Por qué muchos móviles ya no traen cargador y qué implicaciones tiene

Aunque pueda parecer un simple detalle, la ausencia del cargador en muchos móviles nuevos ha dado mucho que hablar. Apple fue la primera gran marca en dar este paso en 2020 con el iPhone 12, y otras como Samsung o Huawei no tardaron en seguirla. Desde entonces, comprar un nuevo smartphone y descubrir que viene sin adaptador de corriente se ha vuelto habitual. Esta decisión ha dado lugar a una tendencia creciente de móviles sin cargador, que tiene tanto motivos medioambientales como efectos prácticos para el usuario.

Reducir residuos, también costes de fabricación

El principal argumento que esgrimen los fabricantes es el compromiso con el medio ambiente. La mayoría de usuarios, aseguran, ya tiene varios cargadores en casa. Incluir uno nuevo en cada caja solo incrementa el número de residuos electrónicos. De hecho, se estima que cada año se tiran más de 50 millones de toneladas de basura electrónica en el mundo.

Además, al reducir el tamaño del embalaje, las marcas consiguen optimizar el transporte y la logística, lo que también reduce la huella de carbono de cada envío desde Asia. Esto suena bien, pero también hay otra cara, al quitar el cargador, las empresas reducen costes de producción sin bajar necesariamente el precio final del móvil. En muchos casos, el adaptador se vende aparte.

El problema de la compatibilidad

Uno de los efectos más problemáticos de los móviles sin cargador es la falta de un estándar único. Aunque la mayoría ya usa el puerto USB-C, no todos los cargadores valen para todos los móviles. Algunos modelos requieren una potencia mínima (por ejemplo, 33W, 65W o incluso 120W) para aprovechar la carga rápida. Si usas un cargador antiguo o incompatible, no solo cargarás más lento, sino que podrías dañar la batería a largo plazo.

Además, en el caso de Apple, el cambio a USB-C en los últimos iPhone también ha dejado fuera de juego a muchos cargadores anteriores con conector Lightning. Esto obliga a más de un usuario a comprar adaptadores o nuevos cables, lo que contradice el supuesto ahorro en residuos.

¿Y qué pasa con los incluidos en móviles baratos?

Curiosamente, muchos móviles de gama media o de entrada sí siguen incluyendo el cargador. Esto se debe a que su público objetivo suele valorar más el hecho de tener todo lo necesario en la caja. Incluso hay fabricantes como realme o POCO que presumen de ello en sus campañas de marketing. Algunos de estos modelos, además, ofrecen cargadores de carga rápida que no son fáciles de encontrar por separado.

Por tanto, la decisión de no incluir el adaptador parece más común en los móviles premium. Y aquí entramos en otra paradoja, pagas más por un producto que viene con menos accesorios.

Si compras un móvil ten esto en cuenta

Si estás pensando en cambiar de móvil y sabes que el modelo que te interesa no trae cargador, ten esto en cuenta:

Asegúrate de que tienes un cargador compatible con la potencia y el estándar del nuevo móvil.

Comprueba si el cable incluido en la caja es USB-A o USB-C, y si tu cargador anterior tiene esa entrada.

Si necesitas comprar uno nuevo, apuesta por cargadores certificados y evita imitaciones baratas.

Valora si el fabricante ofrece un pack con cargador a mejor precio, o si hay alguna promoción al respecto.

¿Estamos ante un futuro sin accesorios?

La tendencia de los móviles sin cargador podría extenderse a otros elementos. Algunos fabricantes ya han probado a vender móviles sin cable, sin auriculares e incluso sin carcasa, algo habitual en muchas marcas chinas. Mientras tanto, los organismos europeos presionan para que todos los dispositivos adopten un estándar común como el USB-C, lo que podría facilitar la reutilización de accesorios a medio plazo.

En cualquier caso, hoy por hoy, si compras un móvil nuevo, no des por hecho que vendrá con todo lo necesario para cargarlo. Mejor revisa bien la caja antes de llevarte una sorpresa.