5 cosas que no deberías hacer nunca en Facebook en este 2025

La red social Facebook va a enfrentarse a cambios en cuanto a la verificación de contenido según anunció ayer su CEO, Mark Zuckerberg. En todo caso, en este 2025 debes seguir evitando hacer todo esto en Facebook, ya que lo único que va a traerte son complicaciones.

Evita esto en Facebook este 2025

Para comenzar, las polémicas innecesarias no suelen generar buen tono en ninguna ed social, pero el alcance de Facebook es muy alto. Polemizar de manera absurda no tiene demasiado sentido, consume tu energía y, además, y aunque te preocupe poco, te puede crear algún tipo de enemistad. Personalmente, reconozco que es algo que me puede ha ido costando, y si bien siempre digo lo que deseo, trato de cuidar y cómo lo hago.

En Facebook, al igual que en otras redes sociales, son muy habituales ciertos anuncios muy engañosos. Dan la apariencia de ser reales cuando no tienen nada que ver con lo que se anuncia. El último que he visto es una recomendación de inversión en la que Marta Ortega recomienda una en concreto, pero su voz y el movimiento de sus labios han sido modificados con inteligencia artificial. Cada vez es más difícil discernir el grano de la paja.

Si los venías haciendo de manera habitual, es un buen momento para dejar de publicar fotos de menores. Es cierto que la tentación siempre es grande, pero no lleva a ningún tipo de satisfacción, además de la personal. Si deseas enviar una foto, hazlo por privado y no utilices tu muro. Esta máxima, especial relevancia, cuando esos menores no son familiares nuestros. Evitar que la fotografía de los menores caigan en manos inadecuadas es uno de los propósitos para este 2025.

Por supuesto, también hay que evitar poner demasiados datos personales. No todo es necesario que sea publicado, y nunca pongas en tu muro, números de teléfonos, matrículas, direcciones… Nada que pueda comprometer tu seguridad. Una red social como Facebook es un canto de cultivo, fantástico para que toda esa información caiga en las manos inadecuadas y te puedas llevar un susto.

Para finalizar, hay que hablar de la solicitudes de amistad. Tengo una máxima, nunca acepto perfiles sin fotografía o cuyo nombre está disfrazado bajo un seudónimo. Cuando me surge alguna duda, abro un mensaje privado, y le pregunto de quién se trata y de qué nos conocemos. Si no hay respuesta elimino esa solicitud de amistad. Al igual que yo estoy en esa red, con nombre y apellidos, y mi fotografía, pido lo mismo para mí.

Todo esto es lo que debes evitar en la redes social Facebook en este 2025, y también deseo proporcionarte otro consejo extra: quizás sea el momento para comenzar a hacer limpieza en tu extensa lista de amigos. Quien no aporta, que se aparte.