enfoque como modelo duradero dentro del catálogo.

MagSafe vuelve a estar presente con compatibilidad con carga inalámbrica de hasta 15 W mediante Qi2, además de carga rápida por USB-C capaz de alcanzar el 50 por ciento en alrededor de 30 minutos con adaptador adecuado. La compatibilidad con accesorios magnéticos, desde fundas hasta soportes y carteras, amplía sus posibilidades de uso.

Cámara de 48 Mpx y vídeo 4K con Dolby Vision

En fotografía, el iPhone 17e incorpora una cámara Fusion de 48 Mpx que integra un teleobjetivo x2 de calidad óptica, lo que en la práctica permite disponer de dos focales en un solo módulo. Se pueden capturar imágenes en 24 o 48 Mpx, con mejoras en el modo Retrato gracias a un tratamiento de imagen más avanzado y un efecto bokeh más natural.

El sistema reconoce automáticamente personas y mascotas y guarda la información de profundidad para poder ajustar el enfoque después desde la app Fotos. El HDR de nueva generación busca ofrecer tonos de piel más fieles y mayor detalle tanto en luces como en sombras.

En vídeo, permite grabar en 4K a 60 fotogramas por segundo con Dolby Vision y también captura audio espacial para reproducirlo en dispositivos compatibles.

Precios, colores y disponibilidad

El iPhone 17e estará disponible en tres acabados con textura mate: negro, blanco y un nuevo rosa palo. Se podrá elegir en versiones de 256 GB y 512 GB, con un precio de partida de 709 euros para el modelo base. Las reservas comienzan el 4 de marzo y su llegada a las tiendas está prevista para el 11 de marzo. Apple también ofrecerá opciones de financiación mensual y el programa Apple Trade In para quienes entreguen un iPhone 11 o posterior y quieran reducir el coste del cambio.