@seguidores es el botón de pánico de Facebook que se carga lo poco que queda de red social

Llevo en Facebook desde 2008 y he visto cómo Facebook, que nació para cotillear fotos de amigos se ha convertido en un tablón de anuncios frío y desesperado por un clic. La etiqueta @seguidores es el mejor ejemplo. Sobre el papel, es una función práctica para que tu mensaje no se pierda en el abismo del algoritmo. Cada vez que la veo no tengo más remedio que pensar que lo que menos importa es el contenido.

El spam con purpurina

Cada vez que recibo una notificación de «X te ha mencionado en un comentario» y entro esperando algo personal, solo para encontrarme con el dichoso @seguidores, la sensación es de tristeza. No siento que me hablen a mí, siento que me han metido en un saco. Es como ese amigo que te manda un mensaje de WhatsApp reenviado a 200 personas. La intención no es conectar contigo, es cumplir.

Llevo en Facebook lo suficiente como para recordar cuando las interacciones eran espontáneas y ahora, todo parece un atajo. Hemos pasado de la conversación a la «estrategia de alcance», y en ese camino hemos perdido la elegancia.

Pasar lista en una red de fantasmas

El problema de fondo es la falsa cercanía. Las plataformas nos venden comunidad y proximidad, pero luego nos dan herramientas que nos tratan como a una masa uniforme. Entiendo por qué se usa. El algoritmo de Facebook es un muro difícil de saltar y la gente quiere que sus publicaciones se vean. No es maldad, solo es cuestión es supervivencia digital. Pero lo que es eficiente para el alcance suele ser nefasto para el vínculo humano. Una cosa es comunicar y otra muy distinta es pasar lista.

Cuando alguien te etiqueta de verdad, hay un hilo real. Cuando alguien escribe @seguidores, está lanzando la caña a ver quién pica. Suena mecánico, suena a marketing de guerrilla barato y, sobre todo, suena a que mi tiempo importa menos que su contador de likes.

Un atajo poco elegante

Incluso la palabra «seguidores» ya marca una distancia insalvable. Me reduce de persona con criterio a una unidad métrica dentro de un lote. Ya no soy alguien al otro lado de la pantalla, soy parte de la audiencia a activar.

Quizá me molesta más de la cuenta porque refleja lo que es internet en 2026, una lucha constante por arañar atención a cualquier precio. Ya no importa el «cómo», solo el «a cuántos». Y en ese proceso, esa voz humana que antes escuchábamos en los muros se ha vuelto un hilo prefabricado.

No cabe duda de que @seguidores es solo una herramienta, pero una que dice mucho de quién la usa. Puedes ganar visibilidad, claro, pero a cambio de que tus seguidores se sientan como una multitud sin rostro. Y si de verdad queremos construir comunidad, conviene recordar que la cercanía no se fabrica etiquetando a granel.