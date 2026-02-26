HUAWEI WATCH GT Runner 2 y FreeBuds Pro 5: los lanzamientos para ponerse en marcha

Un combo interesante el de la firma asiática de cara al final de este primer trimestre. El HUAWEI WATCH GT Runner 2, HUAWEI FreeBuds Pro 5 y HUAWEI WATCH Ultimate 2 Green Edition son las tres grandes novedades que la compañía ha presentado en Madrid para reforzar su apuesta por el deporte, el audio premium y los relojes inteligentes de alto rendimiento. Gracias al lema “Now is Your Run”, la marca quiere conectar con un público activo que busca precisión, comodidad y tecnología avanzada en su día a día.

HUAWEI WATCH GT Runner 2, pensado para maratones

El gran protagonista del evento ha sido el HUAWEI WATCH GT Runner 2, un reloj diseñado específicamente para corredores que quieren algo más que métricas básicas.

La firma ha trabajado en este modelo durante cinco años y lo ha desarrollado en colaboración con el bicampeón olímpico Eliud Kipchoge. La idea es clara: ofrecer un reloj que sirva tanto a atletas avanzados como a quienes están preparando su primera media maratón.

El HUAWEI WATCH GT Runner 2 incorpora una arquitectura de antena flotante en 3D que mejora la precisión del posicionamiento, incluso en entornos complicados como túneles o zonas con edificios altos. Para quienes entrenan en ciudad o en circuitos mixtos, esta mejora puede marcar la diferencia a la hora de analizar ritmos y distancias con exactitud.

Uno de los elementos más interesantes es su algoritmo de detección del umbral de lactato de forma no intrusiva y la medición de potencia en carrera en tiempo real. Esto permite ajustar entrenamientos en función de la intensidad real del esfuerzo y planificar mejor las estrategias de competición. Además, integra un modo Maratón Inteligente que ofrece guía dinámica de ritmo y recordatorios durante la carrera, funcionando casi como un entrenador personal en la muñeca.

En el apartado de diseño, apuesta por un perfil ultrafino y un peso de apenas 43,5 gramos gracias al uso de aleación de titanio nanomoldeado. Está disponible en Dawn Orange, Dusk Blue y Midnight Black, con una correa tejida AirDry más transpirable y una segunda correa de fluoroelastómero incluida en la caja. Su precio oficial es de 399 euros, con promociones de lanzamiento que incluyen descuentos directos y servicios adicionales en la plataforma de salud de la marca.

HUAWEI FreeBuds Pro 5, cancelación de ruido de doble motor

Junto al reloj, la compañía ha presentado los HUAWEI FreeBuds Pro 5, unos auriculares True Wireless que introducen un sistema de cancelación de ruido Dual-Engine con doble motor independiente.

Por un lado, utilizan un driver dual magnético para neutralizar ruidos graves y constantes como el tráfico. Por otro, integran un micro diafragma planar ultrafino enfocado en sonidos agudos y repentinos. Ambos sistemas trabajan coordinados mediante un modelo de procesamiento con IA que analiza el entorno en tiempo real y adapta la cancelación al contexto.

Además de la cancelación activa, incorporan modo Awareness para dejar pasar sonido ambiente cuando es necesario y una función de volumen adaptativo que ajusta automáticamente la reproducción según el ruido exterior.

En cuanto a calidad de sonido, apuestan por un sistema acústico Dual-Drive con soporte para audio sin pérdidas en alta resolución, ofreciendo hasta 2,3 Mbps con transmisión 48 kHz/24 bits. La experiencia se complementa con cuatro perfiles de sonido personalizados: Balanced, Voice, Classical y Bass.

Para llamadas, incluyen tres micrófonos y un micrófono de conducción ósea que mejora la captación de la voz incluso en entornos con viento o ruido intenso. Cuentan con certificación IP57 y conexión simultánea a dos dispositivos, facilitando el cambio automático entre móvil y portátil. Su precio de lanzamiento es de 199 euros, con descuentos promocionales que los sitúan por debajo de esa cifra en los primeros días.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 Green Edition, lujo deportivo

La tercera gran novedad es el HUAWEI WATCH Ultimate 2 Green Edition, una versión especial del reloj más avanzado de la marca, ahora en una llamativa combinación en verde.

Mantiene sus capacidades para buceo y deportes al aire libre, pero incorpora mejoras específicas para el campo de prácticas y el juego en campo en disciplinas como el golf. Se sitúa en la gama más alta del catálogo wearable de HUAWEI, con un precio oficial de 999 euros, aunque con descuento de lanzamiento.

La marca refuerza su estrategia en el terreno del deporte y la salud conectada, apostando por dispositivos que combinan precisión técnica, diseño cuidado y una experiencia cada vez más inteligente tanto dentro como fuera del entrenamiento.