HONOR impulsa su ecosistema de IA en MWC 2026 con Robot Phone y HONOR Magic V6

Barcelona se convierte estos días en el epicentro de la innovación móvil y HONOR ha querido aprovechar el escaparate del Mobile World Congress 2026 para lanzar un órdago. La marca no solo ha mostrado nuevos dispositivos, sino que ha dibujado una hoja de ruta clara en torno a la inteligencia artificial, reforzando su estrategia bajo el paraguas de ALPHA PLAN y su concepto de Augmented Human Intelligence.

Un ecosistema de IA que va más allá del móvil

En esta edición, HONOR ha estructurado su propuesta en tres pilares: Alpha Phone, Alpha Store y Alpha Lab. La idea es sencilla sobre el papel, pero ambiciosa en su ejecución: crear dispositivos con IA que no solo procesen información, sino que comprendan mejor a las personas y se integren en su día a día con mayor naturalidad.

James Li, CEO de la compañía, ha insistido en que la siguiente fase de la inteligencia artificial debe combinar capacidad técnica con empatía. Es decir, unir rendimiento e inteligencia emocional en una experiencia coherente dentro de un ecosistema propio. No se trata únicamente de añadir funciones inteligentes, sino de repensar cómo interactuamos con la tecnología.

Robot Phone, cuando el smartphone cobra movimiento

La propuesta más llamativa ha sido Robot Phone, un concepto que apunta a lo que podría ser una nueva generación de smartphones con IA encarnada. La clave está en integrar movimiento físico y percepción espacial en el propio dispositivo, rompiendo con la idea de un teléfono estático limitado a pantalla y comandos de voz.

Robot Phone incorpora un micromotor propio que permite integrar un sistema gimbal 4DoF ultracompacto, junto a estabilización mecánica de tres ejes. En la práctica, esto se traduce en un dispositivo capaz de ajustar su ángulo de cámara en tiempo real, seguir al usuario durante una videollamada o reaccionar con gestos como asentir o negar. Incluso puede moverse al ritmo de la música, aportando un componente casi “vivo” a la experiencia.

En el apartado fotográfico, el concepto integra un sensor de 200 MP con estabilización avanzada, modo Super Steady Video y funciones como AI Object Tracking o AI SpinShot, que permite rotaciones automáticas de 90 y 180 grados. La idea es acercar la grabación móvil a una narrativa más cinematográfica, reduciendo la distancia entre un vídeo casual y uno con acabado profesional.

HONOR Magic V6, el nuevo referente plegable

Mientras Robot Phone mira al futuro, el HONOR Magic V6 representa la apuesta más sólida y tangible en la categoría premium actual. Este nuevo plegable llega con un perfil de 8,75 mm cuando está cerrado, certificaciones IP68 e IP69 y una bisagra reforzada pensada para soportar un uso intensivo.

Uno de los aspectos más destacados es su batería de silicio-carbono de quinta generación, desarrollada junto a ATL. Con un 25% de contenido de silicio, alcanza una capacidad de 6.660 mAh en un formato ultrafino, algo poco habitual en el segmento de plegables. Además, HONOR ya ha adelantado su futura Silicon-carbon Blade Battery, que superará los 900 Wh/L y abrirá la puerta a dispositivos plegables de 7.000 mAh.

En pantalla, el Magic V6 apuesta por paneles LTPO 2.0 de 6,52 pulgadas en el exterior y 7,95 pulgadas en el interior, con tasas de refresco adaptativas de 1 a 120 Hz y picos de brillo de hasta 6.000 nits en HDR. La reducción del pliegue interior en un 44% respecto a la generación anterior y la incorporación de atenuado PWM de 4.320 Hz refuerzan la comodidad visual en usos prolongados.

El dispositivo se convierte además en el primer plegable con Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado de refrigeración por cámara de vapor. Esto garantiza un rendimiento sostenido tanto en multitarea como en juegos exigentes, consolidando su papel como herramienta de productividad con IA integrada.

MagicPad 4 y MagicBook Pro 14 amplían la estrategia

La visión de HONOR en MWC 2026 no se limita al smartphone. La HONOR MagicPad 4 apuesta por un cuerpo de 4,8 mm de grosor y una pantalla OLED 3K de 12,3 pulgadas con 165 Hz, impulsada por Snapdragon 8 Gen 5. Integra herramientas de multitarea con IA y un entorno Linux Lab que permite ejecutar asistentes avanzados como OpenClaw desde las opciones de desarrollador.

Por su parte, el HONOR MagicBook Pro 14 incorpora procesadores Intel Core Ultra Series 3 y una pantalla OLED de 14,6 pulgadas con alta precisión de color. El enfoque combina rendimiento sostenido, eficiencia energética y un diseño ligero pensado para movilidad diaria.

Robótica y asistencia personalizada

La compañía también ha mostrado su primer robot humanoide, señal de que su estrategia va más allá del dispositivo móvil. HONOR quiere aplicar su experiencia en smartphones a la robótica de consumo, centrando el desarrollo en escenarios como asistencia en compras o inspecciones en entornos laborales.

La apuesta por la inteligencia encarnada busca que los futuros dispositivos reconozcan a las personas, comprendan sus hábitos y ofrezcan asistencia física personalizada desde el primer momento. Una integración que conecta lo digital con lo físico dentro de un mismo ecosistema.

En cuanto a disponibilidad, el HONOR Magic V6 llegará a España durante el segundo semestre de 2026, con detalles de precio aún por confirmar a nivel local. La HONOR MagicPad 4, en su versión 12 GB + 256 GB, estará disponible en gris y blanco a partir de mañana 2 de marzo.